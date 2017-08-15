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 Политика Украины
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 Трагедия МН17 и референдум в Нидерландах стали серьезными испытаниями для двух стран, - посол

климкин

Трагедия МН-17 и нидерландский референдум по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС стали серьезными испытаниями в двусторонних отношениях Украины и Нидерландов.

Об этом заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер в связи с завершением его дипломатической миссии в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В сообщении отмечается: "Cопереживання и солидарность граждан Украины с нидерландским народом относительно трагедии рейса МН-17 навсегда останутся в моей памяти", - заявил во время встречи с Министром иностранных дел Украины Павел Климкин Посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине.

Министр и посол выразили уверенность, что виновные в сбитии самолета рейса МН-17 будут привлечены к ответственности, а украинско-нидерландское сотрудничество в этой связи чрезвычайно важно.

Во время беседы констатировалось, что трагедия МН-17, как и нидерландский референдум по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, стали серьезными испытаниями в двусторонних отношениях, которые были выдержаны в духе дружбы и взаимного доверия между двумя народами.

Посол Нидерландов отметил прогресс реформ в Украине, а также отметил, что во время выполнения своей миссии в нашей стране стал свидетелем укрепления и возмужения украинской нации.

Министр пожелал Послу успехов в дальнейшей деятельности".

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Тобто більше дурні про інвестицї він розповідати не буде. То й добре.
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це, безперечно, плюс. так якщо всі задачі виконані - можна вже й у відставку. чого дарма штани протирати?
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А чем Вам нидерландский посол так не угодил, что вы его в отставку отправляете?
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РОССИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ДОЛЛАРА '''
Такие вот у рашкасрани давно были заявки от надежды на сбыточность .,,да только воз и ныне там.Рашкасрань играет сама с собой левой рукой под одеялом .Слава Украине !!!США даст Украине смертельное для рашкасрани смертельное оружие .Обама трус .
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Почему депутаты избранные от территорий ныне неподконтрольных сидят в ВР? Связи с избирателями потеряны .Мягко говоря!
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Свинособаки расеяне, а также зрадофилы, порохоботы...итд WELCOME свині







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вот это нефиг людям делать как задумываться почему вам, пидорасам, неймётся...
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Это прокол дипломатии во главе с Климкиным. Особенно референдум.
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Rossiu ne kto i ne podozhrivaet ! Rossia zhe tshitaja, veto v OON postavili !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрагедия МН17 и референдум в Нидерландах стали серьезными испытаниями для двух стран, - посол
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