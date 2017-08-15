 Футбольному арбитру Ваксу не запрещали въезжать в Украину, несмотря на посещение оккупированного Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Українських Новин".
"По состоянию на 8 августа решение о запрете въезда на территорию Украины указанному гражданину не принималось", - сказано в документе. Также ведомство сообщило, что в уголовных производствах, которые расследуют органы безопасности, Ваксу не сообщалось о подозрении.
Согласно информации в СМИ, в 2014 году Вакс получил российское гражданство и затем неоднократно въезжал в оккупированный Россией Крым. В частности, 12 августа арбитр судил матч за "Суперкубок Премьер-лиги Крымского футбольного союза" в Симферополе.
Вакс родился в Симферополе, работал арбитром в Украине с 1994 года.
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