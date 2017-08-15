 Неизвестный в Стокгольме открыл стрельбу - один человек убит, один ранен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.
Полиция получила сообщения очевидцев о стрельбе в районе площади Остберг около 15.00 по местному времени.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, увидели двух людей с огнестрельными ранениями, которых сразу отвезли в больницу.
Однако в больнице один раненый скончался, второй - в тяжелом состоянии.
Полиция проводит поиски нападающего. Сообщается, что он был в маске и скрылся на автомобиле Toyota.
873 9
Делом о стрельбе на столичной Троещине с участием нардепа Мельничука займется военная прокуратура(38)
В Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука, - Нацполиция. ФОТО(119)
Неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль главы ОО "Авто Евро Сила". ФОТОрепортаж(51)
Мужчина, открывший стрельбу на пляже в Полтаве, задержан и дает показания, - полиция(14)
Киев превращается в Чикаго: убийство на парковке при свидетелях. ФОТО(0)
На пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(368)
По факту стрельбы на киевском вокзале открыто уголовное производство. Один из пострадавших уже покинул больницу, - Нацполиция(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тількі так победім.СУГС
Ответить
Ответить