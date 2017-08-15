EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  1031  14
Все про:деньги (913) дети (3298) мошенничество (712) Славянск (2603)

 9-летний мальчик отдал 130 тыс. грн мошенникам в Славянске

деньги

В Славянске (Донецкая область) мошенники выманили у 9-летнего мальчика почти 130 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, неизвестный мужчина позвонил мальчику на стационарный телефон, представился знакомым его мамы и сказал, что звонит по ее просьбе. Он попросил ребенка собрать все деньги, которые есть в доме, положить в пакет и передать таксисту, которой подъедет к подъезду. "По секрету" злоумышленник сказал парню, что мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама и не звонит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенники украли 100 тыс. грн у семей тяжелобольных детей. ФОТОрепортаж

Мальчик выполнил все, что просил мошенник. Следуя инструкциям, он отдал таксисту пакет с 4,5 тыс. долл., 100 евро и 3 тыс. грн.

Когда мать пришла домой и узнала, что случилось, сразу обратилась к полицейским. Правоохранители устанавливают личность водителя.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
покуда єсть на свєтє дуракі ....ну ви знаєте далі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Cогласно информации, по зарплате, начисленной Реве за июль, должностной оклад составлял 4 тысячи 571 гривну, надбавка за выслугу лет - 2 тысячи 285 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 914 гривен, надбавка за интенсивность труда - 4 тысячи 571 гривну, индексация - 106 гривен, командировочные - 9 тысяч 736 гривен, премия - 4 тысячи 571 гривну, отпускные - 27 тысяч 381 гривну, материальная помощь на оздоровление - 48 тысяч 682 гривны. Это один из мошенников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сума невелика, заробив він її тим, що знімався на камери й давав інтерв'ю цензору про те, що українці жруть багато.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Родителям нужно было рассказать где деньги лежат не только сыну, но и соседям, коллегам по работе и всем родственникам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дебильный мальчик убивать атких надо а бабки 130 тысяч поди по всей хате валялись и мальчик 9 лет был у курсе у 130 тысяч було а мобильного мамы не було и перезвонить он цифрам не обучен... чому наскраб только 130 тысяч гривен а не евро??!! и заметье не глде то в Киеве в мухо..ске Славянске (штепа наша слава) Даунецко аленеводческого края там же типа Путин нападает и такие заработки интересно и вашим и нашим...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там психолог нужен.. Одно из двух.. Либо он отдал, потому как угрожали.. Либо придумал эту историю сам..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мальчик захотел ну очень дорогой подарок...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Херасе в прифронтовом Славянске 9-летние мальчики зажратые...

Это небось тот распятый в трусиках заработал столько.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия9-летний мальчик отдал 130 тыс. грн мошенникам в Славянске
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти