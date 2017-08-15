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 Футбольному арбитру Ваксу не запрещали въезжать в Украину, несмотря на посещение оккупированного Крыма

вакс

Служба безопасности Украины (СБУ) не принимала решение о запрете въезда в Украину футбольному арбитру Юрию Ваксу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Українських Новин".

"По состоянию на 8 августа решение о запрете въезда на территорию Украины указанному гражданину не принималось", - сказано в документе. Также ведомство сообщило, что в уголовных производствах, которые расследуют органы безопасности, Ваксу не сообщалось о подозрении.

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Согласно информации в СМИ, в 2014 году Вакс получил российское гражданство и затем неоднократно въезжал в оккупированный Россией Крым. В частности, 12 августа арбитр судил матч за "Суперкубок Премьер-лиги Крымского футбольного союза" в Симферополе.

Вакс родился в Симферополе, работал арбитром в Украине с 1994 года.
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