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Все про:КНДР (274) ракеты (566) Россия (71869) Госкосмос (23)

 Украинские ракетные двигатели в КНДР могла отправить Россия, - глава Госкосмоса Радченко

радченко

В России находится до 20 ракет с украинскими двигателями РД-250, и именно российские власти могли передать эти двигатели в Северную Корею.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

"По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250. - ред.) есть. Документация есть", - сказал он. По его словам, данные двигатели были изготовлены в Украине и поставлены в РФ в составе ракет в соответствии с российской космической программой.

Радченко предположил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России. "Из числа готовых изделий они (россияне. - ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", - подчеркнул он.

Чиновник добавил, что сейчас в Украине нет возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арьев о "поставках" украинского оружия в КНДР: "После введения Америкой новых санкций Москва в Украине идет ва-банк"

Напомним, американская газета The New York Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Элемана и секретные оценки американских спецслужб сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможным благодаря закупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке - предположительно, с украинского завода "Южмаш".
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доторгувалися з окупантом? якого біса не перестали торгувати в 2014 ? ганьба!
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Лучше бы Украина эти двигатели поменяла в КНДР на боеголовку ядерную
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Пеціна контора розглядала рашку як "торгового партньора" аж до 2017. продавали комплектуючі. а тут така "неспадзіванка" трапилась-рашка продала в КНДР! вай-вай-вай! аллах-аллах!
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Надо ли это заявление понимать как признание, что в КНДР есть украинские ракетные двигатели?...
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єсть. продані в рашку. а потім рашка продала в Корею
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это уже признанный факт, осталось найти поставщика
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Это уборщица,на которую зарегистрирована фирма,что строит стену с Кацапией.
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Вже всім доведено, що двигуни які використовує північна корея - російського виробництва. Погуглі.
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ну если мы их таки производим (может в музее осталось), и в Чернобыле немного уранчика найдётся, то давайте склепаем одну единственную для Кремля, "шоб була"......
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Треба з заяв Турчинова, Антоніни Геращенки, інших балаболів та порохоботів вчасно скріни зробити, щоб потім у рило тикати - що вони верешали спочатку.
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Надоело! Раздули из мухи слона. Пусть суки доказывают. И меньше олигархической прессе вместе с риго-московскими "экспертами" гавкать. Для этого есть МИД и международные суды! А то сами сутками нагнетают истерику как бабы базарные.
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У Києві відкрили меморіал так би мовити загиблим Бійцям і ГЕРОЯМ УКРАЇНИ проти рашистських загарбників. меч який встромлений в росію

Украинские ракетные двигатели в КНДР могла отправить Россия, - глава Госкосмоса Радченко - Цензор.НЕТ 6264
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Прикольно, что на Борщаге. Теперь бы его уберечь от местных упырей...
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"в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250. - ред.)" хотілося б сподіватися, щоб у голови Держкосмосу хватило інтелекту таке сказати, якщо дійсно реально в росії наших ракет 3 або максимум 5.
Якщо більше, то голові Держкосмосу треба навчитися думати перед тим як щось говорити.
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Разберутся.
И у безмозглых продавцов появятся большие проблемы, кто бы эти идиоты не были.
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Могли кацапы продать еще те двигатели которые продавались до войны, ведь речь идет не об одном двигателе, у корейцев ракет десятки,мы типа им движки вагонами валили ипиндосы этого не знали, смешно
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Там же должны быть серийные номера, если эти движки сняли с готовых ракет есть документация на заводе вот и докажите что они были в рашку отправлены в составе готовых ракет лет 15 назад. Что тут сложного?
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Проблема в том, что вряд ли Ын согласится проводить сверку серийных номеров.
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Какая нафиг война? Импорт товаров из России в Украину вырос в 1,5 раза!
https://goo.gl/SmUFr8
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские ракетные двигатели в КНДР могла отправить Россия, - глава Госкосмоса Радченко
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