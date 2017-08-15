 Завтра Шабунину объявят подозрение по поводу потасовки с помощником экс-нардепа Мельничука, - Центр противодействия коррупции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ЦПК сообщил следователь, расследующий дело. Само подозрение планируют вручить завтра в Днепровском участке Нацполиции. Завтра же суд будет избирать меру пресечения для Шабунина - личное обязательство или арест.
Шабунину инкриминируют ч. 2 ст. 345-1 - "угроза или насилие в отношении журналиста", а именно: "умышленное причинение журналисту [...] средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности". Председателю правления ГПК грозит ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.
Напомним, 8 июня возникла потасовка между главой правления "Центр противодействия коррупции" Виталием Шабуниным и помощником нардепа Сергея Мельничука Всеволодом Филимоненко.
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Леонид Краснопольский
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Євген Шевченко додав 6 світлин та 2 відео - разом з Анатолієм Виногродским та 3 others.
1 год ·
Два роки потому шахрайським шляхом дитячий садок було вилучено із комунальної власності, але місцеві мешканці із цим не погодилися і зрозуміло чому - для дітлахів місць у дитячих закладах Києва катастрофічно не вистачає.
Два роки судів і нарешті справедливість була відновлена - угоду було визнано незаконною, її було скасовано, а дитячий садок повернуто у комунальну власність. Але раптом приїхав...хто б ви думали?.. Народний депутат #Мельничук! Який став на захист шахраїв-рейдерів і плювати він хотів на дітей та на їх батьків разом узятих!
До його компанії також долучилась народний депутат Надія #Савченко, але їй люди пояснили ситуацію, показали рішення суду і вона не стала сперечатися - поїхала собі геть.
А от потвора Мельничук заявив, що рішення суду для нього нічого не означає і тут буцімто буде його громадська приймальня! Але місцеві такою поведінкою обурилися і у прямому сенсі того слова трохи потовкли йому пику. Нащо Мельничук дістав свій пістолет і почав стріляти у людей.
Наразі він разом із своїм охоронцем зачинилися в машині, яка оточена місцевими жителями та ветеранами зі спілки Деснянського району міста Києва. Поліція намагається їх вгамувати і не допустити суду Лінча, бо розлючений натовп вже почав бити вікна в тій машині й витягати за вуха того шакала.
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Об этом в своем Fаcebook написал блогер Евгений Шевченко.
По его словам, Мельничук, вопреки решению суда, решил организовать общественную приемную на территории садика
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Порошенко на погибших активистах из Небесной Сотни хорошо заработал, по 3,5 млн гривен на каждой жизни. - политолог.
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Моя улюблена тема: "Тетерука на много посадили,когда он Кужель по голове бутылкой ударил?"
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Пашинский прострелил ногу безродному работяге. Невиновен. Шабунин пере.....ал придворного пидара.
Шоколадный закон в действии для любимых все для народа зона окончательно превратился в феодала рошенизация Украины 100%
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http://vesti-ua.net/novosti/proisshestviya/43079-chut-ne-linchevali-tolpoy-v-kieve-nardep-ustroil-strelbu-po-lyudyam-opublikovany-foto-i-video.html
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Парасюк, Березюк ,Садовий ,Юля ,Саакашвили і можно продовжувати ще дуже довго , а корупціонери майже всі то друзі , олігархи також , із патріотів Петя любить дуже тільки вже мертвих і ордена їм і шана і лицемірне позування з сльозиною та вінками , а ті хто ще живі -то він би їх порозривав
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