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Все про:бомж (104) мошенничество (711) Россия (71869)

 Российские правоохранители заподозрили бомжа в злоупотреблении служебным положением и отправили его под домашний арест

ялта бомж

Бездомный мужчина из Балаково (Саратовская область РФ) подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд-инфо", в полицию обратилась 44-летняя женщина. По ее словам, при составлении договора купли-продажи в помещении МФЦ в доме №91 на улице Ленина неизвестный забрал деньги и ушел.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Полиция задержала 38-летнего бомжа, ранее судимого за мошенничество и кражу. Мерой пресечения избран домашний арест.

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плин.. а зачем это здесь??? такое в рашке по сотне - каждый день...
уровень желтой прессы РАЙОННОГО масштаба.
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Понравилось заключение бомжа под домашній арест.
Бессмысленно и беспощадно
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"их дом - расея".. под каждым кустом гадят.
а серьезно - да. театр абсурд.. но это обусловлено наличие лишней хромосомы у расея. Чему удивляться - идиотизму, лжи и мракобесию?)) Это СКРЕПЫ)
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Уровень деградации в нынешней России похож на состояние империй древности и средневековья перед их распадом. В те времена чиновники распирало от непомерной гордости за свою великую державу, самую лучшую страну в мире, при этом власть имущие творили творили ужасные преступления, безбожно грабя народ и засуживая по дебильным обвинительным приговором своих холуев и убогих. Россия с ее политическим менталитетом и представлениями об окружающих странах мира разделенным на две категории. В первой категории Рабссия относить зависимые от нее страны васалы и все другие потенциальные враги во главе с США. Убогая недоимерия РФ по уровню развития политической культуры застряла на уроне 16-17 века. По этому все переговоры с русскими обречены на неудачу, Россия понимает только закон грубой силы, кто сильнее тот и прав. По этому надо сообща бить Рабссию по всем фронтам покуда это государственное недоразумение не прекратит свое существование, распавшись на десяток полтора новых государств.
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Они что,бомжа в подвале закрыли без права выхода?
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бомж кравсавчег впарил не своё помещение, вообразил себя брокером
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Так такого .овна и у нас полно 😈
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Потом путин окажется бомжом в кремле,никто не знал,как это произошло
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Это что,его в канализации закроют и на люк амбарный замок повесят?
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В Украине бомжам подвезло,все мусорки завалены едой ,живи себе и радуйся.
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Речь о кацапском бомже,которого "под домашний арест" отправили,вообще-то.

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Та меня честно говоря,как то очень мало волнуют росейские бомжи а вот то ,что представители власти в Украине,говорят,что Украинцы много едят и мусорки завалены жратвой ,волнует сильно!
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Его много чего волнует и не волнует под никами "Олег Хардин", "Павел Шевченко"и какая-то там Рита под разными флажками.
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Стремится на нашу помойку, пожрать от пуза
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Ты решил на мусорках Украины пузо себе отожрать, да, коцаб ???
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В России даже пармезан на мусорнике найдешь- живи там
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тут с кацапов надо пример брать и арестовывать наших провластных бамжей у которых судя по декларациям ни кола ни двора...за залупотребления служебным положением...
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ото треба такі "новини" з кацапії?!
треба - стільки то кацяпів 200

стільки то кацяпів 300 і фсьо!
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тут бы цензору отдельную колонку оформить под названием "расейские срани" и такие новости туда сваливать
ну типа того

На Росії син депутата під кайфом зайнявся онанізмом в дитячому центрі
Cьогодні о 18:26 depo.ua
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на " Ура.ру".
У ДК син уральського депутата трудився техніком-програмістом. Прямо на робочому місці він не посоромився включити на комп'ютері порнофільм і зайнявся онанізмом. Колеги викликали поліцію і швидку допомогу. Проте прибулі медики і правоохоронці застали молоду людину сплячою
У регіональному главку МВС цю інформацію підтвердили, повідомивши, що при перевірці з'ясувалося, що чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.
"За даним фактом проведено перевірку, винесено відмову в порушенні кримінальної справи, матеріали знаходяться в прокуратурі на повторній перевірці", - повідомила заступник керівника прес-служби відомства Ніна Пєлєвіна.
Мати хлопця є депутатом думи МО міста Ірбіт. Вона працює в системі освіти і на засіданнях Думи піднімала питання про посилення боротьби з наркотиками.
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Хтось може провірити, що вони їдять чи п`ють. Кожен день таке морозять, що не знаєш сміятись, чи плакати від того, що нам приходиться жити по-сусідськи з такими неадекватними "мавпами з гранатою". Може вони всі бояришник вживають.
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Умом Россию не понять..."Бомж" там имеет служебное положение,которое спокойно может превышать...Суд отправляет "бомжа" (!!!) под домашний арест...))
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Чемпион РФ по гольфу объяснил, что заставило его отрезать матери голову
Cьогодні о 19:24 Styler
Чемпион России по гольфу Артем Нестеров сознался в убийстве матери и рассказал, что его побудило к совершению преступления. Об этом сообщает "МК".
При задержании спортсмен заявил, что был на связи с астралом и слышал голоса, которые приказали ему убить мать. В результате Нестеров задушил женщину и обезглавил тело кухонным ножом. После он позвонил в полицию и сообщил своим родным о содеянном. Родственники сначала подумали, что он шутит, поскольку он смеялся в трубку, когда звонил сестре.
После убийства Артем Нестеров сел в машину и стал кружить по поселку Ерино, где снес три забора.
На допросе спортсмен признал свою вину. Предположительно, он мог находиться под действием наркотиков.
Ранее Styler писал, что чемпион РФ по гольфу убил мать и отрезал ей голову.
Вечером 11 августа в частном доме, расположенном в поселке Ерино на территории Новой Москвы, было обнаружено тело женщины 1951 года рождения - матери спортсмена.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские правоохранители заподозрили бомжа в злоупотреблении служебным положением и отправили его под домашний арест
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