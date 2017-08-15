EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2274  23
Все про:ВМС (566) Одесская область (1649) Нацполиция (8391) смерть (5176) экспертиза (178)

 Повторная экспертиза показала, что травмы не являются причиной смерти матроса Шейхова

нацполиция

Повторная экспертиза показала, что гибель военнослужащего ВМС Украины Арслана Шейхова наступила от алкогольной интоксикации, а не от полученных травм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, был назначен ряд экспертиз. Согласно предварительным выводам двух из них, мужчина скончался в результате алкогольной интоксикации.

Отмечается, что в Одесском областном бюро судебно-медицинских экспертиз проведена повторная комиссионная экспертиза тела погибшего военнослужащего. По заключению экспертов, предварительно установлено, что обнаруженные на теле погибшего ссадины и травмы не являются причиной его смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матрос Шейхов погиб на Одесчине во внеслужебное время, - ВМС Украины (обновлено)

"Указанные телесные повреждения потерпевший получил от падения с высоты собственного роста, а переломы ребер были вызваны после смерти и не вызвали повреждений внутренних органов. В настоящее время отобраны определенные образцы и проводится углубленный анализ. Окончательная причина смерти будет определена после проведения всего комплекса исследований", - заявили в главке.

В полиции добавили, что в ходе проведения досудебного расследования допрошены свидетели и очевидцы происшествия. Расследование находится на личном контроле руководства полиции области.

Также читайте: Для выяснения причин смерти матроса Шейхова проведут дополнительную экспертизу, - советник главы полиции Одесской области Форостяк

Напоминаем, ранее сообщалось о гибели 11 августа в одном из сел Одесской области матроса ВМС Украины Шейхова. По версии советника начальника Генштаба ВСУ Елены Вербицкой, которое она опубликовала в Фейсбук, Шейхов был до смерти избит и дело фальсифицируется.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Указанные телесные повреждения потерпевший получил от падения с высоты собственного роста, а переломы ребер были вызваны после смерти и не вызвали повреждений внутренних органов. Источник:https://censor.net.ua/n451809

серьезно? это на кого рассчитано?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перелом ребер мог быть вызван неквалифицированной попыткой сделать ему реанимацию.. такое часто бывает даже у медиков.. нет я никого не защищаю.. а вот то что он падал с высоты собственного роста и не убился бывет и такое а бывает нечаянно с дивана упал и умер сразу.. всяко бывает а что такое интоксикация алкоголя.. отравление сурогатом так тогда то не алкоголь а сурогат или смертельная доза была в моче и крови алкоголя сколько промиле. и в % отношениик мочевине?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вообще-то в высновке написано, что он захлебнулся блевотными массами. теперь уже, что он упал с высоты собственного роста и поломал рёбра
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще-то, если у вас есть высновок - скан опубликуйте, а если сми пишут про причину смерти - вполне может быть(и не редкость) рвотой захлебнулся, а если в целом - описание трупа - запросто могут быть телесные, не являющиеся причиной смерти. Это как: в машине не работал ручник, но на встречку выехала по иним причинам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вообще-то можно нажать на ссылку в статье и почитать первоисточник, заодно и фото посмотреть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все ссылки пооткрывал, скана экспертизы не увидел. Увидел Олены эмоциональный пост в фб. На то он и фб, дабы эмоции вбрасывать.
По сути - вопрос раз: Алена была-видела или "небайдюжи" сообщили?
Вопрос два (любопытства чуть...)- пишет ли сама Алена?
зы
не отрицаю, не утверждаю, просто.... столько погибло по глупости в ато.... примерно столько же, сколько и "списали" на БД...
и крайнее - в статистику я не верю. как в оф. так и в не оф.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вполне приличным 5-звёздочным конъяком и так далее, до комы
главное количество этилового спирта а в чём он содержался, то второстепенно, конечно фальсификатом то беспорно что быстрее и вероятнее, там дополнительный удар по организму из-за примесей
 показать весь комментарий
Ответить
 
мог, упасть и ударится, не смертельно, хотя всё бывает, при опьянении же повышается риск травматизма, самотравматизма, руками размахивают под ноги не смотрят, а всё заторможено, рефлексы, сознание а движения наоборот расторможены, не собраны, размашисты, в нормальном состоянии человек может упасть случайно и ударится, а в состоянии алкогольного опьянения и подавно, там даже не сработает рефлекторно защитный механизм то есть он никак не будет инстинктивно пытаться падая упасть правильно как бы, защищаясь руками или успев так повернутся, просто рухнет как мешок, а если то асфальт или другая твёрдая поверхность то травма будет серьёзная, вплоть до переломов
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто и за что мертвому ребра ломал? Или они сами сломались так как алкоголь вымывает кальций из организма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а переломы ребер были вызваны после смерти Источник: https://censor.net.ua/n451809 - як можна "викликати" перелами ребер ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «смотрите. какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: « вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как в анекдоте про Виннипуха и Пятачка который не хотел есть грибы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Падение с высоты собственного роста". Допустим. Я - 1-80. Шел, упал. С какой высоты? Неужели - 1-80? БРЕД!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как в анекдоте: пил всю ночь водку, на утро плохо было, от печенек.
так и тут: убили отпиздив насмерть, а умер от водки.

полиция - милиция, но по новому!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так страшно изувечили и "разукрасили" кровоподтеками лицо, что ни какой водкой и ни каким падением это нельзя объяснить.
ЭТО - УБИЙСТВО в понимании нормального человека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ето как руки связанные за спиной у повешенного не являются причиной его смерти. Даже почему то не удивляюсь от етих експертов и судов...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПовторная экспертиза показала, что травмы не являются причиной смерти матроса Шейхова
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти