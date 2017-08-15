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Все про:НАБУ (1910) выборы (21820) ГПУ (8840) США (13224)

 Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач. ДОКУМЕНТ

набу

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное производство по факту вмешательства сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат (внефракционный) Андрей Деркач на Facebook.

"Я считаю, что своими необдуманными действиями НАБУ нанесло серьезный вред украино-американским отношениям. Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер. Двухсторонние контакты на высшем уровне на некоторое время были полностью заблокированы, а финансовая помощь существенно сокращена", - пишет он.

"По мнению экспертов и журналистов, в период необъявленной войны со стороны Российской Федерации последовательная и твердая поддержка США жизненно необходима для защиты национального суверенитета и территориальной целостности Украины. Только прозрачное и тщательное расследование фактов незаконного вмешательства украинских должностных лиц в избирательную кампанию США может восстановить доверие стратегического партнера к Украине", - добавил политик.

ГПУ открыла дело по ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных досудебного следствия или дознания).

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Напомним, в 2016 году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов американскому политтехнологу Полу Манафорту, работавшему с Виктором Януковичем во время его президентства, а затем занимавшемуся избирательной кампанией Дональда Трампа. При этом СМИ предполагали, что украинская власть использовала материалы дела "черной бухгалтерии" в политических целях, обеспечив "слив" информации о Манафорте в разгар избирательной кампании в США, чтобы поддержать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.



Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач 01Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач 02Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач 03Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач 04

(Скан-копии со страницы Андрей Деркач)
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Дебилизм в д.с. называется "чего, Банковая, изволите?"
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по деркачу давно фонарный столб плачет))))))
редкостная мразь однако это чмо_)))))))
интересно, когда перестанут избирать в парламент гнид и уродов всех мастей?))))
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Олигархическая мразь, уничтожая НАБУ и тем самым пытаясь искоренить зачатки народовластия в Украине, ибо НАБУ -- орган, защищающий народ от коррумпированной власти олигархов, эта олигархическая мразь, сама того не осознавая, готовит страну к новой революции, которая снесёт олигархов безвозвратно.
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В НАБУ половина сотрудников это бывшие прокуроры. Не питайте таких иллюзий. Что новые, что старые, на одно лицо.
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в ГПУ, которое сей бред возбуждает, 100% ВСЕ сотрудники - те самые прокуроры
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В том то и проблема, у нас просто имитируют борьбу с коррупцией. А некоторые самые хитросделанные еще и бизнес из этого сделали.
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ГПУ представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины. Не пора ли югику опять на нары?
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Напомним, в 2016 году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов американскому политтехнологу Полу Манафорту, работавшему с Виктором Януковичем....................................
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Этот Деркач гэбэшная мстительная рыгоАнальная тварь. И это их стиль Партии регионов подавать жалобы в ГПУ на тех кто против них пошел.

Поскольку точно так же в ответ на обвинения в июне 2008 года Партия регионов потребовала от Генпрокуратуры возбуждения уголовного дела против Н. Сивульского и Ю. Тимошенко - «за заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления».

А было это так. В июне 2008 года руководитель ГлавКРУ, бютовец Николай Сивульский и глава правительства обвинили ряд нардепов-регионалов в серьезных финансовых нарушениях (на 10 млрд. грн.), которые те допустили, будучи руководителями отраслей и госкомпаний. В частности, на «Энергоатом» под управлением А. Деркача «повесили» 3,6 млрд. грн.

И сейчас мы видим, тот же самый почерк Деркача, когда речь идет о "черной кассе" той самой Партии регионов.

А шобы лучше понять, шо такое этот Деркач, нужно посмотреть послужной список этого гэбэшного пидораса:

Родился 19 августа 1967 года в Днепропетровске.

Его отец Леонид Деркач в 1995-1998 гг. возглавлял Гостаможслужбу Украины,

в 1998-2001 гг. - СБУ.

В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины Леонид Кучма.

Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".

Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.

С 1990 по 1993 гг. прошел обучение в Высшей школе КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. Кандидат юридических наук.

С 1993-го работал оперуполномоченным Управления СБУ в Днепропетровской области.


1994-1996 гг. - заместитель начальника Контрольной службы Президента Украины.

1996-1997 гг. - консультант Президента Леонида Кучмы по внешнеэкономическим вопросам.



На досрочных выборах 2007 г. баллотировался по списку Партии регионов.

5 июня 2012 с карты Деркача было подано голос за проект Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», который усиливает статус русского языка, при этом сам Деркач отсутствовал в сессионном зале, поскольку находился в официальном отпуске.

С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, выдвиженец Партии регионов по одномандатному округу №159 в Сумской области.

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

В феврале 2008-го политик с состоянием в 162 млн. долларов занял 119-е место в рейтинге самых богатых украинцев, ежегодно составляемом журналом «Фокус».

https://lb.ua/file/person/532_derkach_andrey_leonidovich_.html
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Ну сейчас начнется очередная порция пиара ГПУ на этом деле, а НАБУ в свою очередь начнет разводить кипишь, потому что им тоже нужно сохранять хоть какой-то авторитет, а то 6 % доверия населения, это настоящая катастрофа
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Так они уже давно соревнуются в пиаре, кто круче НАБУ или ГПУ))) Но думаю с Сытником и Ко будет тяжело тягаться, они же лидеры по количеству постов в ФБ))
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Пэцюлька со своими кашерными насрал а виновата НАБУ. Плять, приехали! Неужели они считают и американские спецслужбы такими же лохами как и "наши" силовики?!
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главное в данной "процедуре" - продемонстрировать американскому дяде лояльность
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А выдавать нагора комменты оскорбительного толка,относительно претендента на пост Президента США, Аваковым и другими - это как?
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Ну вот еще и ФБР займутся этим делом тоже, так что до правды так точно докопаются, потому что наши еще очень долгое время будут переливать с пустого в порожнее
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Тут не только сотрудников НАБУ нужно привлекать, но и Сережку Лещенко, который носился по всем телеканалам с липовыми бумагами по делу Манафорта
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А Авакяна и Геращенко - тоже под суд отдадут?
Генпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач - Цензор.НЕТ 1459

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Пост в фейсбуке - это вмешательство в выборы? Ха-ха! Разберитесь сначала за что на НАБУ катят бочку и не сравнивайте хер с пальцем. Шантажирование Манафорта теперь обернется им боком.
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Я просто пад стулой.. Моняфорт задекларировал, правда позжее, полученное от рыгов, а теперь югик энд команда будут истово доказывать, что он ничего не получал. Китайский балет
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хорошо НАБУ работает...
кубло так зашевелилось аж писец !!!!
еще немного и начнем ихт уже не уговаривать, а "решать".
так сказать вернем должок за нашу счатсливую жизнь...
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Все эти постоянные сказки от НАБУ уже надоели! но если еще и окажется, что вмешательство Бюро действительно было, то мы лишимся самого верного и надежного партнера в борьбе с Россией
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Бачте до чого призвела безкарність новоспечених антикорупціонерів. Через їх легковажність і непрофесійність маємо міжнародний скандал
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Клинические идиоты! Ничем не лучше кацапов.
У тех диверсант с ножовкой, который стальные электроопоры пилил, у этих - вмешательство в США. Где США и где сотрудники набу?
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Мне вот интересно, сколько ещё будут продолжаться все эти пиар-гонки между НАБУ и ГПУ, заводят друг на друга дела, и нифига не работаю. Украина страдает от этих разборок, уже и так скатились на первое место в рейтинге самых коррумпированных стран(
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ну и дебилы...вы вон против авакяна "возбудите" - чувак реально "прославился" своей царапней на фейсбуке, которую он потом поспешно стирал!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура открыла дело по факту вмешательства сотрудников НАБУ в американские выборы, - нардеп Деркач. ДОКУМЕНТ
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