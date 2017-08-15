 Суд по делу Штепы онлайн допросил трех свидетелей обвинения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Допрошены трое свидетелей обвинения. В частности, отвечая на мои вопросы, они дали отрицательные ответы по сути обвинений. От допроса еще одного свидетеля прокуратура отказалась по причине его длительной болезни", - рассказал адвокат Штепы Дмитрий Марченко, добавив, что следующее заседание суда назначено на 23 августа.
По его словам, суд отказал стороне защиты в ходатайстве об установлении для прокуратуры конкретных сроков предоставления доказательств - до 6 октября 2017 года.
Напоминаем, 9 августа суд удовлетворил ходатайство стороны защиты по делу Штепы о проведении всех заседаний в режиме онлайн для обеспечения гласности и публичности процесса. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.
26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.
За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз.
Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
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За всех сепаратистов тянет только эта клуша
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По странному стечению обстоятельств ни один из тамошних силовиков не был привлечен к ответственности. А некоторые из них даже пошли на повышение
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