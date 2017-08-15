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Все про:Россия (71871) экспорт (537) уголь (703) Курченко (411)

 В июле из России в Европу экспортировано 267 тыс. т угля, вывезенного с оккупированного Донбасса, - LIGA.net. ТАБЛИЦА

шахта добыча уголь горняки руда шахтёр

В июле из России было экспортировано в страны Европы около 267 тыс. т угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные "Российских железных дорог" (РЖД) и Федеральной таможенной службы (ФТС), которым располагает LIGA.net.

Крупнейшим экспортером украинского угля стала компания "Газ-Альянс", подконтрольная беглому олигарху Сергею Курченко. В июле из портов она экспортировала более 50 тыс. т антрацита. Все объемы были нелегально вывезены южноосетинской компанией ЗАО "Внешторгсервис" и впоследствии были переоформлены на "Газ-Альянс".

С июля ЗАО "Внешторгсервис" прекратила проходить по накладным РЖД как импортер угля с временно оккупированных территорий. При этом компания продолжает поставлять на оккупированный Донбасс коксующийся уголь и железную руду. Также компания вывозит готовую металлопродукцию.

Еще одна компания Курченко - "Петролеум капитал" - экспортировала из России 32 тыс. т угля, предварительно вывезенного из Донбасса. Покупателей угля установить не удалось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Насалик о закупках угля в США: "Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество"

Компания "Русский антрацит" экспортировала около 34 тыс. т антрацита. Практически все объемы были поставлены в адрес гонконгской Grecoal Limited, подконтрольной братьям Александру и Сергею Мельничукам.

Еще одна компания, совладельцем которой является Александр Мельничук, - ООО "Угольные технологии" - экспортировала около 15 тыс. т антрацита в июле.

В адрес Yorkland Merchants Limited (зарегистрирована в Гонконге в октябре 2016 г.) в июле было поставлено более 29 тыс. т украинского антрацита. Из этого объема непосредственно "РЖД Логистика" поставила офшорной компании 9 тыс. т.

Российская ТД "Антрацит", находящаяся под украинскими санкциями, вывезла из России более 31 тыс. т угля. Все объемы поставлены для Сarbon and Natural Resources Сorp Ltd. ТД "Антрацит" зарегистрирована на жителя Ростовской области Александра Носко.

Более 70% угля, нелегально вывезенного с оккупированного Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. Первый работает в "ЛНР" "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина до 2020 года откажется от антрацита, - Насалик

В 2016 г. из оккупированных территорий в Россию вывезли около 940 тыс. т антрацита на сумму $36 млн и еще около 95 тыс. т других марок угля на $8 млн.

В июле из России в Европу экспортировано 267 тыс. т угля, вывезенного с оккупированного Донбасса, - LIGA.net 01

(Таблица LIGA.net)
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НУ И ОБЪЯСНИТЕ ЭТОЙ ЕВРОПЕ ЧТО ОНА ПОКУПАЕТ ВОРОВАННЫЙ УГОЛЬ !!!"
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если никто Европе ничего не объясняет, то логично предположить, что должностные лица, обязанные объяснять, имеют долю от продажи ворованного сами или работают на имеющих долю.
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не факт что туда
Более 70% угля, нелегально вывезенного с оккупированного Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. Первый работает в "ЛНР" "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине. Источник: https://censor.net.ua/n451810
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Nada Trampu doklad poslat,togda dela dvizutsja po koleju-ot moskau do magadana.............)........
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там ващето про европу ни слова...получатель гонконг или не выяснен.
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Там был владелец, документы подписывал. И сейчас это тот же владелец, продолжает подписывать. И продаёт через 5 посредников. И каждое звено скрывается за коммерческой тайной. И обслуживается это десятками юристов высшего класса. И придраться не к чему.
Разве только...
Что на неподконтрольных шахтах используется рабский труд. Вот от этой новости покупателя уголька бросит в холод...
Но кто в Украине будет этим заниматься?
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Разумеется,и когда началась блокада-начались проблемы,менты,вой про налоги которые платят шахты с оккупированных территорий в бюджет Украины и так далее.
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Если бы ? Скорее всего проходит сеансы иглоукалывания ботоксом и введение селикона в сдувшиеся бицепсы после гонки за дохлыми щуками.
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В июле из России в Европу экспортировано 267 тыс. т угля, вывезенного с оккупированного Донбасса, - LIGA.net - Цензор.НЕТ 1955
их из многих в одного гомункула конченного сшивают...
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Не хвилюйтеся - одне Хуйло загубилось - інше моментально знайдеться ... хіба довго ?
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".. Александром и Сергеем Мельничуками. Первый работает в "ЛНР" "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине.." - не розумію, як таке можливо взагалі?
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эападные "партнеры"помогают.Удивлятся нечему.
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Переога!!! Шось я ніхєра не зрозуімів...За ПОПа вже топити, чи ще накидон буде?
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Трам пам пам: Российский банк отключили от SWIFT.

Так сказать с почином кацапский Темпбанк отключили от SWIFT. Дальше будет...
Российскую финансовую организацию «Темпбанк», топ-менеджмент которой оказался под санкциями США из-за обеспечения торговых операций с Сирией и Ираном, отключили от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT, сообщают СМИ со ссылкой на «осведомленные источники».


В письме UANI предостерегала российский банк от сотрудничества с Ираном и сирийскими компаниями, сообщают источники.
Между тем, как отмечает издание, в прошлом году правозащитное агентство, находящееся под крылом ЦРУ, угрожало руководству Темпбанка введением персональных санкций из-за сотрудничества с иранскими и сирийскими компаниями.
Фактически, при определенном давлении любой российский банк могут отключить от SWIFT без лишних разговоров и разбирательств, говорится в статье.
Напомним, в марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система защищена на случай отключения от межбанковской системы SWIFT и международных платежных систем.

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Более 70% угля, нелегально вывезенного с оккупированного Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. Первый работает в "ЛНР" "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине.

реально перемога по новому!
новое досягнення после роттердам+
нуясенхер, ведь шоколадные и рыгыоналы - единое целое.
друг-друга покрывают ублюдки сраные!
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І тоді які шахти в Донбасі зупинила блокада Семенченка и Ко?
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Вот это важнее:
"Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины за отчетный период были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%).
Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился до 631,1 млн долларов..."
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Класно , чо ... Купувати "в агресора" стратегічні енергоносії , да ще і за чудовою формулою "вРотердам+" ...
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А шо там Семен с Парасюком и пацанами до сих пор тушенку в палатках на рельсах поглощают?
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А я предположу, что этот уголь, по схеме Ротердам ++ идет, ну вы поняли.
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Там не только уголь а и заводы режут и провода и все остальное и вывозят ешелонами, а ввозят оружие и боеприпасы тоже ешелонами. Зато ОБСЕ и наши пограничники сидят на КПП где их поставили рашисты и делают вид что проверяют машины на предмет завоза и вывоза запрещенных вещей, так сказать обеспечивают Рашке алиби будто она не причем.
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Самое интересное что со слов премьера все шахты на оккупированных территориях платят миллиардные налоги в бюджет Украины.Это первое.Второе по документам этот уголь россия якобы купила у абхазии и дальше продала странам ЕС,а как же санкции??
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Ерунда какая то. Европа (Кроме Польши) отказывается от угля. Европа (кроме Польши)приняла на себя обязательства по Климату. По Ж.Д в Европу можно отправить только через Украину или Польщу.
А конкретно какая страна можно?
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А уголь из "подконтрольных"шахт или из "не подконтрольных"?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ июле из России в Европу экспортировано 267 тыс. т угля, вывезенного с оккупированного Донбасса, - LIGA.net. ТАБЛИЦА
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