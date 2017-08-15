 Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат (внефракционный) Андрей Деркач на Facebook.
"Я считаю, что своими необдуманными действиями НАБУ нанесло серьезный вред украино-американским отношениям. Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер. Двухсторонние контакты на высшем уровне на некоторое время были полностью заблокированы, а финансовая помощь существенно сокращена", - пишет он.
"По мнению экспертов и журналистов, в период необъявленной войны со стороны Российской Федерации последовательная и твердая поддержка США жизненно необходима для защиты национального суверенитета и территориальной целостности Украины. Только прозрачное и тщательное расследование фактов незаконного вмешательства украинских должностных лиц в избирательную кампанию США может восстановить доверие стратегического партнера к Украине", - добавил политик.
ГПУ открыла дело по ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных досудебного следствия или дознания).
Напомним, в 2016 году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов американскому политтехнологу Полу Манафорту, работавшему с Виктором Януковичем во время его президентства, а затем занимавшемуся избирательной кампанией Дональда Трампа. При этом СМИ предполагали, что украинская власть использовала материалы дела "черной бухгалтерии" в политических целях, обеспечив "слив" информации о Манафорте в разгар избирательной кампании в США, чтобы поддержать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
(Скан-копии со страницы Андрей Деркач)
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редкостная мразь однако это чмо_)))))))
интересно, когда перестанут избирать в парламент гнид и уродов всех мастей?))))
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Этот Деркач гэбэшная мстительная рыгоАнальная тварь. И это их стиль Партии регионов подавать жалобы в ГПУ на тех кто против них пошел.
Поскольку точно так же в ответ на обвинения в июне 2008 года Партия регионов потребовала от Генпрокуратуры возбуждения уголовного дела против Н. Сивульского и Ю. Тимошенко - «за заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления».
А было это так. В июне 2008 года руководитель ГлавКРУ, бютовец Николай Сивульский и глава правительства обвинили ряд нардепов-регионалов в серьезных финансовых нарушениях (на 10 млрд. грн.), которые те допустили, будучи руководителями отраслей и госкомпаний. В частности, на «Энергоатом» под управлением А. Деркача «повесили» 3,6 млрд. грн.
И сейчас мы видим, тот же самый почерк Деркача, когда речь идет о "черной кассе" той самой Партии регионов.
А шобы лучше понять, шо такое этот Деркач, нужно посмотреть послужной список этого гэбэшного пидораса:
Родился 19 августа 1967 года в Днепропетровске.
Его отец Леонид Деркач в 1995-1998 гг. возглавлял Гостаможслужбу Украины,
в 1998-2001 гг. - СБУ.
В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины Леонид Кучма.
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
С 1990 по 1993 гг. прошел обучение в Высшей школе КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. Кандидат юридических наук.
С 1993-го работал оперуполномоченным Управления СБУ в Днепропетровской области.
1994-1996 гг. - заместитель начальника Контрольной службы Президента Украины.
1996-1997 гг. - консультант Президента Леонида Кучмы по внешнеэкономическим вопросам.
На досрочных выборах 2007 г. баллотировался по списку Партии регионов.
5 июня 2012 с карты Деркача было подано голос за проект Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», который усиливает статус русского языка, при этом сам Деркач отсутствовал в сессионном зале, поскольку находился в официальном отпуске.
С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, выдвиженец Партии регионов по одномандатному округу №159 в Сумской области.
16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
В феврале 2008-го политик с состоянием в 162 млн. долларов занял 119-е место в рейтинге самых богатых украинцев, ежегодно составляемом журналом «Фокус».
https://lb.ua/file/person/532_derkach_andrey_leonidovich_.html
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кубло так зашевелилось аж писец !!!!
еще немного и начнем ихт уже не уговаривать, а "решать".
так сказать вернем должок за нашу счатсливую жизнь...
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У тех диверсант с ножовкой, который стальные электроопоры пилил, у этих - вмешательство в США. Где США и где сотрудники набу?
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