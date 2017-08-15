 Из-за незаконной приватизации земли президиум академии аграрных наук нанес государству около 1 млрд грн убытков, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сообщении отмечается: "Благодаря расследованием детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в сфере агропромышленного комплекса (далее - АПК) ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" возмещено около 70 млн грн.
Коррупция в отрасли АПК - это преимущественно махинации с землей и растрата средств и имущества государственных предприятий. Сейчас НАБУ расследует незаконные сделки по почти 8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, владельцем которых является государство. По предварительным оценкам, размер ущерба от коррупционных схем, уличенных детективами НАБУ в агропромышленном комплексе, превышает 2 млрд грн.
Примером масштабной коррупции могут быть незаконные действия президиума Национальной академии аграрных наук (далее - НААН). В 2008-2016 годах она инициировала принятие ряда решений, согласно которым 200 га государственных земель перешли в частную собственность. Таким образом, по версии следствия, президиум НААН формально "удовлетворяла конституционные права граждан", а на самом деле совершил преступление, которым нанесла государству около 1 млрд грн убытков.
Другая схема, к которой прибегают коррупционеры, заключается в растрате средств и имущества предприятий с участием компаний-посредников, которым продукция сбывается по сниженным ценам, а они, в свою очередь, перепродают ее по рыночным. В результате доходы оседают на счетах посредников, которые иногда являются подконтрольными руководителям госпредприятий. Так, например, был нанесен ущерб ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация". По данным фактам детективы Национального бюро расследовали менее пяти уголовных производств. Два дела уже переданы в суд".
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я також не спішу. чекаю вашої відповіді.
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Irada
Это Вы заявили, будьте добры хоть один пример приведите.
Так що всі чекаєм посилання на "твої прівлєчонниє капітали".
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миллиардером, власть имущим никакая наука с любыми ее открытиями не
нужна...
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и такая уже есть?
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
У НАеБУ к нему нет вопросов?...
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1. Вчера поздно вечером за плакат "путин, наши дети не террористы и не экстремисты" 64-летнему Ярикулу Давлатову оккупанты назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей (4,3 тыс грн) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897190470983573505 (фото и ссылка).
2. Оккупанты задержали в Крыму очередного "украинского диверсанта". Ему даже придумали невероятную легенду. По замыслу оккупантов, Геннадий Лимешко собирался спилить линии электропередач, устроить поджог в лесу и на свалке, спровоцировать обвал горных пород рядом с автодорогой… При задержании у него якобы нашли две тротиловые шашки, гранату, ёмкости с горючей смесью, пилу, спички из Уфы, старый фотоаппарат и украинский паспорт. СБУ якобы заплатила всемогущему Агенту-007 всего 5000 гривен. Лимешко задержан на 2 месяца https://15minut.org/news/173300-fsb-zayavilo-o-poimke-v-krymu-agenta-sbu
3. В СБУ назвали эту постановку очередной провокацией "для запугивания населения полуострова, которое всё чаще выражает недовольство оккупационными властями" https://ru.krymr.com/a/news/28677505.html . А в Генштабе заявили, что задержанный в Крыму Лимешко был уволен из рядов Вооружённых сил Украины в мае 2017 года из-за "несоответствующего служебного поведения" http://krymsos.com/ru/news/zatrimanogo-u-krimu-diversanta-zvilnili-z-armiyi-u-travni/ . Согласитесь, бывший военнослужащий - самая неподходящая кандидатура на роль диверсанта. Видимо, припёрся в Крым и где-то ляпнул, что служил. Вата его и сдала. Кстати, Гоблин "поблагодарил бдительных крымчан за поимку диверсантов" http://fresh.org.ua/novosti/135839/aksenov-poblagodaril-bditelnykh-krymchan-za-poimku-diversantov_2017-08-15
4. У "диверсанта" нашли пилу. ПИЛУ, КАРЛ! Гэбэшники, наверное, думают, что это ватников испугает на фоне просмотренного одноимённого фильма https://twitter.com/crimeapanda/status/897368887607652357 (фото).
5. Чтоб вы знали, "диверсант" пошёл на задание с пилой и гранатой, взяв с собой украинский паспорт. Это на тот случай, если пилу увидят, то можно сразу свои документы предъявить? А пила почему-то оставляет следы от топора, но топор нам не показали. Зато показали опору, у которой почему-то оторваны провода сверху. А ещё на пиле нет ни одного следа от её работы. А ещё столб почему-то похож на телеграфный. Клоуны ФСБшные, вы хоть в следующий раз использованную пилу подбрасывайте и столб правильный выбирайте https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897376175827415041 (фото).
6. Странно, почему рядом с гранатой не положил мамину фотку и фотку жены с детьми? Не, неправильный диверсант, не наш.
7. Такие древние цифровые фотоаппараты, типа Олимпус, я последние 3 года вижу только у нищих русо-туристо.
8. Пилой опоры ЛЭП? Они вообще в сознании? А цифровой фотоаппарат… Пару лет как не видел. Ладно нам, а как они своему начальству это впихнут?
9. В Крыму случился блэкаут. Слава СБУ! Моссад плачет от зависти. Силой мысли перерубили все четыре нитки путинского энергомоста. И Кубань в придачу рубанули.
10. В Крыму есть такая традиция: каждый год, ко дню Независимости Украины, ФСБ ловит липовых диверсантов СБУ. Зато послушайте, какой музыкой сопроводили постановочное видео задержания. Тянет на Грэмми https://www.youtube.com/watch?v=JIqUZwTR5CI (видео).
11. ФСБ Пикчерз представляет. Начитка "диверсантом" заученного текста. Оказывается, СБУ учила "диверсанта" ориентироваться на местности будущей "диверсии", показав ему видео с регистратора и квадрокоптера, находясь при этом в Херсонской области. Вот это уровень подготовки))) Послушайте https://www.youtube.com/watch?v=MycZJTHVurM (видео).
12. Вы ничего не понимаете! "Диверсант" взял с собой пилу, чтобы не привлекать к себе внимание! У нас в Крыму все с пилами ходят. Чисто крымская традиция. Кстати, пила произведена в Ижевске. Не видел таких в продаже https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897379909152198656 (фото).
13. Теперь, когда ко мне с обыском придут, даже можно будет патроны не подбрасывать, потому что у меня есть ножовка, причём по дереву и металлу.
14. Следующего диверсанта опознают по маникюрным ножницам в кармане.
15. Скажу, как дровосек дровосеку: на столбе следы топора, а нам втюхивают пилу.
16. В одной руке пилой размахивал, в другой - украинским паспортом с харьковской пропиской. Щас рейды по домам будут. Найдут пилу - 10 лет.
17. Если вам было интересно, кто хавает фейки про диверсантов, то добро пожаловать в севастопольский террариум. Одна ватница предлагает заразить "диверсанта" сифилисом, - наверное, своим. А другие хотят расстрелять, засунуть в зад динамит и перекрыть "границу". Просто прочтите. Их уже не спасти - мозг напрочь уничтожен > https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897454890351460352 (скрин). В то же время многие в эту чушь не поверили https://twitter.com/KrimRt/status/897477132586242049 (скрин).
18. Оккупанты в лице Заура Смирнова вновь заговорили о провале "туристической блокады" Крыма Украиной. Блокады, конечно, не было, но какой слог: "Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые, несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска". Я рыдаю))) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897440561292075008 (скрин).
19. Внимание, акция! Приезжай отдыхать в Крым и выиграй бесплатное продление отдыха на 10-15 лет!
20. Украинский диверсант вызвал не только град, побивший машины и повредивший тысячу гектаров садов http://www.blackseanews.net/read/133458 (фото и видео), но и шторм, остановив сегодня Керченскую переправу https://ru.krymr.com/a/news/28677494.html
21. Керчь. Прошу группу быстрого реагирования ФСБ на выезд! Городской водоканал захвачен ДРГУ. Диверсанты отрезали в городе воду - пассатижами https://twitter.com/KrimRt/status/897438838452256769 (скрин).
22. Украинские диверсанты похитили весь бензин в Крыму. Заправляют только по талонам в цветах визитки Яроша https://twitter.com/KrimRt/status/897467338802556928 (скрин). Ватники считают, что отсутствие бензина - это чей-то преднамеренный "саботаж сезона" https://twitter.com/KrimRt/status/897468290662006785 (скрин).
23. Поклонская продолжает косить от Гааги: "Сегодня люди обращаются ко мне с Луганска, с Донецка с такими письмами. Люди говорят: Наталья Владимировна, мы в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы… У нас нет оружия, мы мирные люди… Мы берём икону святого государя и царской семьи. Безоружные идём к вооружённым бандеровцам. Без страха. И они нам ничего не делают", - рассказала шизонутая преступница о ТЕКУЩИХ событиях в Донецке, который находится под российской оккупацией https://www.youtube.com/watch?v=FDB0uKnY7qs (видео). Вы думаете, на этом всё? Ошибаетесь! Потом она поведала нам, как в пьесе Мольера Ларс Айдингер "умудрился затолкнуть себе колбасу в зад". Простите, не стал выяснять, насколько правдивы её слова))) https://twitter.com/Kafka_News/status/897113032467374080 (видео). В заключение Поклонская, изменившая присяге, заявила, что знает, что такое "офицерская честь" https://twitter.com/Kafka_News/status/897101545027883008 (видео).
24. Целый день над домами летают вертолёты. А накануне военный самолёт настолько низко пролетел, что можно было им факи показывать.
25. Гоблин распорядился сократить штат сотрудников в образовательных и медицинских учреждениях. По мнению коллаборанта, маленькие зарплаты в Крыму - из-за раздутых штатов, при этом многие врачи и педагоги работают на полторы-две ставки, потому что не хватает персонала. Комиссии уже начали "отрабатывать каждую школу". Тем временем врачи жалуются на мизерные зарплаты и "увольняются пачками". К примеру, из 45 имеющихся машин "скорой помощи" в Севастополе укомплектованы бригадами и работают всего 27 http://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/aksenov_vrachi_uchitelya_zarplaty_shtaty/
26. Руководить медициной Севастополя оккупанты назначили очередного понаехавшего из Екатеринбурга Антона Бахлыкова. У ватки снова стимул появится "немного потерпеть", пока новый чинуш устроит им европейский уровень медицины, или хо
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27. До конца года в Симферополе оккупанты снесут 60 "самостроев". В следующем году обещают более массовые сносы http://fresh.org.ua/novosti/135822/v-simferopole-nachnetsya-massovyy-snos-samostroev_2017-08-15
28. В крымском заповеднике массово гибнут косули. До оккупации лесники их поили, а оркам плевать. Косули от жажды пьют морскую воду и умирают http://www.sobytiya.info/news/v-krymskom-zapovednike-massovo-gibnut-kosuli
29. В Керчи 26 августа готовятся встречать крестный ход из Магадана. На обратном пути заберут с собой всю вату? Держу кулаки https://ru.krymr.com/a/news/28676237.html
30. Украинское вещание с вышки на Чонгаре достигает пригорода Судака https://ru.krymr.com/a/news/28676315.html (видео).
P.S. Гэбисты только стариков щемить умеют, а нормальный фейк сделать - нет. Как сказал один из крымчан, добро пожаловать в Крым - пила в подарок!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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выделяется, кажется 0,16 процента бюджета. На содержание все растущей своры
чиновников-бюрократов и депутоидов различного уровня выделяется сколько? треть?
половина? больше? годового бюджета? Или это секрет? Так давайте добивать и так
уже убитую нищую науку... Думаете на этот счет разбогатеть... А учиться среди молодежи, если это не юрист-экономист, большого желания нет... Науки в Украине с этой властью через пяток лет не будет... Вот тогда заживем!...
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РS И не пойму, зачем тратить ВВП на изобретение велосипедов?
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И ещё, мне нравится термин: распили. В честь почётных гостей премьер министр дал обед, на котором была распита бутылка коллекционного вина "Inglenook Cabernet Sauvignon Napa Valley", урожая 1941 года...
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