 Путин анонсировал сокращение оборонного бюджета РФ в 2018 году

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу", - сказал он.
"Но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", - добавил Путин.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал законопроект, предусматривающий строительство заводов по изготовлению боеприпасов, закупку танков "Оплот", а также производство ракет. Изменения предусматривают увеличение расходов на сферу безопасности и обороны. Так, на Минобороны дополнительно выделили 4 млрд 353 млн, на Министерство внутренних дел - 3 млрд 947 млн грн, Нацполицию - 2 млрд 480 млн, Нацгвардию - 460 млн грн, СБУ - 250 млн грн.
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Вануату, как поставщик технологий в РФ...
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дальнейшее существование путинского режима становится невыгодным самой России...
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как будто хуйло вывел войска ил лугандона и крым вернул.
а совкового законсервированного военного гавна у них столько осталось, что ни на один лугандон еще хватит.
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14 дней, которые потрясут мир...
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Окромя что денег действительно нет и нужно держаться.
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Нужно оставить консульства только в Нью-Йорке, а у нас только в Петербурге. Убрать! Екатеринбург - убрать!...
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И вот надо будет им помочь, но так, чтобы ВСЕ ОНИ там и остались. Иначе через 50 лет эти мрази или их отродье опять слетят с катушек...
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интересно - крысчани говорили, что успели пригнуть на борт - ну попутного им ветра.
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Сегодня утром стало известно, что Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, опроверг свое заявление о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.
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Купленный газпромом американский гондон Майкл Эльман точно расчитал и знал, что если он уже вбросил на весь Мир брехню то теперь хрен отмоешься.
По статистике Геббельсовской теории из 100% людей, прочитавших вброшенную в СМИ брехню 18% людей все равно не поверят, что это брехня, как-бы вы не оправдывались. Все точно, как научил товарищ Геббельс.
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https://www.youtube.com/watch?v=yjoI6CpqApU
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Можэт эта просто не отредактирована.
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Россися представила боевой костюм будущего (костюм "Звездных войн")
https://youtu.be/jLFLji2TzGU
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