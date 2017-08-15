 "Нам не нужны дебаты по Крыму", - глава МИД Германии Габриэль

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.
"Нам не нужны дебаты по Крыму. Нам нужно думать о том, как добиться режима прекращения огня на востоке Украины. Потому что это условие для того, чтобы мы шаг за шагом пришли к разрядке в отношениях с Россией", - сказал он.
Напомним, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. В свою очередь, координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.
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