EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  668  14
Все про:ГУЛАГ (16) кино (1141) фильмы (224) Госкино (72)

 В День Независимости состоится премьера фильма о борьбе украинцев в ГУЛАГе, - Госкино

червоный

В День Независимости Украины состоится премьера исторического фильма "Червоный" по одноименной книге Андрея Кокотюхи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель главы Государственного агентства по вопросам кино Сергей Неретин.

"Мы не планировали, но так случилось, что премьера фильма состоится именно 24 августа, в День Независимости. Я считаю, что это очень символично. Именно сейчас на глазах возрождается индустрия кино в Украине, и по-новому воспринимается вся украинская история и образ украинца-героя", - сказал он.

По его словам, кинолента повествует о восстании в одном из лагерей ГУЛАГа, где группа украинских повстанцев решила противостоять репрессиям начальника лагеря и попытаться вырваться на свободу. События картины разворачиваются в 1947 году. Главный герой - воин УПА Данило Червоный - попадает в сталинский лагерь, где ему приходится пройти сквозь каторгу, преследование криминальных главарей, подлость, измену и отчаяние. Несмотря на это, мужчина находит силы поднять побратимов и организовать восстание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Каннах состоялась премьера фильма "Иней" о войне на востоке Украины, - глава Госкино Ильенко. ФОТО

"Это фильм не о рефлексии и несчастной судьбе украинцев - это фильм об украинцах, которые умеют выживать в любых условиях, умеют бороться и идти вперед. Мы ставили себе такую цель - создать образ украинского национального героя, и, думаю, нам это удалось", - сказал Неретин.

Режиссером фильма стал Заза Буадзе. В главной роли - Николай Береза.

Съемки фильма начались 10 марта 2016 года в Кривом Роге, у обрыва "провал СССР", где и расположили декорации сталинского лагеря. Сцены боев УПА с нацистами и с НКВД снимали в Одессе и возле Луцка.

По словам чиновника, половину расходов на фильм "Червоный" покрывает Госкино. Проект - международный, среди продюсеров фильма есть и литовцы, для которых тема сталинских репрессий и концлагерей тоже очень болезненна.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Обов'язково подивлюся- бо фільм про справжніх героїв, а не пропагандонських за часів СРСР.
Слава Україні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Будьте осторожней - как бы ваши 5 копеек не превратились в пятачок.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Не льсти себе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І всі, в основному, з Бердичева, Жмеринки, і, трохи з Одеси і Житомира
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хороший роман Андрея Кокотюхи! Посмотрим какой будет фильм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-Не панимаю я по укАински!
-То дуже жарко,ви лягайте усьо сюди,у холодку,будь ласка. Відпочиньте.

В День Независимости состоится премьера фильма о борьбе украинцев в ГУЛАГе, - Госкино - Цензор.НЕТ 1646
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ День Независимости состоится премьера фильма о борьбе украинцев в ГУЛАГе, - Госкино
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти