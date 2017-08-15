 Украинские ракетные двигатели в КНДР могла отправить Россия, - глава Госкосмоса Радченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.
"По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250. - ред.) есть. Документация есть", - сказал он. По его словам, данные двигатели были изготовлены в Украине и поставлены в РФ в составе ракет в соответствии с российской космической программой.
Радченко предположил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России. "Из числа готовых изделий они (россияне. - ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", - подчеркнул он.
Чиновник добавил, что сейчас в Украине нет возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.
Напомним, американская газета The New York Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Элемана и секретные оценки американских спецслужб сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможным благодаря закупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке - предположительно, с украинского завода "Южмаш".
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Якщо більше, то голові Держкосмосу треба навчитися думати перед тим як щось говорити.
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И у безмозглых продавцов появятся большие проблемы, кто бы эти идиоты не были.
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