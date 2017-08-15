 Повторная экспертиза показала, что травмы не являются причиной смерти матроса Шейхова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, был назначен ряд экспертиз. Согласно предварительным выводам двух из них, мужчина скончался в результате алкогольной интоксикации.
Отмечается, что в Одесском областном бюро судебно-медицинских экспертиз проведена повторная комиссионная экспертиза тела погибшего военнослужащего. По заключению экспертов, предварительно установлено, что обнаруженные на теле погибшего ссадины и травмы не являются причиной его смерти.
"Указанные телесные повреждения потерпевший получил от падения с высоты собственного роста, а переломы ребер были вызваны после смерти и не вызвали повреждений внутренних органов. В настоящее время отобраны определенные образцы и проводится углубленный анализ. Окончательная причина смерти будет определена после проведения всего комплекса исследований", - заявили в главке.
В полиции добавили, что в ходе проведения досудебного расследования допрошены свидетели и очевидцы происшествия. Расследование находится на личном контроле руководства полиции области.
советника начальника Генштаба ВСУ Елены Вербицкой, которое она опубликовала в Фейсбук, Шейхов был до смерти избит и дело фальсифицируется.
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серьезно? это на кого рассчитано?
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По сути - вопрос раз: Алена была-видела или "небайдюжи" сообщили?
Вопрос два (любопытства чуть...)- пишет ли сама Алена?
зы
не отрицаю, не утверждаю, просто.... столько погибло по глупости в ато.... примерно столько же, сколько и "списали" на БД...
и крайнее - в статистику я не верю. как в оф. так и в не оф.
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главное количество этилового спирта а в чём он содержался, то второстепенно, конечно фальсификатом то беспорно что быстрее и вероятнее, там дополнительный удар по организму из-за примесей
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так и тут: убили отпиздив насмерть, а умер от водки.
полиция - милиция, но по новому!
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ЭТО - УБИЙСТВО в понимании нормального человека.
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