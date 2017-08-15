 В День Независимости состоится премьера фильма о борьбе украинцев в ГУЛАГе, - Госкино

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель главы Государственного агентства по вопросам кино Сергей Неретин.
"Мы не планировали, но так случилось, что премьера фильма состоится именно 24 августа, в День Независимости. Я считаю, что это очень символично. Именно сейчас на глазах возрождается индустрия кино в Украине, и по-новому воспринимается вся украинская история и образ украинца-героя", - сказал он.
По его словам, кинолента повествует о восстании в одном из лагерей ГУЛАГа, где группа украинских повстанцев решила противостоять репрессиям начальника лагеря и попытаться вырваться на свободу. События картины разворачиваются в 1947 году. Главный герой - воин УПА Данило Червоный - попадает в сталинский лагерь, где ему приходится пройти сквозь каторгу, преследование криминальных главарей, подлость, измену и отчаяние. Несмотря на это, мужчина находит силы поднять побратимов и организовать восстание.
"Это фильм не о рефлексии и несчастной судьбе украинцев - это фильм об украинцах, которые умеют выживать в любых условиях, умеют бороться и идти вперед. Мы ставили себе такую цель - создать образ украинского национального героя, и, думаю, нам это удалось", - сказал Неретин.
Режиссером фильма стал Заза Буадзе. В главной роли - Николай Береза.
Съемки фильма начались 10 марта 2016 года в Кривом Роге, у обрыва "провал СССР", где и расположили декорации сталинского лагеря. Сцены боев УПА с нацистами и с НКВД снимали в Одессе и возле Луцка.
По словам чиновника, половину расходов на фильм "Червоный" покрывает Госкино. Проект - международный, среди продюсеров фильма есть и литовцы, для которых тема сталинских репрессий и концлагерей тоже очень болезненна.
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https://www.youtube.com/watch?v=0fP3uJz4xKU
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-То дуже жарко,ви лягайте усьо сюди,у холодку,будь ласка. Відпочиньте.
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