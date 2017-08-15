 Пограничники не знали о визите поэтессы Астаховой в оккупированный Крым, - спикер Госпогранслужбы Слободян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии".
"К сожалению, информацию о посещении представителями России, если мы говорим об общественных деятелях, или гражданами других стран оккупированного Крыма с нарушением законодательства Украины мы, в основном, собираем сами или нам ее предоставляют коллеги различных отделов. В этом случае никакой предварительной информации по этой гражданке не было", - отметил Слободян.
По словам представителя ведомства, в случае, если Астахова снова будет пересекать украинскую границу, служба "будет действовать в рамках законодательства и своих полномочий".
Ранее пользователи соцсетей обращали внимание на визит Ирины Астаховой в Крым летом 2015 года.
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"К сожалению, информацию мы, в основном, собираем сами или нам ее предоставляют коллеги различных отделов. "- придурки тупые, а Миротворец вам зачем????
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Неделю это "выступление" обсуждают в сети и в новостях было и линки на "Миротворец" приводились, а эти рагули "не знали"...
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