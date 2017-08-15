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 Политика Украины
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 Сенатор РФ Клинцевич о памятнике в виде пронзенной мечом России: "Редкое сочетание ненависти и хамства"

памятник

Установленный в Киеве памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча является свидетельством хамства украинских властей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Памятник никакого отношения к погибшим в ходе гражданской войны на Донбассе бойцам ВСУ не имеет. В нем нет даже намека на скорбь (не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни), которая была бы в данном случае особенно уместна. Вместо этого - редкое сочетание ненависти и хамства. По сути, нынешний киевский режим соорудил памятник самому себе, и он будет снесен первым после неизбежного падения этого режима", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памятник гетману Мазепе открыт на Харьковщине. ФОТО

Напомним, в Киеве открыт монумент в виде меча, вонзенного в карту России. На постаменте изображен ангел-хранитель с гербом Украины и сине-желтыми крыльями. Композиция посвящена памяти участников АТО.
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Да как то пофиг,мнение ,какого то недосенатора!
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Срочно!Встановити камері спостереження і почесну варту! Поки хтось із ватників не прийшов вночі грізти зубами камінь!
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Російська мерзота має знати про ставлення до неї українців. Пам'ятник якраз це демонструє.
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Татарстану тоже не мешало бы,попомните мои слова пройдут годы может десятилетия,но распад России начнётся с Татарстана...
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так, підтримую! Татари ще пригадають мокшам погроми в Казані.
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жирножопые гансы - вы такие гансы и такие жирножопые...
газпромовское бабло поперек горла не стало?.... переживаем за вас, фашики, вместе с рософашиками, вашими друганами....)
https://www.youtube.com/watch?v=Z12OUeakdZE
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Как трендит этот парашенский пид-рок (после падения режима) конечно власть поменяется , а вот ненависть к вам козломордые останетца очень на долго, возможно навсегда.
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С каких пор на Федерашке появились сенаторы? Ето звучит как маразм.
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Там вся госдура нелегитимна, и презик тоже, даже по их недоделанным "законам".
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не только они, но и вся русня нелегитимна. Они самовольно ушли от протектората Золотой орды.
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Хороший памятник. Всё гармонично. Тут тебе и художественность, и символизм, и планы на будущее.
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А оно само этот памятник сносить будет? Если так, то могу порекомендовать способ - с разгону лбом!
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А как по мне, то памятник - супер! С одной стороны - троллинг высшей пробы (их же методами, по их же рожам), а с другой - банальное, как мир: что посеял, то и пожнёшь. Рашики, оцените красоту игры!
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Это памятник не только погибшим воинам, А ВСЕМ воинам остановившим агрессию. Почему должна быть скорбь?
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Eta odnovremenno i prazdnik-my ved zelajem,shtoby ukrainskije vojaki ne skucali v nebesah,a imeliby 72 shljuhi ruskih i 2 rabov v pridacu.............))))))))).....................................sdohni mordor.............k 7 nojabrju,kak polozeno,samostojatelno,bez prinuzdenija.........................)............
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зуСССРанцы - фашисты, путин - пидор , педофил, )(уйло, лилипутин - карлик!
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В 1992-му році, коли здавав справи та посаду в Росії і повертався в Україну, в лице прямо говорили: "Бандьора!". Я тоді сказав: "Вы сами не захотели жить вместе! А тронете Украину - вместо "жёлто-голубых" знамён увидите "чёрно-красные", и вместо "Ще не вмерла Украины..." услышите "Там, де грымлять гарматы...". Ох, і шипіли... А коли з двома співслужбовцями отримали документи на руки, то на балконі "общаги" вивісили український прапор і влаштували грандіозну гулянку. Сусід, якого на гулянку не запросили, викликав дільничного. Ми його, татарина казанського, так напоїли, що він разом з нами співав українські пісні...(А протокол так і не дописав...)
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Ну, за что боролись... Или они думали, что за все доставленные радости их за стол приглашать будут?
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Сената нет (совет федерации) , а называют себя сенаторами по - американски , ненавидя Америку при этом...
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БАБААААХХХХХ!!!!!!...И ошмётки жопы в радиусе 10км. Взрывная волна обогнула земной шар три раза. Куда там водородной бомбе.
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На этот памятник можно кацапов наловить,может какой пригодный для обмена организм поймается.То,что попрут ночью туда лишнехромосомные косяком,это и к бабке не ходи.Надо срочно сети ставить
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Щя начнет подгорать. А вообще будет просто улетно если на замечание, что картинка переработана из Диабло, автор картинки скажет что-то типа -"Ну так оно ж в тему, ангел нарезает тварей".
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На хамстве и ненависти Клинцевич знается, тут он фору даст кому угодно...
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от гімно, с.ка, гандони на колінах повинні повзати та прощення вимолювати.
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надеюсь этот боров доживет до того момента когда фашистскую россию, включая его, мир будет судить за ее преступления преед другими народами
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А шо таки гражданская война ? Собралась на Донбассе огромная из 50 тыс. свора бандитов сепаратистов - террористов. Притом вся она состоящая исключительно из местных : шахтёров, доярок , трактористов, гинекологов, сантехников...Да и эта преступная свора она вооружённая до зубов тысячами танками и БМП, БТР...пушками, миномётами, средствами ПВО и все они российского производства. Оружие которое они нарубили вместе с угольком в украинских шахтах. И теперь они якобы воюют на Донбассе Украины став кровавыми опричниками кремлёвских фашистов за кацапскую новроссию пиндоссию. Видно он полностью больной на всю голову этот фашист Франц ..из Совета лапотной фашистской Педерации паРаши. Как может кучка бандитов с оккупированной российскими фашистами бандитской резервации ордло воевать против всего Украинского государства без военной и экономической помощи из проклятой фашисткой паРаши в том числе и живой силы оккупантов из лапотной педерации..
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Не самонадеенно? На пустом вроде месте понты
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Надо было не так-меч раскалывает отброссию на кучу мелких гавняшек.
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После победы над паРашкой такой поставят. Пока просто - меч отсекающий платиновые рудники Норильска, и внизу архангел справедливости Tyrael, как символ неизбежного суда в Гааге.
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"Памятник никакого отношения к погибшим в ходе гражданской войны на Донбассе бойцам ВСУ не имеет сказал Сенатор РФ Клинцевич,......ватан Клинцевич не посрал,у нас в Украине идёт четвёртых год обычная война против российских оккупантов.Источник: https://censor.net.ua/n451805
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да уж, им там виднее из болот какие и кому нужно ставить памятники.... русские не смешите, и в правду всем давно насрать на ваше мнение, ставте памятники своему владимиру-туПину-обирателю-емель-русских....
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содомиту пете первому поставили ж в сам -питимбурге. почему бы педофилу Пу не поставить?
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Клинцевич, ты ошибся. На граните не расея, это твоя рваная ж_па
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Никогда не верь кремлядям - как завет надо оставить всем грядущим поколениям жителей Украины.
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Ну коли вата рве собі пукани, значить пам'ятник правильний.


СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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А мужчине без опознавательных знаков, кота трахать - это не хамство ?
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А вот если бы я имела половой орган дедушки, то с каким наслаждением я запхалв бы его в рот этого жырного дыбилабля концевича!
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Будь у вас "половой орган дедушки", вы бы знали, что его куда попало не суют!
Для таких случаев используют ёршик для унитаза...
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так АТО же ведь, причем россия) памятник не важнецкий мягкоговоря
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Если в чем-то Клинцевич и специалист, так это в ненависти и хамстве.
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не властей, а народа. придурок думает, что это власти установили/разрешили. говнюк он!
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как бы ему этому сенатору Козлостана сказать шо б он услышал ...У нас сцуко нет гражданской войны !!!и нам глубоко насрать шо ты там козломордое думаешь по поводу этого памятника !
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Российские мрази всё о "гражданской войне" лопочут. Вы, суки кацапские, именно такой памятник в Украине заслужили, и чем дальше, тем их будет больше.
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Клинцевич, насколько мне известно, немец по национальности. Этот УРОД, не приемлет историю своего народа, когда 17.09.1939 года была Красная Армия напала на Польшу согласно Пакту Молотова-Риббентропа и уничтожила огромное количество польских и западнобелорусских жителей. И огромную часть отправила в Сибирь. А это чудо облизывает макитру павшего СССР. Лучше бы он был геем, чем пидаром.
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Концевичу не понравилось,что меч пронзил рашку,а не его жопу.
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дурак ты клинцевич хоть и еврей. а ты думал мы памятник с любовью к агрессору построим. мы потом к АТО на памятнике еще и букву Н прицепим.... а режим клинцевич твой быстрее падет.. или твой царек из Маклаудов?
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Кремль чіпляється за вигадку, ніби мовчазна більшість проросійських громадян України очікує можливості, щоб влаштувати переворот в Києві, але це не так.

Події останніх кількох років зробили байки Кремля про "слов'янську солідарність" ще більшим анахронізмом.
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Никакого хамства!
Просто иллюстрация к сложившейся ситуации на тему - "Козла козлить невзападло"...
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Ето мерзкое жирное лайно - совковый политрук Клинцевич, тот самый, что втирал лопоухим 18 - 20 летним пацанам про победу коммунизма . Пока духи и их бабы кетменями превращали раненных и пленных сов. солдат в кровавую кашу, ета мразь ховалась по штабам, агитировала за интернациональный долг , получала висюльки за мужество на жирную грудь Теперь - он боевой сенатор - баксовый миллионер, с баблом и недвижухой на вражьем Западе, (записанной на подставной фондик) не желающий, тем не менее -платить девкам и разгромленную по пьяни хазу - стыдит Украину . Поле десятков тысяч убитых , миллион беженцев, разрухи на ярды баксов . Надеюсь, етот гнусный хамелеоноклоп будет подыхать долго и мучительно.
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Ой ой ой..... Как кацапня запела!!!!
Моя бы воля, я бы кацапов в плен не брал! Убивать на месте!
Будьте вы прокояты мрази кацапские! УБИЙЦЫ И МАРОДЕРЫ!!!!!
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ай молодцы! АТО на Донбассе начала уничтожение России.
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"редкое сочетание ненависти и хамства" К ПИДАРАШКЕ - сам того не желая, это ЧМО довольно точно определил наши чувства к этой недостране. Только хамство - не чувство, а следствие нашего презрения и брезгливости к казламордым, Хуйлу и всем лишнехромосомным, населяющим эту, бьющуюся в предсмертных конвульсиях, территорию. Источник:https://censor.net.ua/n451805
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Мне этот памятник нравится все больше и больше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенатор РФ Клинцевич о памятнике в виде пронзенной мечом России: "Редкое сочетание ненависти и хамства"
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