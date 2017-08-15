 Делом о стрельбе на столичной Троещине с участием нардепа Мельничука займется военная прокуратура

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
"Делом будет заниматься военная прокуратура", - отметила она.
Максимец не озвучила причины, по которым Нацполиция передала это дело военной прокуратуре.
Как сообщали в полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе сегодня во время конфликта с участием Мельничука.
"Уже установлено, что стрелял не народный депутат", - сказала пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксаны Блищик. При этом она сообщила, что личность стрелка установлена, но не смогла сказать, подтверждается ли факт, что это был помощник или охранник народного депутата Мельничука. В то же время спикер полиции отметила, что пострадавших нет.
"Стрелял человек в воздух", - отметила она и добавила, что поврежден только автомобиль, поскольку люди его окружили, и повредили стекла, колеса, но пострадавших нет. По ее словам, именно этим автомобилем на место происшествия и прибыл Мельничук. Также Блищик отметила, что правоохранители выясняют причины возникновения конфликта.
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"Стрельба боевыми в Киеве: "Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!!! Стрелял его охранник. Возможно не сам его охранник, но точно не нардеп Мельничук стрелял"
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Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в фейсбуке.
"Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!" - сказано в сообщении.
По словам экс-бойца батальона "Донбасс" Евгения Шевченко, Мельничук приехал к детсаду якобы с целью поддержать рейдеров, захвативших здание учреждения.
"Два года тому назад мошенническим путем детский сад был изъят из коммунальной собственности, но местные жители с этим не согласились и понятно почему - для детей мест в детских заведениях Киева катастрофически не хватает. Два года судов и наконец справедливость была восстановлена - соглашение было признано незаконным, его отменили, а детский сад возвращен в коммунальную собственность. Но вдруг приехал… Кто бы вы думали? Народный депутат Мельничук! Который встал на защиту мошенников-рейдеров и плевать он хотел на детей и на их родителей вместе взятых!" - написал Шевченко в фейсбуке.
Кроме того, пишет Шевченко, к Мельничуку присоединилась нардеп Надежда Савченко: "Но ей люди объяснили ситуацию, показали решение суда и она не стала спорить - уехала".
"А вот урод Мельничук заявил, что решение суда для него ничего не значит и здесь якобы будет его общественная приемная! Но местные таким поведением возмутились и в прямом смысле этого слова немного набили ему морду. За что Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей", - отметил он.
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Надо еще подключить МЧС для полноты картины.
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Мельничук приехал устраивать офис в киевсом садике, отжатом в 90-х коммерсантами по дешевке.
Мест не хватает, а садики отданы бизнисменам.
Ну не дебилы??
Это что трудно принять гройсману и кличку постанову и вернуть все садики киевлянам
для детей??
Енто так сложно додуматься до ентаго??
Барги кличко и гройсман заодно - получать баблоза аренду из всего, что построено.
В Виннице гройсман ентим и занимается.
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