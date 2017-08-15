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Все про:вор в законе (182) Россия (71865) Аброськин (431)

 Два вора в законе выдворены из Украины, - Аброськин

аброськин

Полиция выдворила из Украины еще двух воров в законе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, 12 августа за пределы Украины был выдворен гражданин Казахстана, вора в законе по кличке Леха Семипалатинский. Также с территории государства выдворен еще один криминальный авторитет. Сейчас правоохранители устанавливают, кто из братьев-близнецов - вор в законе Хусейн Слепой или Хасан - прибыл из Вены в Украину в "деловую поездку".

Аброськин подчеркнул, что преступная деятельность криминальных авторитетов имеет транснациональный характер, а их пребывание на территории Украины представляет угрозу безопасности граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криминальный авторитет, нелегально прибывший из России, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО

По его словам, выбор "ворами в законе" Украины для "отдыха" или "деловой поездки" подтверждает информацию о намерениях России дестабилизировать ситуацию в Украине и является еще одним из направлений гибридной войны. "Если не получается у оккупанта снаружи победить нас, потому что наши военные дают отпор, то враг пытается вести свою диверсионную работу изнутри. Этого не будет, потому что мы готовы и уже оказываем сопротивление", - заявил он.

Он добавил, что на сегодня в Украине остаются около 25-29 воров в законе. Большинство из них - выходцы из России, Грузии и ее оккупированных территорий - Абхазии и Осетии.
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Неужели Петю и Гросю выдворили с Украины?!
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а ви шановний порохосєпарів за живе взяли- так сказать за різдвяні яйця, і трошки придавили їх , що вони вас заспамили відразу.
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і голубана також з його захисниками -сабаковим і антохою геращенком-той що не доїдає ?
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Какие нахрен воры в законе?? Всё эту блатную тему и шансон этот отправить в рашку где ему самое место.
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если они приехали в деловую поездку, то не просто ж так?
по твоим словам - лодку качать.
а я чета думаю, что на обычный сходняк к нашим ворам в законе.
которых вы не видите.
нашу преступность уже побороли?
или наша преступность и олигархат с правительством - единое целое?
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Нардеп Мельничук открыл стрельбу возле детсада в Киеве.
Внефракционный народный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук открыл стрельбу по людям возле здания детского садика на Троещине в Киеве.Стреляли боевыми!!!
http://vesti-ukr.com/kiev/252244-nardep-melnichuk-otkryl-strelbu-vozle-detsada-v-kieve
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не по понятиям москвой коронованные, москва живет тем, что ей мужеложцы завещали, какие могут быть воры в законе на ее стороне при таких делах-то
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*негодяй*Саакашвили уже давно бы всех воров *запресовал*
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Только появились тут хвамилии порошенко и яценюк ,при чём со знаком вопроса и сразу комментарий был удалён Цензор ,родной ,а что тут задаваться вопросом уже запрещено ! Вот меня тоже интересует ,является ли порошенко и яценюк ворами , А вас видимо НЕТ !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДва вора в законе выдворены из Украины, - Аброськин
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