EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Общество
  2713  38
Все про:образование (1575) школа (1783) Минобразования (858) Гриневич (181)

 Все первоклассники с 2018 года будут учиться по новому стандарту начального образования, - Гриневич

гриневич

С 2018 года по новому государственному стандарту начального образования будут учиться все первоклассники Украины.

Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила сегодня на селекторном совещании в Днепре по вопросам подготовки к новому учебному году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"До масштабного введения стандарта должны пройти переподготовку более 22 тыс. учителей. Сейчас идет доработка модельного курса для этих учителей, а также разработка дистанционной составляющей их обучения. Однако следует помнить, что довольно значительная часть обязанностей по организации переподготовки ляжет на плечи институтов последипломного педагогического образования (ИППО), которые находятся под руководством местных органов власти", - сказала министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, - Гриневич

Также Гриневич отметила, что большинство областей ответственно отнеслись к подготовке начальных классов в 100 школах, которые будут пилотировать новый госстандарт начального образования в этом году.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По еврейски? Сколько будет 2+2? А сколько вам надо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давай подумаем. Без статистики, по которой филиалы КПИ, к примеру, давно уже универы и какой уровень и кого они только не "клепают" Или меды, вроде ещё журналистов они не учат.... . Простой вопрос: уровень требований и индивидуальный подход. Дети все уникальны, не будем ломать детскую психику. Можно сказать:"ты нарисовала девочку, но у неё разные глаза!", а можно сказать:"ты нарисовала девочку со стеклянным глазом!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пропало образование в Украине... будут одни "успешные" воры...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все первоклассники с 2018 года будут учиться по новому стандарту начального образования, - Гриневич - Цензор.НЕТ 3556

Столица Кении Найроби, а также города Кисуму и Матаре, охвачены беспорядками и протестами. Сообщается о гибели нескольких человек. Манифестанты жгут покрышки и блокируют улицы.

Шо-то мне это напоминает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Питер 1917 й.? Вы, как я понимаю, большой поклонник членина и сралина?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напоминает. Что таких пидарасов как ты ,мордовская тварь, херачат везде, даже в Африке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
звучит угрожающе. мы уже живём по-новому, теперь детей научат
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Последипломные институты СТОЛЬКО! бабла срубают с бедных учителей! И каждый случайный министр мнит себя Столыпиным желающим войти в историю страны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не путайте, возвращаются к общепризнанной модели, она уже действовала , пока Табачник при яныке ее не отменил на кацапский манер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тарифы бы сразу огласили..прейскурант так сказать..а то директор без новохо майбаха - не директор... освита в полном анусе и гриневич пора преподавать основи безпеки життєдіяльності в сільскій школі
 показать весь комментарий
Ответить
 


Всякий чинуша, ставший начальником, считает себя вправе выступать с
поучениями по предметам, в которых он, как правило, не смыслит. Вот эта
дама-министр, явно не имеющая сколько-нибудь полноценного педагогического
опыта, за короткое время наговорила кучу глупостей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меняются стандарты, меняется колличество классов, то 10, то 11, то 12, а "воз и ныне там", поборы ,похеризм, взятки. Нужно признать, что в среднестатической Украинской школе, как впрочем и детсаду, в лучшем случае есть наблюдающие за детьми, статисты от образования знающие предмет, в лучшем случае, но нет ПЕДАГОГОВ....им неоткуда взяться. И это факт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, какие могут быть реформы от обманом попавших во власть проходимцев?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо неужели на ремонты классов и школ, родителям не придется сдавать деньги ?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочется верить, что до 18 года эта дама будет изгнана...
 показать весь комментарий
Ответить
 
От цікаві люди - приходять на рік-півтора, а проекти пишуть на десятиліття, замість того, щоб реально забезпечити нинішній учбовий процес. Можливо, що це навіть своєрідне ноу-хау для того щоб прикрити свою повну теперішню бездіяльність, мовляв - ми за це не відповідаємо, адже не планували.
 показать весь комментарий
Ответить
 
главное, это учить детей настоящей, а не выхолощенной, рософашиками, истории и украинскому языку!....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где ж ее взять, настоящую историю? Да и язык, то новые буквы добавляют, ради трех слов, то ударения перевирают поголовно, причем высшие чины в образовании. А главное, педагоги. Старые подохли, или на пенсии, а новые сами пишут с ошибками. В ОРДЛО учат одному, здесь другому. Вот такой компот получается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в ордло учат одному... это какому интересно... как убивать украинцев, и новым героям, гнили-ванили и мотодрысям...??!! это значит просто немного другому???!!!... ну, ну....
"старые подохли"...? ну и слава Богу, до их пор помню, как меня позорили перед всем классом за слово "буряк", в первом классе, как безграмотного, не знающего РОДНОЙ речи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дети, поступающие в магистратуру, плюются ядом..изучение иностранного языка всего 1 курс..А сдавать его опять приходится на 4 курсе... Все держместа проданы и куплены.. И тут гриневич про житипанавому...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Утікай, Гриневичко, втікай! Шкода мені молодшого внука, який з 2018-го піде до першого класу. Дивися, худобино, щоб і батьки, і дідусі з бабусями на твоїй же шкірі не подякувал за "рехворму".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надеемся не в единной одинаковой форме дети будут ходить в школу, как в совковом долбаном концлагере ходили ?
Если это произойдет, то нашей стране настанет кацапский кирдык.
Помню 1 сентября при дорогом Леониде Ильиче меня прямо с линейки отправили домой "переодеться" как все и "не выделяться".
А на мне тогда была нейлоновая шведская белая рубашка, шведские светлые отуюженные брюки, шведские светлые туфли и шведский кожаный дипломат вместо совдеповского портфеля. Тогда я понял, что совдеповское шагание стройными рядами "как все и не выделяться" это пистес и рабство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это хорошо что у родителей в кгб не спросили откуда "нейлоновая шведская белая рубашка, шведские светлые отуюженные брюки, шведские светлые туфли и шведский кожаный дипломат вместо совдеповского портфеля". а могли ведь, запросто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так в том-то и дело, что спросили каммуняцкие падлы и у родителей и у меня со штампом "родственники за границей" и "мать была интернирована", суки. Хотя они и сами это прекрасно, падлы кегебовские знали. Всю молодость мрази спрашивали, сучары каммуняцкие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заставили детей перед каждым уроком гимн петь, это Ваша реформа? Маразм а не реформа!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
як можна впроваджувати нові стандарти з викладачами-українофобами і гомосоветікусами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ркхформ - все больше, а толку - все... слово подберите сами. Хорошо, мое дитк уже давно в школе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТАКИЕ ВОПРОСЫ НУЖНО РЕШАТЬ ТОЛЬКО НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ А НЕ ПЕРЕБРАСЫВАТЬ НА ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАК ЖЕ КАК И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе первоклассники с 2018 года будут учиться по новому стандарту начального образования, - Гриневич
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти