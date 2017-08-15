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Все про:прокуратура (3110) стрельба (2508) Военная прокуратура (572) Мельничук Сергей (36)

 Делом о стрельбе на столичной Троещине с участием нардепа Мельничука займется военная прокуратура

прокуратура

Дело о стрельбе на столичной Троещине во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Украины Сергея Мельничука будет расследовать военная прокуратура.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Делом будет заниматься военная прокуратура", - отметила она.

Максимец не озвучила причины, по которым Нацполиция передала это дело военной прокуратуре.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщали в полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе сегодня во время конфликта с участием Мельничука.

"Уже установлено, что стрелял не народный депутат", - сказала пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксаны Блищик. При этом она сообщила, что личность стрелка установлена, но не смогла сказать, подтверждается ли факт, что это был помощник или охранник народного депутата Мельничука. В то же время спикер полиции отметила, что пострадавших нет.

"Стрелял человек в воздух", - отметила она и добавила, что поврежден только автомобиль, поскольку люди его окружили, и повредили стекла, колеса, но пострадавших нет. По ее словам, именно этим автомобилем на место происшествия и прибыл Мельничук. Также Блищик отметила, что правоохранители выясняют причины возникновения конфликта.

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Отмазывают падаль щеколадники,ну правиль все же с рыгов родом.
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У тебя явно плохо - барыга не основатель партии рыго-аналов и нынешнего бпп,а воля народа с ее главой-ублюдком не блевота партии рыго-аналов?
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Да ты перепутал депутатов,их там двое в Зраде Мельничуков,а берёшь и сразу перья подымаешь,угомонись
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От ты упрямый,а это первый признак тупости,в Зраду Мельничука завёл боевой педераст шЛяшко,дальше Мельничук чухнул к Вырожденцам,а теперь внефракционный бандюган-аферист,никогда никакого отношения к рыгам не имел,да ему вообще всё равно куда приткнуться,лишь бы башляли
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Гыга,твой номер 6 ,так что здрысни дефективное ты наше
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причём здесь военная прокуратура, если это уголовщина в чистом виде? матиос решил ещё подзаработать?
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Ну Мельничук типа вояка,псевдокомбат,хотя многие Пацаны АТОшники хотят его за горло подержать
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Все это ерунда,никакого расследования и наказания не будет,БППэшные воры резвятся,а люди радуются зрелищам,
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То есть дело заведомо похоронено. От "тепловизора" правды не дождешся.
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Мельничук просто рекордсмен среди депутан по попаданию в дерьмо.
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Никуда он не попадает, это его естественная среда. Как впрочем и у большинства власть предержащих.
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Учитывая, что Рада сама по себе клоака - таки да.
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Появилась тенденция, бить авто. Находящихся в них не стоит, чревато. Но тенденция хороша. Рапньше , правда, в баки сажали. Но тоже хорошо.
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Первое сообщение о произошедшем даже корректировать не нужно - можно в чистом виде отправлять в раздел анекдоты.
"Стрельба боевыми в Киеве: "Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!!! Стрелял его охранник. Возможно не сам его охранник, но точно не нардеп Мельничук стрелял"
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Внефракционный народный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук открыл стрельбу по людям возле здания детского садика на Троещине в Киеве.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в фейсбуке.
"Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!" - сказано в сообщении.
По словам экс-бойца батальона "Донбасс" Евгения Шевченко, Мельничук приехал к детсаду якобы с целью поддержать рейдеров, захвативших здание учреждения.
"Два года тому назад мошенническим путем детский сад был изъят из коммунальной собственности, но местные жители с этим не согласились и понятно почему - для детей мест в детских заведениях Киева катастрофически не хватает. Два года судов и наконец справедливость была восстановлена ​​- соглашение было признано незаконным, его отменили, а детский сад возвращен в коммунальную собственность. Но вдруг приехал… Кто бы вы думали? Народный депутат Мельничук! Который встал на защиту мошенников-рейдеров и плевать он хотел на детей и на их родителей вместе взятых!" - написал Шевченко в фейсбуке.
Кроме того, пишет Шевченко, к Мельничуку присоединилась нардеп Надежда Савченко: "Но ей люди объяснили ситуацию, показали решение суда и она не стала спорить - уехала".
"А вот урод Мельничук заявил, что решение суда для него ничего не значит и здесь якобы будет его общественная приемная! Но местные таким поведением возмутились и в прямом смысле этого слова немного набили ему морду. За что Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей", - отметил он.
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Сколько можно терпеть эти депутатские выходки?
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надолго с этим гавном сюда, сколько вас уже было...?
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Гройсман выступил с речью, что в Киеве не хватает 80 000 мест для детей в садиках.

Мельничук приехал устраивать офис в киевсом садике, отжатом в 90-х коммерсантами по дешевке.

Мест не хватает, а садики отданы бизнисменам.
Ну не дебилы??

Это что трудно принять гройсману и кличку постанову и вернуть все садики киевлянам
для детей??
Енто так сложно додуматься до ентаго??

Барги кличко и гройсман заодно - получать баблоза аренду из всего, что построено.
В Виннице гройсман ентим и занимается.
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Насколько я помню этот поц должен уже сидеть и что снова мимо?!
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Для того щоб розібратися з цим гавном потрібно запросити спортлото.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДелом о стрельбе на столичной Троещине с участием нардепа Мельничука займется военная прокуратура
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