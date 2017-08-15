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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Укроборонпром (459) Антонов (34)

 Президент предприятия "Антонов" Коцюба уходит в отставку, - "Укроборонпром"

укроборонпром

Президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба уходит в отставку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе концерна "Укроборонпром", в состав которого входит госпредприятие.

В сообщении отмечается: "Президент госпредприятия "Антонов", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром", Александр Коцюба принял решение оставить свой пост. Он успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года. За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами.

Александр Коцюба активно развивал предприятие, работал над реформированием его подразделений в соответствии международными нормами и показал себя как успешный менеджер.

Сейчас Александр Коцюба принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.

ГК "Укроборонпром" благодарит его за плодотворную работу во главе ведущего украинского авиастроительного предприятия и желает успехов в дальнейших бизнес-проектах".

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За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами.
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Другими словами ничего.
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У вас, кацапов, все так - читаете одно, понимаете другое, говорите третье, а в реале четвертое.
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Так Антонов Утилизирован - РЕХФОРМА такая !!!
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На його місце буде призначено поляка, відомого рокера, що успішно реформував польську космічно-авіаційну галузь. Тобто, Антонова ізраїльтяни теж приватизують.
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офф топ
курочка по зернышку.....

В США заявили о новых доказательствах связи бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с одним из богатейших людей в россии и соратником президента туПина Олегом Дерипаской. В рамках сделки с недвижимостью в Нью-Йорке Манафорт был партнером Дерипаски и украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, который является фигурантом уголовных дел в США. Об этом пишет газета Дейли Бист, ссылаясь на докладную записку Рика Гейтса, который был деловым партнером Манафорта и вместе с ним работал в предвыборном штабе Трампа. Кроме того, один из чиновников Белого дома напомнил изданию, что Манафорта ранее обвиняли в попытке отмыть незаконное состояние Фирташа с помощью нью-йоркской недвижимости.
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Когось з Вінниці пришлють на його місце.. Там тепер кузня "потужних і рішучих реформаторів"..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент предприятия "Антонов" Коцюба уходит в отставку, - "Укроборонпром"
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