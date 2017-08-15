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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Стокгольм (103) стрельба (2508) Швеция (491)

 Неизвестный в Стокгольме открыл стрельбу - один человек убит, один ранен

швеция

На юге Стокгольма неизвестный открыл огонь и ранил двух человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.

Полиция получила сообщения очевидцев о стрельбе в районе площади Остберг около 15.00 по местному времени.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, увидели двух людей с огнестрельными ранениями, которых сразу отвезли в больницу.

Однако в больнице один раненый скончался, второй - в тяжелом состоянии.

Полиция проводит поиски нападающего. Сообщается, что он был в маске и скрылся на автомобиле Toyota.

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Співчуття шведам.. Хай взуття перевірять - крім маски, там були ще й лапті..
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не надо им сочувствовать он и шведы должны понять одно если они предоставляют миграцию жителям Крыма которые под крики караул вбывают и жителям Димбассу также статус переселенцев по политическим мотивам и у той "новой партии старушек" полно бабла на тамошних счетах в банках заранее 20 лет загоняли...то скоро появятся Народные Республики в Швеции..
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а что ? в швеции бандитских разборок не бывает ? тут же не написана причина конфликта, может один бандит завалил двух конкурентов, за точку по торговле героином ?
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кацапские бандюки уже в Швеции разборки устраивают? А это версия.
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Цензору уже совсем нечего подавать, кроме уголовных происшествий со всего мира?
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всё, что кацапы творят в мире так или иначе касается нас.
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Та это специально,чтоб отвлечь Украинцев от ежедневной уголовщины со стрельбой и трупами в Украине.
Тількі так победім.СУГС
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как часто исламские террористы одевают маски?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестный в Стокгольме открыл стрельбу - один человек убит, один ранен
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