 В июле из России в Европу экспортировано 267 тыс. т угля, вывезенного с оккупированного Донбасса, - LIGA.net. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные "Российских железных дорог" (РЖД) и Федеральной таможенной службы (ФТС), которым располагает LIGA.net.
Крупнейшим экспортером украинского угля стала компания "Газ-Альянс", подконтрольная беглому олигарху Сергею Курченко. В июле из портов она экспортировала более 50 тыс. т антрацита. Все объемы были нелегально вывезены южноосетинской компанией ЗАО "Внешторгсервис" и впоследствии были переоформлены на "Газ-Альянс".
С июля ЗАО "Внешторгсервис" прекратила проходить по накладным РЖД как импортер угля с временно оккупированных территорий. При этом компания продолжает поставлять на оккупированный Донбасс коксующийся уголь и железную руду. Также компания вывозит готовую металлопродукцию.
Еще одна компания Курченко - "Петролеум капитал" - экспортировала из России 32 тыс. т угля, предварительно вывезенного из Донбасса. Покупателей угля установить не удалось.
Компания "Русский антрацит" экспортировала около 34 тыс. т антрацита. Практически все объемы были поставлены в адрес гонконгской Grecoal Limited, подконтрольной братьям Александру и Сергею Мельничукам.
Еще одна компания, совладельцем которой является Александр Мельничук, - ООО "Угольные технологии" - экспортировала около 15 тыс. т антрацита в июле.
В адрес Yorkland Merchants Limited (зарегистрирована в Гонконге в октябре 2016 г.) в июле было поставлено более 29 тыс. т украинского антрацита. Из этого объема непосредственно "РЖД Логистика" поставила офшорной компании 9 тыс. т.
Российская ТД "Антрацит", находящаяся под украинскими санкциями, вывезла из России более 31 тыс. т угля. Все объемы поставлены для Сarbon and Natural Resources Сorp Ltd. ТД "Антрацит" зарегистрирована на жителя Ростовской области Александра Носко.
Более 70% угля, нелегально вывезенного с оккупированного Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. Первый работает в "ЛНР" "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине.
В 2016 г. из оккупированных территорий в Россию вывезли около 940 тыс. т антрацита на сумму $36 млн и еще около 95 тыс. т других марок угля на $8 млн.
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Более 70% угля, нелегально вывезенного с оккупированного Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. Первый работает в "ЛНР" "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине. Источник: https://censor.net.ua/n451810
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Разве только...
Что на неподконтрольных шахтах используется рабский труд. Вот от этой новости покупателя уголька бросит в холод...
Но кто в Украине будет этим заниматься?
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может подох ?
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их из многих в одного гомункула конченного сшивают...
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Так сказать с почином кацапский Темпбанк отключили от SWIFT. Дальше будет...
Российскую финансовую организацию «Темпбанк», топ-менеджмент которой оказался под санкциями США из-за обеспечения торговых операций с Сирией и Ираном, отключили от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT, сообщают СМИ со ссылкой на «осведомленные источники».
В письме UANI предостерегала российский банк от сотрудничества с Ираном и сирийскими компаниями, сообщают источники.
Между тем, как отмечает издание, в прошлом году правозащитное агентство, находящееся под крылом ЦРУ, угрожало руководству Темпбанка введением персональных санкций из-за сотрудничества с иранскими и сирийскими компаниями.
Фактически, при определенном давлении любой российский банк могут отключить от SWIFT без лишних разговоров и разбирательств, говорится в статье.
Напомним, в марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система защищена на случай отключения от межбанковской системы SWIFT и международных платежных систем.
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реально перемога по новому!
новое досягнення после роттердам+
нуясенхер, ведь шоколадные и рыгыоналы - единое целое.
друг-друга покрывают ублюдки сраные!
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"Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины за отчетный период были Россия (50,2% от суммы импорта), США (27%) и Канада (8,7%).
Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился до 631,1 млн долларов..."
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А конкретно какая страна можно?
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