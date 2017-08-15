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Все про:Израиль (852) эмиграция (101)

 Поток репатриантов из Украины в Израиль уменьшился, по их количеству лидирует Россия, - израильский министр Зелькин

израиль

Украина остается в тройке стран по количеству репатриантов в Израиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр охраны окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Последние лет пять три страны - Франция, Украина и Россия - ведущие по источнику репатриации: они занимают первые три места, меняясь между собой. На четвертом месте Соединенные Штаты", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии

По его словам, после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе поток репатриантов вырос, однако сейчас несколько уменьшился. "Если перед началом этих событий Франция лидировала как источник репатриации в Израиль, то после Революции на Майдане и начала войны Украина заняла первое место как источник репатриации. Но в последний год на первом месте Россия", - рассказал Элькин.
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Еще не все. Некоторые баржи с кавунами по Днепру гоняют........закончат и в Хайфу!
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да у нас как на Порошенко и Гройсманан и онных посмотришь и говоришь --и зачем мне нам какой Израиль- если мы все- почти в Израиле живем...
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Резервів в Україні ще достатньо - Гройсман, Рабінович, Розенблат..
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Во первых - министр Зеев Элькин. Во вторых - все выкресты, типа Гройсмана, утратили право на репатриацию по закону о возвращении.
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держат нос по ветру!!! писец пришёл параше, рвут когти!!!
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Дык ясное дело, ведь в Израиле сколько не украдешь сколько здесь.
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Зато наши все на месте, ибо такой фарт вряд ли когда-нибудь еще попрет.
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Вот этому далб....ебу покажите эту новость:


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ну, не знаю...
походу, поток израиль-Украина сейчас мощнее...
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Грося, Пеця і Ко, виведіть Україну знову у лідери, всі українці надіються вас!
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лидирует Россия, Ну что ж господа евреи, жиды и иудеи ждите, скоро :" Путин введи."
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рискует израиловка..взрывоопасно на таком маленьком пространстве такое количество ваты хранить
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Цікаво , а Жириновський також побижить в Израиль?
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Та коли вже ж наш достойник премьєр там опинеться,забравши з собою однопартійців-единовірців?
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А мартиросян, к примеру, страдает в гейропе.

Поток репатриантов из Украины в Израиль уменьшился, по их количеству лидирует Россия, - израильский министр Зелькин - Цензор.НЕТ 9386
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зрада,зрада...вы вот на этого чувака посмотрите :D

Поток репатриантов из Украины в Израиль уменьшился, по их количеству лидирует Россия, - израильский министр Зелькин - Цензор.НЕТ 9935
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ну как можно покинуть землю обетованную с наценкой процентов в 200-300)))
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Глядя на наше правительство и зРаду, мне кажется,что все наоборот...
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странно немного: едут и едут, десятки лет, а поток - не исссякает? Как так? Вечный двигатель? Я ничего против не имею - у каждого своя Родина, но все же,..
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во кацапы дурааки, бегут из самой лучшей страны в мире, может они этого просто не знают ?
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Да, скоро там тоже появится желаний воссоединиться с "великой родиной". А дальше - "Иерусалимнаш" и "исконно русский Иисус Христос".
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Самые хитрые евреи ни в какой Израиль не торопятся - здесь окопались...
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Еще бы, сейчас для этих "репатриантов" в Украине - рай земной, но надеюсь на очень скорый конец!
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Сегодня большинство репатриантов из Украины не евреи, а члены семей евреев. Достаточно показать что твоя прабабка или какой нибудь дед была/был еврейка. Особенно много сегодня "членов семей" из Донбасса.
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Не так все плохо в Укаине по сравнению с Козляндией.
А оттуда бегут все кто может, даже неуключже.
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правильно евреи не фиг вам в рашке делать!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоток репатриантов из Украины в Израиль уменьшился, по их количеству лидирует Россия, - израильский министр Зелькин
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