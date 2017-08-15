 Отравление детей в Бердянске: против ответственных за отправку чиновников Днепровского горсовета возбуждено уголовное дело

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, департамент социальной политики горсовета проводил тендерные торги по услугам детских лагерей для детей участников АТО. С победителем, предложившим самую низкую цену, был заключен договор об отдыхе и оздоровлении 500 детей.
Согласно законодательству, перед организованным заездом отдыхающих готовность учреждения к открытию должна проверить специальная комиссия, состоящая из представителей санэпидслужбы, органов пожарного, технического, архитектурного надзора, а также медицинского работника. Заезд отдыхающих без разрешения санитарно-эпидемиологической станции запрещается. Победителю торгов - санаторному учреждению в Бердянске - указанное разрешение не давали.
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Не убедившись в готовности учреждения, чиновники горсовета направили туда на отдых 500 детей. В конце июля 30 из них отравились и были направлены в медицинское учреждение.
Открыто уголовно производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
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Павел Шевченко db7d584a
15.08.2017 18:46
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это было бы смешно, если бы не было так грустно.
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Кто то отравил, а виноват Днепр..
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