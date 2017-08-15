 Трагедия МН17 и референдум в Нидерландах стали серьезными испытаниями для двух стран, - посол

Об этом заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер в связи с завершением его дипломатической миссии в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В сообщении отмечается: "Cопереживання и солидарность граждан Украины с нидерландским народом относительно трагедии рейса МН-17 навсегда останутся в моей памяти", - заявил во время встречи с Министром иностранных дел Украины Павел Климкин Посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине.
Министр и посол выразили уверенность, что виновные в сбитии самолета рейса МН-17 будут привлечены к ответственности, а украинско-нидерландское сотрудничество в этой связи чрезвычайно важно.
Во время беседы констатировалось, что трагедия МН-17, как и нидерландский референдум по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, стали серьезными испытаниями в двусторонних отношениях, которые были выдержаны в духе дружбы и взаимного доверия между двумя народами.
Посол Нидерландов отметил прогресс реформ в Украине, а также отметил, что во время выполнения своей миссии в нашей стране стал свидетелем укрепления и возмужения украинской нации.
Министр пожелал Послу успехов в дальнейшей деятельности".
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Такие вот у рашкасрани давно были заявки от надежды на сбыточность .,,да только воз и ныне там.Рашкасрань играет сама с собой левой рукой под одеялом .Слава Украине !!!США даст Украине смертельное для рашкасрани смертельное оружие .Обама трус .
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