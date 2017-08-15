 Российские правоохранители заподозрили бомжа в злоупотреблении служебным положением и отправили его под домашний арест

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд-инфо", в полицию обратилась 44-летняя женщина. По ее словам, при составлении договора купли-продажи в помещении МФЦ в доме №91 на улице Ленина неизвестный забрал деньги и ушел.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Полиция задержала 38-летнего бомжа, ранее судимого за мошенничество и кражу. Мерой пресечения избран домашний арест.
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уровень желтой прессы РАЙОННОГО масштаба.
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Бессмысленно и беспощадно
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а серьезно - да. театр абсурд.. но это обусловлено наличие лишней хромосомы у расея. Чему удивляться - идиотизму, лжи и мракобесию?)) Это СКРЕПЫ)
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треба - стільки то кацяпів 200
стільки то кацяпів 300 і фсьо!
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ну типа того
На Росії син депутата під кайфом зайнявся онанізмом в дитячому центрі
Cьогодні о 18:26 depo.ua
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на " Ура.ру".
У ДК син уральського депутата трудився техніком-програмістом. Прямо на робочому місці він не посоромився включити на комп'ютері порнофільм і зайнявся онанізмом. Колеги викликали поліцію і швидку допомогу. Проте прибулі медики і правоохоронці застали молоду людину сплячою
У регіональному главку МВС цю інформацію підтвердили, повідомивши, що при перевірці з'ясувалося, що чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.
"За даним фактом проведено перевірку, винесено відмову в порушенні кримінальної справи, матеріали знаходяться в прокуратурі на повторній перевірці", - повідомила заступник керівника прес-служби відомства Ніна Пєлєвіна.
Мати хлопця є депутатом думи МО міста Ірбіт. Вона працює в системі освіти і на засіданнях Думи піднімала питання про посилення боротьби з наркотиками.
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Cьогодні о 19:24 Styler
Чемпион России по гольфу Артем Нестеров сознался в убийстве матери и рассказал, что его побудило к совершению преступления. Об этом сообщает "МК".
При задержании спортсмен заявил, что был на связи с астралом и слышал голоса, которые приказали ему убить мать. В результате Нестеров задушил женщину и обезглавил тело кухонным ножом. После он позвонил в полицию и сообщил своим родным о содеянном. Родственники сначала подумали, что он шутит, поскольку он смеялся в трубку, когда звонил сестре.
После убийства Артем Нестеров сел в машину и стал кружить по поселку Ерино, где снес три забора.
На допросе спортсмен признал свою вину. Предположительно, он мог находиться под действием наркотиков.
Ранее Styler писал, что чемпион РФ по гольфу убил мать и отрезал ей голову.
Вечером 11 августа в частном доме, расположенном в поселке Ерино на территории Новой Москвы, было обнаружено тело женщины 1951 года рождения - матери спортсмена.
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