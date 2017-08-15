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 Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Мариупольском направлении, - штаб АТО

штаб ато

Сегодня наемники РФ отрывали огонь вдоль всей линии разграничения. Ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

С начала суток, вооруженное противостояние с Авдеевской промзоны переместилось на Мариупольский направление. Здесь под минометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Широкино, Новотроицкого, Павлополя. Ночью, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений на подступах к Марьинке и Водяному, двое наших военных получили ранения.

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На Луганском направлении огневые провокации противника зафиксированы недалеко Новоалександровки и Троицкого. А на Донецком направлении наемники днем ​​выпустили 15 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Верхнеторецкого.
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вата на га*но исходит, восполяется - дайте фото кто видел если не фейк...

В Киеве открыт памятник участникам антитеррористической операции на востоке Украины
Монумент представляет собой меч, который воткнут в плиту с изображением карты россии!! На постаменте изображен ангел, крылья которого раскрашены в цвета флага Украины.
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да, да уже нашел, красиво... для ваты это как серпом помеж колен....
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Рідненькі, швидкого вам одужання та відновлення!
Дякуємо за те, що ризикуєте своїм життям задля нашої і вашої свободи, задля майбутнього України.
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Найшвидшого одужання пораненим. Тримайтеся, хлопці!
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