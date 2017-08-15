 Поток репатриантов из Украины в Израиль уменьшился, по их количеству лидирует Россия, - израильский министр Зелькин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр охраны окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин в интервью "Интерфакс-Украина".
"Последние лет пять три страны - Франция, Украина и Россия - ведущие по источнику репатриации: они занимают первые три места, меняясь между собой. На четвертом месте Соединенные Штаты", - сказал он.
По его словам, после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе поток репатриантов вырос, однако сейчас несколько уменьшился. "Если перед началом этих событий Франция лидировала как источник репатриации в Израиль, то после Революции на Майдане и начала войны Украина заняла первое место как источник репатриации. Но в последний год на первом месте Россия", - рассказал Элькин.
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походу, поток израиль-Украина сейчас мощнее...
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А оттуда бегут все кто может, даже неуключже.
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