 Российские власти репрессируют верующих различных конфессий, - Госдепартамент США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США о религиозных свободах в мире.
"Органы государственной власти продолжали задерживать и штрафовать членов религиозных меньшинств по подозрению в экстремизме", - говорится в документе.
В нем подчеркивается, что штрафам и депортации также подверглись некоторые граждане США, в частности, волонтеры из Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонская церковь). "Власти задержали и оштрафовали несколько человек за "публичные речи, призывающие к нападению на верующих", - отмечается в докладе.
Кроме того, в Госдепе подчеркивают, что в связи с принятием "пакета Яровой" были выдвинуты обвинения ряду протестантских деноминаций, кришнаитам и епископу Украинской реформаторской православной церкви.
В докладе говорится, что при внесении религиозных публикаций в список запрещенных местные власти ссылались на российские законы о противодействии экстремизму. Также, по информации ведомства, власти в РФ продолжали препятствовать попыткам организаций, представляющих религиозные меньшинства, приобретать землю, отказывали им в разрешении на строительство храмов, а также в некоторых случаях анонсировали возможность отчуждения имущества или разрушения храмов.
"Полиция проводила обыски в частных домах и в храмах представителей религиозных меньшинств, конфисковала религиозные тексты, а также собственность, блокировала их Интернет-сайты", - говорится в документе.
Кроме того, в докладе сообщается, что в прошлом году СМИ и неправительственные организации в России сообщали о случаях физического насилия по мотивам религиозной ненависти. Такие нападения совершались на представителей "Свидетелей Иеговы", пятидесятничества, мусульман и иудеев.
Напомним, в июле Верховный суд России признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за ее экстремистской деятельности.
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Розкопки на Поштовій площі у Києві продовжили. Після піврічної перерви компанія, яка будує на цьому місці торговельний центр, знову виділила гроші археологам. Адже за законом саме інвестор має фінансувати їх.
За три роки роботи археологи докопались до 12 століття. І знайшли цілу вулицю часів Київської Русі. Ймовірно саме на місці теперішньої Поштової площі Перуна скочували з капища. Але докази залягають глибше. Проте, не дочекавшись закінчення розкопок, інвестор поставив бетонні опори, на яких плиту - стелю майбутнього торговельного комплексу. Тепер мають намір зробити підлогу. Уже зроблені заглибини під бетонну плиту, бо, мовляв, без неї усе обвалиться. Археологам доведеться працювати під плитою, лежачи.
Археологи не можуть бути в залежності від інвесторів. 27 мільйонів, які виділили в КМДА, вистачить лише на консервацію знайденого. А 100 метрів, які забудовник готовий виділити на музей - мізер. Цю інформацію краєзнавці, журналісти й археологи виклали в петиції до КМДА. Днями на неї отримали відповідь. Міська влада радить поки утриматись від розкопок, бо вивчають ситуацію.
Додатково надіслано лист до Міністерства культури України з пропозицією розглянути на робочій групі заходи щодо подальшого дослідження, музеєфікації, створення музею археології Києва на Потовій площі та можливості проведення міжнародного конкурсу з метою визначення майбутньої архітектурної концепції музею.ВІДЕО http://24tv.ua/yak_rozkopki_na_poshtoviy_ploshhi_mozhut_prinesti_milyonni_pributki_priklad_muzeyu_vikingiv_u_yorku_n853336
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