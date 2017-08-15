 Сенатор РФ Клинцевич о памятнике в виде пронзенной мечом России: "Редкое сочетание ненависти и хамства"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Памятник никакого отношения к погибшим в ходе гражданской войны на Донбассе бойцам ВСУ не имеет. В нем нет даже намека на скорбь (не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни), которая была бы в данном случае особенно уместна. Вместо этого - редкое сочетание ненависти и хамства. По сути, нынешний киевский режим соорудил памятник самому себе, и он будет снесен первым после неизбежного падения этого режима", - сказал он.
Напомним, в Киеве открыт монумент в виде меча, вонзенного в карту России. На постаменте изображен ангел-хранитель с гербом Украины и сине-желтыми крыльями. Композиция посвящена памяти участников АТО.
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газпромовское бабло поперек горла не стало?.... переживаем за вас, фашики, вместе с рософашиками, вашими друганами....)
https://www.youtube.com/watch?v=Z12OUeakdZE
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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Для таких случаев используют ёршик для унитаза...
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Події останніх кількох років зробили байки Кремля про "слов'янську солідарність" ще більшим анахронізмом.
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Просто иллюстрация к сложившейся ситуации на тему - "Козла козлить невзападло"...
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Моя бы воля, я бы кацапов в плен не брал! Убивать на месте!
Будьте вы прокояты мрази кацапские! УБИЙЦЫ И МАРОДЕРЫ!!!!!
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