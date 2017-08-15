 Текст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 года, - израильский министр

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такой прогноз сделал министр по вопросам охраны окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин, возглавляющий с израильской стороны межправительственную комиссию развития двусторонних международных связей.
"Думаю, что до конца года текст договора будет завершен и подготовлен нашими странами уже к официальному подписанию, если не в конце этого, то в начале следующего года", - сказал З.Элькин.
Он подчеркнул, что подписание этого документа даст "очень сильный толчок развитию экономических отношений" двух стран, потому что "зона свободной торговли очень сильно облегчает все налоговые вопросы и делает гораздо более выгодным сотрудничество с финансовой точки зрения".
По словам З.Элькина, в ходе шестого раунда переговоров по соглашению о ЗСТ не удалось, как планировалось, выйти на его парафирование, поскольку стороны не достигли соглашения по ряду вопросов, в том числе по списку товаров, на который распространяется действие соглашения, а также по условиям поставки пшеницы из Украины в Израиль.
"Украина сегодня - один из главных поставщиков пшеницы в Израиль и она просила гарантировать достаточно большие льготы в рамках зоны свободной торговли по поставкам пшеницы. В принципе Израиль был готов пойти навстречу, но просил гарантий продуктовой безопасности, то есть гарантий поставок, независимо от того, что происходит в Украине. Это нетривиально, потому что есть правило, согласно которому в неурожайные годы в первую очередь продукт уходит на внутренний рынок и есть право нарушения международных обязательств на поставки. Мы ищем формулы, которые позволят Израилю быть уверенным, что он может рассчитывать в долгосрочной перспективе на украинские поставки зерна, а Украине - получить те льготы при поставке пшеницы, которые она просила в рамках этого договора", - рассказал З.Элькин.
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В то же время он отметил, что у сторон переговоров уже есть понимание, "какова должна быть модель в общих чертах, но о ее деталях пока договоренности нет".
Вместе с тем, З.Элькин сообщил, что израильская сторона согласилась с предложением украинских партнеров по вопросу включения в договор услуг.
"Мы, в конечном счете, пошли на предложение украинской стороны и согласились, чтобы ускорить подписание вывести пока услуги за рамки первого варианта договора, а потом его расширить. То есть в соглашение войдет пункт о том, что через некоторое время после его подписания начнутся переговоры о его расширении на сферу услуг. Надо понимать, что в услуги входят и IT-технологии, поэтому это достаточно серьезный вопрос сотрудничества между нашими странами", - сказал З.Элькин.
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