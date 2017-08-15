 Президент предприятия "Антонов" Коцюба уходит в отставку, - "Укроборонпром"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе концерна "Укроборонпром", в состав которого входит госпредприятие.
В сообщении отмечается: "Президент госпредприятия "Антонов", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром", Александр Коцюба принял решение оставить свой пост. Он успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года. За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами.
Александр Коцюба активно развивал предприятие, работал над реформированием его подразделений в соответствии международными нормами и показал себя как успешный менеджер.
Сейчас Александр Коцюба принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.
ГК "Укроборонпром" благодарит его за плодотворную работу во главе ведущего украинского авиастроительного предприятия и желает успехов в дальнейших бизнес-проектах".
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Другими словами ничего.
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курочка по зернышку.....
В США заявили о новых доказательствах связи бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с одним из богатейших людей в россии и соратником президента туПина Олегом Дерипаской. В рамках сделки с недвижимостью в Нью-Йорке Манафорт был партнером Дерипаски и украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, который является фигурантом уголовных дел в США. Об этом пишет газета Дейли Бист, ссылаясь на докладную записку Рика Гейтса, который был деловым партнером Манафорта и вместе с ним работал в предвыборном штабе Трампа. Кроме того, один из чиновников Белого дома напомнил изданию, что Манафорта ранее обвиняли в попытке отмыть незаконное состояние Фирташа с помощью нью-йоркской недвижимости.
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