 Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Мариупольском направлении, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
С начала суток, вооруженное противостояние с Авдеевской промзоны переместилось на Мариупольский направление. Здесь под минометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Широкино, Новотроицкого, Павлополя. Ночью, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений на подступах к Марьинке и Водяному, двое наших военных получили ранения.
На Луганском направлении огневые провокации противника зафиксированы недалеко Новоалександровки и Троицкого. А на Донецком направлении наемники днем выпустили 15 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Верхнеторецкого.
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https://www.depo.ua/rus/life/pam-yatnik-voyinam-ato-u-kiyevi-mech-rozbivaye-kartu-rosiyi-20170815623260
Эту тему уже на Цензоре обсуждали. Посмотри раньше.
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Дякуємо за те, що ризикуєте своїм життям задля нашої і вашої свободи, задля майбутнього України.
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