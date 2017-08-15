EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  1310  22
Все про:Госдепартамент США (658) религия (714) репрессии (1825) Россия (71873)

 Российские власти репрессируют верующих различных конфессий, - Госдепартамент США

госдепартамент госдеп

В 2016 году в России продолжались притеснения религиозных меньшинств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США о религиозных свободах в мире.

"Органы государственной власти продолжали задерживать и штрафовать членов религиозных меньшинств по подозрению в экстремизме", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что штрафам и депортации также подверглись некоторые граждане США, в частности, волонтеры из Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонская церковь). "Власти задержали и оштрафовали несколько человек за "публичные речи, призывающие к нападению на верующих", - отмечается в докладе.

Кроме того, в Госдепе подчеркивают, что в связи с принятием "пакета Яровой" были выдвинуты обвинения ряду протестантских деноминаций, кришнаитам и епископу Украинской реформаторской православной церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последователь Свидетелей Иеговы в оккупированном Крыму скончался после судебного заседания по его делу

В докладе говорится, что при внесении религиозных публикаций в список запрещенных местные власти ссылались на российские законы о противодействии экстремизму. Также, по информации ведомства, власти в РФ продолжали препятствовать попыткам организаций, представляющих религиозные меньшинства, приобретать землю, отказывали им в разрешении на строительство храмов, а также в некоторых случаях анонсировали возможность отчуждения имущества или разрушения храмов.

"Полиция проводила обыски в частных домах и в храмах представителей религиозных меньшинств, конфисковала религиозные тексты, а также собственность, блокировала их Интернет-сайты", - говорится в документе.

Кроме того, в докладе сообщается, что в прошлом году СМИ и неправительственные организации в России сообщали о случаях физического насилия по мотивам религиозной ненависти. Такие нападения совершались на представителей "Свидетелей Иеговы", пятидесятничества, мусульман и иудеев.

Напомним, в июле Верховный суд России признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за ее экстремистской деятельности.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас уже вступил в силу закон,об издевательствах над животными?
Российские власти репрессируют верующих различных конфессий, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 6120

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российские власти репрессируют верующих различных конфессий, - Госдепартамент США .Кроме одной :Российские власти репрессируют верующих различных конфессий, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 4461
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, да очень притесняют! а давайте им за это визовый центр США из мацквы в Киев перенесём - в миг облагоразумятся....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да.........мормоны, протестанты, кришнаиты и Украинская православная церковь - экстремисты, а московский паханат, благословляющий бандитов на кровопролитие - герои оркостана. Это как нужно было мозг себе разжижить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно роблять. Релігія і секти - це опіум для народу (не брешу). Тепер треба спалити книжки, Пітер і Мацкву.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як розкопки на Поштовій площі можуть принести мільйонні прибутки: приклад Музею вікінгів у Йорку
Розкопки на Поштовій площі у Києві продовжили. Після піврічної перерви компанія, яка будує на цьому місці торговельний центр, знову виділила гроші археологам. Адже за законом саме інвестор має фінансувати їх.
За три роки роботи археологи докопались до 12 століття. І знайшли цілу вулицю часів Київської Русі. Ймовірно саме на місці теперішньої Поштової площі Перуна скочували з капища. Але докази залягають глибше. Проте, не дочекавшись закінчення розкопок, інвестор поставив бетонні опори, на яких плиту - стелю майбутнього торговельного комплексу. Тепер мають намір зробити підлогу. Уже зроблені заглибини під бетонну плиту, бо, мовляв, без неї усе обвалиться. Археологам доведеться працювати під плитою, лежачи.
Археологи не можуть бути в залежності від інвесторів. 27 мільйонів, які виділили в КМДА, вистачить лише на консервацію знайденого. А 100 метрів, які забудовник готовий виділити на музей - мізер. Цю інформацію краєзнавці, журналісти й археологи виклали в петиції до КМДА. Днями на неї отримали відповідь. Міська влада радить поки утриматись від розкопок, бо вивчають ситуацію.
Додатково надіслано лист до Міністерства культури України з пропозицією розглянути на робочій групі заходи щодо подальшого дослідження, музеєфікації, створення музею археології Києва на Потовій площі та можливості проведення міжнародного конкурсу з метою визначення майбутньої архітектурної концепції музею.ВІДЕО http://24tv.ua/yak_rozkopki_na_poshtoviy_ploshhi_mozhut_prinesti_milyonni_pributki_priklad_muzeyu_vikingiv_u_yorku_n853336
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там видимо Виталя со товарищи подсуетилсяя, так что в этом случае с жалобами только к Фирташу в Австрию обращайтесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наконец-то дошло до американцев, где 182 религиозные конфессии в США мирно сосуществуют и вместе живут, что кацапы и Кацапия это всемирное Зло и с кацапами нужно бороться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
брехня! мусульманські кадировцы можуть безнаказанно мочити православних рассєян в центрі маскви а чукча шойгу? а жид калантарян? ніхто нікого на рассєї нє ущємляє, холопам добре, холопи люблять путіна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
верующие все лукавые люди или психически больные фанатики и другого не бывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
а все потому что на росии мордва поклоняется рогатому. И главный прислужник лукавого зверя у русни гундяйка шайтанопоклонник и некрофил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они репресируют всех, это их любимое занятие при любой власти!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Удивляться ничему - у козломордых сейчас 37-й год.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские власти репрессируют верующих различных конфессий, - Госдепартамент США
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти