EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  474  14
Все про:Бердянск (120) дети (3297) Днепр_город (2823) отравление (863)

 Отравление детей в Бердянске: против ответственных за отправку чиновников Днепровского горсовета возбуждено уголовное дело

отравление

Прокуратура Днепропетровской области открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Днепровского городского совета, которые отправили детей участников АТО в санаторий в Бердянске, где те отравились.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, департамент социальной политики горсовета проводил тендерные торги по услугам детских лагерей для детей участников АТО. С победителем, предложившим самую низкую цену, был заключен договор об отдыхе и оздоровлении 500 детей.

Согласно законодательству, перед организованным заездом отдыхающих готовность учреждения к открытию должна проверить специальная комиссия, состоящая из представителей санэпидслужбы, органов пожарного, технического, архитектурного надзора, а также медицинского работника. Заезд отдыхающих без разрешения санитарно-эпидемиологической станции запрещается. Победителю торгов - санаторному учреждению в Бердянске - указанное разрешение не давали.

Читайте также: Мэр Днепра Филатов отстранил двух чиновников из-за отравления детей в бердянском санатории

Не убедившись в готовности учреждения, чиновники горсовета направили туда на отдых 500 детей. В конце июля 30 из них отравились и были направлены в медицинское учреждение.

Открыто уголовно производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ничего нет святого у этих тварей! Топор и верёвка для них будут в самый раз!
 показать весь комментарий
Ответить
 
по моему тут все честно самая низкая цена значит самые дешевые продукты и простые условия проживания система PROZORRO работает !
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты просто цирк...\забанили все остальные ники олежа...?\
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ёханый бабай,так ай-пи адрес он только один .Может у тебя два и больше.но у меня один.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Типа американец? Жду постов на чистом инглише.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Жди. Ожидание это обычное состояние для женщины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Твоя ложь очевидна. Ожидать чего-либо от брехунов дело бесполезное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не надо про ложь я только что плотно покушал и смеяться мне противопоказано
 показать весь комментарий
Ответить
 
да, блин.
это было бы смешно, если бы не было так грустно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ак а в чем чиновники виноваты? Или если бы не отправили тоже были виноваты? Шо за бредятина??
Кто то отравил, а виноват Днепр..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравление детей в Бердянске: против ответственных за отправку чиновников Днепровского горсовета возбуждено уголовное дело
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти