 Семья задержанного в Крыму "агента СБУ" Лемешко не видела его с мая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ирина Лимешко заявила Радио Свобода.
"Информацию о его задержании увидела по телевидению. Он не виноват. Больше я ничего не могу сказать", - отметила женщина.
По словам матери задержанного украинца Риммы Рыжковой, последний раз ее сын выходил на связь со своей женой 9 августа. Она добавила, что Геннадий с мая этого года находился в Мариуполе.
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"Он уехал из дома в мае этого года в Мариуполь на работу. Звонил очень редко, чаще писал. Только все переговоры были на домашнюю тематику. У него здесь маленький ребенок, нет еще и года. Ребенок болеет, он и поехал на заработки в Мариуполь ", - рассказала Рыжкова.
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