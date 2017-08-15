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Все про:Крым (20446) провокация (1228)

 Семья задержанного в Крыму "агента СБУ" Лемешко не видела его с мая

лимешко

Жена задержанного в аннексирована Крыму Геннадия Лимешко заявила о его невиновности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ирина Лимешко заявила Радио Свобода.

"Информацию о его задержании увидела по телевидению. Он не виноват. Больше я ничего не могу сказать", - отметила женщина.

По словам матери задержанного украинца Риммы Рыжковой, последний раз ее сын выходил на связь со своей женой 9 августа. Она добавила, что Геннадий с мая этого года находился в Мариуполе.

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"Он уехал из дома в мае этого года в Мариуполь на работу. Звонил очень редко, чаще писал. Только все переговоры были на домашнюю тематику. У него здесь маленький ребенок, нет еще и года. Ребенок болеет, он и поехал на заработки в Мариуполь ", - рассказала Рыжкова.

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То хто це їде? - напружся, може знайдеш відповідь.
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Основне,як його тепер звідти витягнути.За дурною головою і ногам нема спокою
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Разом з усіма іншими- як іще? Це навіть не питання.
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да скорее всего мариупольские сепары выкрали да переправили гэбне...
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І мабуть морем. Тут Андрія Шевченко треба питати.
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так само як на тій фото зверху..до твого "і шо". нефіг їздити до кацапів. хто їздить- той каззьол!
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Нужен визовый режим с параше и запрет военным бывшим и настоящим посещать парашу.Это априори заложники будущие.
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захотел съездить в крым - будь готов к сюрпризам, наверное это говорили из всех дыр и не один десяток раз ?
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Он с Мая месяца ножевку в Аджимушкайских катакомбах точил.
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эта семья такая же кизданутая как и он сам... они ведь все из лугандона.... какого куя этот штымп в крыму забыл? да по фигу ему и родаки и семья... наверное еще и торчит.... судя по видео его допроса - очень похоже.... дебилы лугандоновские!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемья задержанного в Крыму "агента СБУ" Лемешко не видела его с мая
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