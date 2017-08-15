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 Политика Украины
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Все про:свидетель (117) суд (21417) Штепа (85) Славянск (2602)

 Суд по делу Штепы онлайн допросил трех свидетелей обвинения

штепа

Ленинский райсуд Харькова на заседании в режиме онлайн допросил трех свидетелей обвинения по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Допрошены трое свидетелей обвинения. В частности, отвечая на мои вопросы, они дали отрицательные ответы по сути обвинений. От допроса еще одного свидетеля прокуратура отказалась по причине его длительной болезни", - рассказал адвокат Штепы Дмитрий Марченко, добавив, что следующее заседание суда назначено на 23 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу экс-мэра Славянска Штепы не состоялся, подсудимая госпитализирована

По его словам, суд отказал стороне защиты в ходатайстве об установлении для прокуратуры конкретных сроков предоставления доказательств - до 6 октября 2017 года.

Напоминаем, 9 августа суд удовлетворил ходатайство стороны защиты по делу Штепы о проведении всех заседаний в режиме онлайн для обеспечения гласности и публичности процесса. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.

26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.

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За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
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Хахаха
За всех сепаратистов тянет только эта клуша
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Эту клушу российские оккупанты использовали чтобы заманить на переговоры украинских спецов, где из засады их расстреляли
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Если Штепа реально сепаратиста,скоро отпустят
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Вот кто честно отсидит от звонка до звонка. Попалась дура!
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Воровали ВСЕ ,предавали ВСЕ а нашли Штепу ,хотя и её место безусловно на зоне ,хотя не факт,что она там окажется.
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Все предавали?Забыл,ты сученыш монгольский Рыбака и студента подписавших украинский флаг
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Ну твой соевый босс предал первым побежав в министры к януковичу .
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"Э нет,торопиться не надо,торопиться не надо! Важно вернуть обществу полноценного человека!" (с).
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Сирийские ополченцы сбили МиГ-21 Башара Асада и захватили пилота15 августа, 19:08Распечат
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Господи Сколько можно заниматься этим делом Что тут не ясно Нет политической воли Генпрокуратура ТЫ ГДЕ
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Интересный факт - Штепа была под арестом и при сепаратистах


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Головний сепар - Ахметов.. Його яйця коли затиснуть в лещата?
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Штепа слишком много говорила - в первую очередь за руководителей укранских силовых структур, которые сдали Бамбас гиркину со товарищи

По странному стечению обстоятельств ни один из тамошних силовиков не был привлечен к ответственности. А некоторые из них даже пошли на повышение
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м-да, не зря же колония называется исправительно - трудовая.
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