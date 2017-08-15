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 Политика Украины
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 "Нам не нужны дебаты по Крыму", - глава МИД Германии Габриэль

габриэль

Сегодня нужно отложить в сторону проблему оккупации Крыма Россией и уделить первоочередное внимание прекращению боевых действий на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.

"Нам не нужны дебаты по Крыму. Нам нужно думать о том, как добиться режима прекращения огня на востоке Украины. Потому что это условие для того, чтобы мы шаг за шагом пришли к разрядке в отношениях с Россией", - сказал он.

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Напомним, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. В свою очередь, координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.
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В чем то он прав. Дебатировать действительно не о чем ни о крыме ни о даунбасе. Нужно соблюдать мировой порядок, вернуть Украине украденное а вора и террориста наказать.
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но у него задумка совсем другая: не дебатировать,не возвращать, не наказывать...
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Про свою шкуру переживают.Разрядка отношений с кацапией им важна,чтобы разные Сименсы могли спокойно в ворованый Крым свою продукцию продавать.Schwein
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Цьому пану х-лопітеки видно обіцяли посаду в "газпромі" після відставки
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В 1938 году, кто-то точно так-же говорил - "Нам не нужны дебаты по Судетам".
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Это Украине не нужны были проблемы немецких бизнесменов,которые для безопасности своего бизнес-партнёрства с РФ руками Меркель втянули Украину,а точнее лично Петра Порошенко, в "минский процесс".А он в основном и всецело выгодный только интересам немецкого бизнеса,потому как не запустил жёсткого мирового механизма полной изоляции бизнеса РФ из-за вопиющего нарушения мирового порядка-оккупация чужой территории.И из-за этого "матраца" теперь уже пошла другая схема-мягкие санкции с постепенным сжатием.Они-то вообще могут пятилетку и более длиться, существенно не заставляя РФ менять линию поведения и политику захватов...А теперь этот прокремлёвский немчура вообще предлагает задвинуть тему Крыма подальше от глаз.Понятное дело-Гаагский суд начал расматривать по существу иск Украины по военой агресси России...И наш "птиц-Говорун" всё кричит о "прорыве украинской дипломати"...Да не прорыве,а ПОРЫВЕ.Причём умышленном руками порошенковского назначенца-министра иностранных дел Павла Климкина.
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Шо оно хоть сказать хотело вообще? Какие, блд, дискуссии?
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ДебатирУй, не дебатирУй, все равно.получишь..... результат один
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нам не нужны дебаты по Крыму", - глава МИД Германии Габриэль
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