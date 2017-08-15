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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (3109) Шабунин (91)

 Завтра Шабунину объявят подозрение по поводу потасовки с помощником экс-нардепа Мельничука, - Центр противодействия коррупции

шабунин

Главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести Всеволоду Филимоненко, которого в ЦПК считают псевдожурналистом и провокатором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ЦПК сообщил следователь, расследующий дело. Само подозрение планируют вручить завтра в Днепровском участке Нацполиции. Завтра же суд будет избирать меру пресечения для Шабунина - личное обязательство или арест.

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Шабунину инкриминируют ч. 2 ст. 345-1 - "угроза или насилие в отношении журналиста", а именно: "умышленное причинение журналисту [...] средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности". Председателю правления ГПК грозит ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 8 июня возникла потасовка между главой правления "Центр противодействия коррупции" Виталием Шабуниным и помощником нардепа Сергея Мельничука Всеволодом Филимоненко.

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удар по толстому лицу - это не выстрел в ногу: за это и посадить могут

Леонид Краснопольский
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Тетерук уже сидит? Как он тогда Кужель бутылкой по голове приложил.
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Цього нар.депа помічник? :

Євген Шевченко додав 6 світлин та 2 відео - разом з Анатолієм Виногродским та 3 others.
1 год ·

Два роки потому шахрайським шляхом дитячий садок було вилучено із комунальної власності, але місцеві мешканці із цим не погодилися і зрозуміло чому - для дітлахів місць у дитячих закладах Києва катастрофічно не вистачає.
Два роки судів і нарешті справедливість була відновлена - угоду було визнано незаконною, її було скасовано, а дитячий садок повернуто у комунальну власність. Але раптом приїхав...хто б ви думали?.. Народний депутат #Мельничук! Який став на захист шахраїв-рейдерів і плювати він хотів на дітей та на їх батьків разом узятих!
До його компанії також долучилась народний депутат Надія #Савченко, але їй люди пояснили ситуацію, показали рішення суду і вона не стала сперечатися - поїхала собі геть.
А от потвора Мельничук заявив, що рішення суду для нього нічого не означає і тут буцімто буде його громадська приймальня! Але місцеві такою поведінкою обурилися і у прямому сенсі того слова трохи потовкли йому пику. Нащо Мельничук дістав свій пістолет і почав стріляти у людей.
Наразі він разом із своїм охоронцем зачинилися в машині, яка оточена місцевими жителями та ветеранами зі спілки Деснянського району міста Києва. Поліція намагається їх вгамувати і не допустити суду Лінча, бо розлючений натовп вже почав бити вікна в тій машині й витягати за вуха того шакала.
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Зачем вытягивать? Жареное мясо в металлической фольге быстрее готовится...
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если бы какая то баба или мужик гонялась за мной три дня и толкалась -я бы ее чи его тоже чем нибудь зарядила
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В Киеве народный депутат из группы "Воля народу" Сергей Мельничук стрелял боевыми патроннами в людей.
Об этом в своем Fаcebook написал блогер Евгений Шевченко.
По его словам, Мельничук, вопреки решению суда, решил организовать общественную приемную на территории садика
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Этому вышку дадут, чтоб нос в шоколад не совал.
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Завтра Шабунину объявят подозрение по поводу потасовки с помощником экс-нардепа Мельничука, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 9052Ray‏ @Ray_net_ua 3 ч.3 часа назад
Порошенко на погибших активистах из Небесной Сотни хорошо заработал, по 3,5 млн гривен на каждой жизни. - политолог.

Завтра Шабунину объявят подозрение по поводу потасовки с помощником экс-нардепа Мельничука, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 8747
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конечно Шабуніна не будуть же арештовувать Мартиненка, Кононенка ,Ахметова , Іванющенка та діамантових в кінці кінців
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Четверта республіка‏ @tw_nd_1984 2 ч.2 часа назад

Моя улюблена тема: "Тетерука на много посадили,когда он Кужель по голове бутылкой ударил?"
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ішучи Реформи‏ @rishuchi_zmini 3 ч.3 часа назад

Пашинский прострелил ногу безродному работяге. Невиновен. Шабунин пере.....ал придворного пидара.

Шоколадный закон в действии для любимых все для народа зона окончательно превратился в феодала рошенизация Украины 100%
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шоколадная попка нервничает ! Предатель - иуда украинского народа Поросятко завидует рейтингу Шабунина и что тот профессионально дал в бороду . Когда Петя всегда в таких ситуациях громко брал на горло . а если не работало . то ссал в штаны . Придумало -же барыжное себе мс по дзюдо ( которое он только по телевизору видел . лежа с пончиками )
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///вороги Порошенко це ,або конкуренти, або ті хто боряться с корупцією, або патріоти-ідеалісти :-
Парасюк, Березюк ,Садовий ,Юля ,Саакашвили і можно продовжувати ще дуже довго , а корупціонери майже всі то друзі , олігархи також , із патріотів Петя любить дуже тільки вже мертвих і ордена їм і шана і лицемірне позування з сльозиною та вінками , а ті хто ще живі -то він би їх порозривав
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Зачем вообще было руки протягивать?перед тем как что-то делать Шабунину явно стоило сто раз подумать, а теперь пардон поздно - по закону за это есть ответственность и это стоит признавать
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Не всегда можно жить и шиковать, иногда и отвечать приходится. Так и у Виталика получилось, теперь пусть и думает зачем и почему. В бокс не нужно было идти, даже если это была провокация, он сам виноват
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просто пришло время нести ответственность за свои поступки и слова, а то эта постоянная безнаказанность уже надоела! Шабунин ни чем не лучше других, так что согласно законодательству будет отвечать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра Шабунину объявят подозрение по поводу потасовки с помощником экс-нардепа Мельничука, - Центр противодействия коррупции
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