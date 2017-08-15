 9-летний мальчик отдал 130 тыс. грн мошенникам в Славянске

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, неизвестный мужчина позвонил мальчику на стационарный телефон, представился знакомым его мамы и сказал, что звонит по ее просьбе. Он попросил ребенка собрать все деньги, которые есть в доме, положить в пакет и передать таксисту, которой подъедет к подъезду. "По секрету" злоумышленник сказал парню, что мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама и не звонит.
Мальчик выполнил все, что просил мошенник. Следуя инструкциям, он отдал таксисту пакет с 4,5 тыс. долл., 100 евро и 3 тыс. грн.
Когда мать пришла домой и узнала, что случилось, сразу обратилась к полицейским. Правоохранители устанавливают личность водителя.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
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Все Вовы такие...
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Это небось тот распятый в трусиках заработал столько.
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