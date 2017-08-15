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 Пограничники не знали о визите поэтессы Астаховой в оккупированный Крым, - спикер Госпогранслужбы Слободян

астахова

Накануне концерта русской поэтессы Ирины Астаховой (псевдоним - Ах Астахова) в Одессе 13 августа, Государственная пограничная служба Украины не имела данных о посещении ей оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии".

"К сожалению, информацию о посещении представителями России, если мы говорим об общественных деятелях, или гражданами других стран оккупированного Крыма с нарушением законодательства Украины мы, в основном, собираем сами или нам ее предоставляют коллеги различных отделов. В этом случае никакой предварительной информации по этой гражданке не было", - отметил Слободян.

По словам представителя ведомства, в случае, если Астахова снова будет пересекать украинскую границу, служба "будет действовать в рамках законодательства и своих полномочий".

Ранее пользователи соцсетей обращали внимание на визит Ирины Астаховой в Крым летом 2015 года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. ФОТО


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Угу, трошки підсліпкуваті погранічнікі виявилися...
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а паліцаїв ....уєва гора навіщо? правильно-за бабками на базарах ганятись,а погранцям-бабло стригти.....
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Все знали а они не знали.нахера тогда вы такие нужны?
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от фигня- она границу тихо в тапочках перешла? Или может быть она даже незаконно попала в Украину? :D
"К сожалению, информацию мы, в основном, собираем сами или нам ее предоставляют коллеги различных отделов. "- придурки тупые, а Миротворец вам зачем????
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Ну так заглядывать в базу Миротворца и будете знать! Уже все сделано без вас. Пользуйтесь.
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Одела коровьи копыта и просочилась через контрольную полосу??? Коровьих лепешек не оставила?
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а еще есть настоящее творчество вместо трепыхания фибрами душонки https://www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI
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допустим незнали.... а базу миротворца и госпогранслужбы очень тяжко за три года объединить??.... за что вам там зарплаты платят....
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А что они вообще знают?
Неделю это "выступление" обсуждают в сети и в новостях было и линки на "Миротворец" приводились, а эти рагули "не знали"...
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Невже важко створити сервіс пошуку похвамільно таких персонажів?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники не знали о визите поэтессы Астаховой в оккупированный Крым, - спикер Госпогранслужбы Слободян
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