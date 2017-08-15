EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  3197  87
Материалы по теме:
Все про:оборона (983) Путин (24139) расходы (99) экономия (98)

 Путин анонсировал сокращение оборонного бюджета РФ в 2018 году

путин

В 2018 году расходы на оборону в России будут сокращены в целях экономии бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу", - сказал он.

"Но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", - добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" обеспечил 100% выполнение гособоронзаказа и уплатил в бюджет 12,4 млрд гривен, - пресс-служба предприятия

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал законопроект, предусматривающий строительство заводов по изготовлению боеприпасов, закупку танков "Оплот", а также производство ракет. Изменения предусматривают увеличение расходов на сферу безопасности и обороны. Так, на Минобороны дополнительно выделили 4 млрд 353 млн, на Министерство внутренних дел - 3 млрд 947 млн грн, Нацполицию - 2 млрд 480 млн, Нацгвардию - 460 млн грн, СБУ - 250 млн грн.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Начался обратный отсчет путинского режима

дальнейшее существование путинского режима становится невыгодным самой России...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В том то и дело что хотят от хуйла избавится,но не стоит забывать что хуйло это сам не делал.Кацапы хотят легко отделаться мол это все хуйло а мы здесь не причем а когда немножко оправятся то к власти придет такое же очередное хуйло и все начнется и уже который рас с начала.Если Мир хочет спокойствия то уже надо идти до конца такой страны как кацапия не должно существовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С одной стороны когда кассавы что-то изрыгают, даже нет смысла слушать, бо обычно врут. Но если это правда, то возможно лишнехромосомная империя начала немножко сдуваться на военной стороне. Посмотрим...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не понимаю радости вышеотписавшихся.
как будто хуйло вывел войска ил лугандона и крым вернул.

а совкового законсервированного военного гавна у них столько осталось, что ни на один лугандон еще хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если не брешет... хотя... хуйло брешет всегда, когда говорит.

Окромя что денег действительно нет и нужно держаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Якутии будут заложены как только подмёрзнет. Материала там достаточно и конструктор известный есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, а вы знаете, что средний IQ украинцев 106 (Южная Корея 106, Япония 105, Гонконг на 1-м месте в мире - 107)?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, с теми, кто в скобках, примерно понятно, а у украинцев он в чём проявляется?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)) Потрібно розуміти, що це середня шкала. У нещасливих рівень IQ низький.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Мы там власть возьмем!" Жириновский отличился новой громкой угрозой в адрес США
Нужно оставить консульства только в Нью-Йорке, а у нас только в Петербурге. Убрать! Екатеринбург - убрать!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жирик есть врего только подковровый кремлёвский шут .как и весь их Дурдума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Батоксное хуйло бюджет поджимает ,ето же так ясно .Украинцам нужно выдержать время ,чтобы дождаться когда рашкасрань окончательно околеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, ждать бесконечно нельзя. Хуйлу и мордору надо будет помочь сдохнуть. Хорошо, качественно помочь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен,только лудче сохранить украинцев как нормальный геном для будущего поколения ,чем убивать в самом себе ценные качества
 показать весь комментарий
Ответить
 
Військовий бюджет --- йе останній рядок в списку того, що Пк хотів би скоротити. Видно й справді діло ШВАХ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ой, а шо такое?! денежкав мала становицца? пиндосы, падлюки палок в колеса кремлевскаму паравозу напихали(который так впирьот лител. так лител) ужэ ни на шо нифатаит. а тут еще окурок видно решил очередную молодильную опреацию на ипальнике своем поиметь, после которой его бурятское ипло вапще приобретет форму полной луны. а на эта ж тожэ бабулесы нужны....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що, немає чого надувати? Чи це месседж конгресу штатів? Кацапам вірити не можна. Треба додавити гнид.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настанет день, и Хуйлостану нечем будет кормить армию. И она пойдёт кормиться сама. По окресностям, городам и весям. И за винишко и кусок мяса будет валить друг в дружку из всегт, что под рукой. А потом и по дальним сёлам банды поедут. И по городишкам. А там и жирная Москва. Как вишня на торте...
И вот надо будет им помочь, но так, чтобы ВСЕ ОНИ там и остались. Иначе через 50 лет эти мрази или их отродье опять слетят с катушек...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он не уточнил, кого имел в виду - нам (я уверен, это не вес стадо народец, который есть в рашке)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну на оборонку можно сокращать, полукапчённые буряты и другая шваль протестовать не будет, а вот чечнью не смеите трогать, кадыркин думает, что иму надо увеличить буджет - и он прав, пока можно доить, то только дурак это не будет делать.

интересно - крысчани говорили, что успели пригнуть на борт - ну попутного им ветра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с крысьчанами вообще засада с 18 года их на подножный корм отправят выпасаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раз путин сказал, значит отдадут на оборону последнюю рубаху пенсионера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что-то наша власть на ментов выделила больше, чем на армию. Кого она больше боится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
мда, но в мвд входит и погранцы - возможно на ров и стену, которую во время кролика таробанили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а на ров или стену разве не отдельной статьей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет. В Рома прав . шыкаладная пейсота панически боится гилляки и народа который его туда поместит. вот и греет она мусорву рюкзачную.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из американских СМИ
---------------------------------
Сегодня утром стало известно, что Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, опроверг свое заявление о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.
-------------------------------------------
Купленный газпромом американский гондон Майкл Эльман точно расчитал и знал, что если он уже вбросил на весь Мир брехню то теперь хрен отмоешься.
По статистике Геббельсовской теории из 100% людей, прочитавших вброшенную в СМИ брехню 18% людей все равно не поверят, что это брехня, как-бы вы не оправдывались. Все точно, как научил товарищ Геббельс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сократят на оборону но добавят на наступательный бюджет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если святая святых военку начали резать, то верный признак что дела на Рабсии совсем плохи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу" - а это значит, что заказы на оборонку останутся те же, а вот зарплата рабочих на этой "оборонке" пойдёт под нож... :D Источник: https://censor.net.ua/n451818
 показать весь комментарий
Ответить
 
На оборону(!) ?) Да кому вы лапотники голимые нужны шо б на вас нападать ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нато спит и видит, как бы поработить расеюшку)
 показать весь комментарий
Ответить
 
и захватить их дырки в вечной мерзлоте в которые касабы серут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть такие отчаянные смельчаки. У них должно получиться!
Путин анонсировал сокращение оборонного бюджета РФ в 2018 году - Цензор.НЕТ 6740
 показать весь комментарий
Ответить
 
урезает оборону - дает бабло на нападение. Х#йло же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трам пам пам: Российский банк отключили от SWIFT.

https://www.youtube.com/watch?v=yjoI6CpqApU
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ето уже последний гудок Титаника-Рашки уходящем под воду...
 показать весь комментарий
Ответить
 
и что, лугандонцам меньше перепадет тогда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
фу плин - где такую соответственную фотку этого чуда нашли - прям истенный руске - глаза узкие , узкие.
Можэт эта просто не отредактирована.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Афигенно - кацапская оборонка, которая жила исключительно за бюджетные денежки, не производя ничего коммерчески полезного сократиться вместе с финансированием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сюрреализм это когда страна агрессор , страна террорист заседает в совете БЕЗОПАСНОСТИ Европы . А плешивый гэбист Пукин рассказывает миру как надо бороться с международным терроризмом , вот это действительно сюр!
 показать весь комментарий
Ответить
 
от я Шумахер..пока нашкрябал мессагу то лапотника залётного уже вычеркнули из списка живых )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное что бы на грибы и на мобильные рефрижераторы с крематория мм хватило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бюджетов уже два. Один, парадный, публикуют. Второй, предсмертный - засекретят. И будут по нему подыхать. Вполне вроятно, что мордору осталось жить пару-тройку лет максимум...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Представьте, что санкции козлостан-таки до ручки доведут. Это же толпы голодных кацапов начнут к нам ломиться, что-то пожрать урвать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юмора вам в ленту, как говорится.
Россися представила боевой костюм будущего (костюм "Звездных войн")
https://youtu.be/jLFLji2TzGU
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин анонсировал сокращение оборонного бюджета РФ в 2018 году
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти