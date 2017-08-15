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 Политика Украины
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Все про:Израиль (851) ЗСТ (499)

 Текст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 года, - израильский министр

израиль

Работа над текстом соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем будет завершена в ближайшее время

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такой прогноз сделал министр по вопросам охраны окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин, возглавляющий с израильской стороны межправительственную комиссию развития двусторонних международных связей.

"Думаю, что до конца года текст договора будет завершен и подготовлен нашими странами уже к официальному подписанию, если не в конце этого, то в начале следующего года", - сказал З.Элькин.

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Он подчеркнул, что подписание этого документа даст "очень сильный толчок развитию экономических отношений" двух стран, потому что "зона свободной торговли очень сильно облегчает все налоговые вопросы и делает гораздо более выгодным сотрудничество с финансовой точки зрения".

По словам З.Элькина, в ходе шестого раунда переговоров по соглашению о ЗСТ не удалось, как планировалось, выйти на его парафирование, поскольку стороны не достигли соглашения по ряду вопросов, в том числе по списку товаров, на который распространяется действие соглашения, а также по условиям поставки пшеницы из Украины в Израиль.

"Украина сегодня - один из главных поставщиков пшеницы в Израиль и она просила гарантировать достаточно большие льготы в рамках зоны свободной торговли по поставкам пшеницы. В принципе Израиль был готов пойти навстречу, но просил гарантий продуктовой безопасности, то есть гарантий поставок, независимо от того, что происходит в Украине. Это нетривиально, потому что есть правило, согласно которому в неурожайные годы в первую очередь продукт уходит на внутренний рынок и есть право нарушения международных обязательств на поставки. Мы ищем формулы, которые позволят Израилю быть уверенным, что он может рассчитывать в долгосрочной перспективе на украинские поставки зерна, а Украине - получить те льготы при поставке пшеницы, которые она просила в рамках этого договора", - рассказал З.Элькин.

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В то же время он отметил, что у сторон переговоров уже есть понимание, "какова должна быть модель в общих чертах, но о ее деталях пока договоренности нет".

Вместе с тем, З.Элькин сообщил, что израильская сторона согласилась с предложением украинских партнеров по вопросу включения в договор услуг.

"Мы, в конечном счете, пошли на предложение украинской стороны и согласились, чтобы ускорить подписание вывести пока услуги за рамки первого варианта договора, а потом его расширить. То есть в соглашение войдет пункт о том, что через некоторое время после его подписания начнутся переговоры о его расширении на сферу услуг. Надо понимать, что в услуги входят и IT-технологии, поэтому это достаточно серьезный вопрос сотрудничества между нашими странами", - сказал З.Элькин.

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Ага,Днепровскую ,они ей будут террористов уничтожать ...
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Днепровскую воду пьют в городах по всему его течению тормоз,в Израиле Иордан это мутная лужа
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В Умані вже є маленький Ізраїль!!! Там все на івриті !!!))))
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Так там на месяц Умань стает Эрусалимом. А я предлагаю навсегда.
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Помиляєшься і на Пейсах приїздят, взагалі цілий рік вештаються, а є вже такі що покупляли квартиру і на ПМЖ !!!)))
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Может продадим кошерную свинину и ксенофобов на перевоспитание?
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Ксенофілов не зустрічав, а знайомий віктор федорович є.
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Свинины в Израиле полно, палестинцы-христиане выращивают достаточно много и продают на местных рынках по вполне себе адекватным ценам. Вот сала конкретно нет, но на такой жаре особо и не тянет.
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- Может вы антисемит? Евреев не любите?
- Я интернационалист! Я никого не люблю!
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Берегит евреев, когда они закончатся, то приймутся за вас.
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В Израиле полно нашей молочки, мороженного, колбасных изделий. В общем пищепрома всякого и он на хорошем счету и достаточно дорогой. По другим товарным группам не знаю.
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І головне що сальдо позитивне і об"єми зростают....особливо кондитерки!!! З якого дива????)))
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Дошла таки Гросина писулька,шо он в стену ложил,до израильского министра
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Чому Росія та Ізраїль не визнають Голодомор 1932-33 років геноцидом українських селян.

https://gazeta.ua/blog/40145/comu-rosiya-ta-izrayil-ne-viznayut-golodomor-193233-rokiv-genocidom-ukrayinskih-selyan
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТекст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 года, - израильский министр
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