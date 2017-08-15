 Все первоклассники с 2018 года будут учиться по новому стандарту начального образования, - Гриневич

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила сегодня на селекторном совещании в Днепре по вопросам подготовки к новому учебному году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"До масштабного введения стандарта должны пройти переподготовку более 22 тыс. учителей. Сейчас идет доработка модельного курса для этих учителей, а также разработка дистанционной составляющей их обучения. Однако следует помнить, что довольно значительная часть обязанностей по организации переподготовки ляжет на плечи институтов последипломного педагогического образования (ИППО), которые находятся под руководством местных органов власти", - сказала министр.
Также Гриневич отметила, что большинство областей ответственно отнеслись к подготовке начальных классов в 100 школах, которые будут пилотировать новый госстандарт начального образования в этом году.
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Столица Кении Найроби, а также города Кисуму и Матаре, охвачены беспорядками и протестами. Сообщается о гибели нескольких человек. Манифестанты жгут покрышки и блокируют улицы.
Шо-то мне это напоминает
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Всякий чинуша, ставший начальником, считает себя вправе выступать с
поучениями по предметам, в которых он, как правило, не смыслит. Вот эта
дама-министр, явно не имеющая сколько-нибудь полноценного педагогического
опыта, за короткое время наговорила кучу глупостей.
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опять жити по-новому...
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"старые подохли"...? ну и слава Богу, до их пор помню, как меня позорили перед всем классом за слово "буряк", в первом классе, как безграмотного, не знающего РОДНОЙ речи...
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Если это произойдет, то нашей стране настанет кацапский кирдык.
Помню 1 сентября при дорогом Леониде Ильиче меня прямо с линейки отправили домой "переодеться" как все и "не выделяться".
А на мне тогда была нейлоновая шведская белая рубашка, шведские светлые отуюженные брюки, шведские светлые туфли и шведский кожаный дипломат вместо совдеповского портфеля. Тогда я понял, что совдеповское шагание стройными рядами "как все и не выделяться" это пистес и рабство.
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