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 Общество
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 Фабрикация обвинений относительно Мартыненко в Украине привела к делу против швейцарского прокурора, - адвокат

Результатом попыток сфабриковать в Украине обвинения против бывшего депутата Николая Мартыненко стало отстранение от расследования и возбуждение уголовного дела против швейцарского прокурора Урса Коли. Этот прокурор проявил свою ангажированность и стал участником политической борьбы.

Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко со ссылкой на его адвоката Петра Бойко.

Защитник указал, что "летом 2013 прокурору Коли искусно подбросили материалы о якобы фигурировании украинского депутата в якобы схемах, связанных с "Энергоатомом", и о переводе денег на якобы счет Николая Мартыненко в швейцарском банке. Формуляр из швейцарского банка о якобы открытии счета на его имя, который стал главным "доказательством", на самом деле был "филькиной грамотой". Нигде не было подписи Николая Мартыненко", - отметил Бойко.

"Амбициозный прокурор 4 года пытался найти хоть какие-то факты, подтверждающие фигурирование Николая Мартыненко - но безуспешно. Дело зашло в тупик и уже давно должно бы быть закрыто. Ангажированность Урса Коли в отношении Николая Мартыненко стала очевидной даже для швейцарской прокуратуры и швейцарского министерства юстиции. Швейцарская прокуратура после обращения Мартыненко возбудила против своего прокурора уголовное дело и отстранила его от расследования. Прокурор стал обвиняемым. Это беспрецедентный случай для швейцарской правоохранительной системы. И он стал следствием втягивания этого прокурора в политическую борьбу в другой стране", - пишет защитник Мартыненко.

По его информации, "расследование швейцарской прокуратуры по самому Коли установило, что он активно контактировал с украинскими политиками. В частности, в нарушение швейцарского законодательства прокурор незаконно разглашал неподтвержденную информацию украинскому депутату Сергею Лещенко и другим лицам. Лещенко манипулятивно ее использовал в масштабной пиар-кампании для формирования негативного имиджа Николая Мартыненко. На основании интернет-публикаций Лещенко НАБУ в декабре 2015 громко открывает уголовные производства".

Адвокат сообщил, что во второй половине августа в Швейцарии состоится "перекрестный допрос прокурора Коли и касательных к этому лиц. Среди этих лиц могут быть и действующие украинские политики. Им придется отвечать на очень невыгодные для себя вопрос - о нарушении швейцарских законов и манипуляциях вокруг Николая Мартыненко. Причем этим лицам грозит перспектива уголовной ответственности в Швейцарии".

Защита обратилась в украинский суд относительно разрешения на разовый выезд Николая Мартыненко в Швейцарию для защиты своих прав и подготовки к участию в перекрестном допросе прокурора Коли. "Экс-депутат никогда не собирался скрываться и каждый раз возвращался в Украину после всех заграничных командировок", - отметил Бойко.

"Но Соломенский райсуд Киева сегодня отказал Николаю Мартыненко в поездке в Швейцарию. Это стало еще одним свидетельством нарушения его права на защиту и будет использовано нами в Европейском суде по правам человека. Там будет поставлена ​​точка в масштабных фальсификациях вокруг Николая Мартыненко", - отметил адвокат.

Он подчеркнул: "все заявления Лещенко и других "антикоррупционеров" о якобы "делах по Мартыненко в Чехии и Австрии"- не соответствуют действительности".

Защитник экс-депутата также акцентировал: "все причастные к фабрикации обвинений в адрес Николая Мартыненко рано или поздно понесут заслуженную уголовную ответственность".






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как в том анекдоте:
"...б@#$ей навалом, а валюты нехватает !..."
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В контексті дискусії щодо публікації в The New York Times:
В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаймович:
- Я могу сказать свое мнение?
- Пожалуйста, говорите.
- Вот вы предлагаете Рабиновича, а между про­чим у него дочь - проститутка.
- Хаймович, что вы говорите! У Рабиновича во­обще нет дочери. У него четыре сына - и все!
- Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте.
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Теж мені адвокат-"правдоруб".Може "його(мартиненка) підпису" на платіжних документах і немає, а підписи афільованих ним осіб/фірм/...? - і звідки "дєнюжка" на цих рахунках? - якщо з "Енергоатому" через офшорні прокладки чи якимось іншим способом, то яйця в лещата і петлю на шию усім цим мартиненкам і "правдорубам"...
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Почему -то совсем и не удивляет тот факт, что это было решение Соломенского суда, там решение случайно не Бобровник принимал? а то он все для НАБУ делает
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да дело в Швейцарии какое-то совсем не понятное, что-то никто никак внятно не может рассказать,что и как происходит
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А это разве не функции государства - "рассказывать своим гражданам, что и как происходит"?
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НАБУ - не государство, и из-за их "рассказок" уже один скандал с США имеем, теперь еще швейцарцы с нами закусятся - и мо лод цы, дискредитация страны идет полным ходом.
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да эти сказки уже от НАБУ надоели, кормят нас одним и тем же! хоть бы одно дело довели до конца, а то только пиарятся на всем
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Перегрелся на солнышке? На ком лежит обязанность информирования граждан государства?
Министерство информационной политики Украины.
МИП является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения информационного суверенитета Украины, в частности по вопросам распространения общественно важной информации на Украине и за её пределами, а также обеспечения функционирования государственных информационных ресурсов.
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Бугага! Антикоррупционеры-коррупционеры, млять!
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да не, смешного в этом как раз мало - у нас же на сегодня все кто себя как антикоррупционеры позиционируют - уже замазаны в каких-то коррупционных скандалах - от руководства НАБУ и САП до "любителей от антикоррупции", которые на грантах и заказах значительно улучшили свое материальное положение.
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Мартыненко и Жвания годами доят Енергоатом, и все знают, что 30% сумма откатов на все тендера.!
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Если и в Швейцарии нет обвинений, и прокурор там теперь под следствием, то о каких "доказательствах" говорил Сытник и кому он два года письма писал?!?
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Да Сытника уже и не знает что говорить, у него провал за провал и теперь ему просто нужно как-то спасать остатки своей репутации
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Сір Лещ , забагато пи**** ть про інших людей , а сам по вуха у гі**ні ! Нехай краще розповість скільки йому платить Львочкін, за всю ахінею , яку він розповсюджує як в Украіні , так і у всьому світі !
Мені по барабану винен Мартиненко , чи не винен - розслідування покаже , але цьому бородатому блазню , пора закрити його брехливу пельку !
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Лєщенка, сволота! Прикрий всього свого бізнеса на расєє та припини обкрадати зі своїми підхолуйниками український бюджет та українську армію!
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Лещенко уже дотрынделся, что по Манафорту его ФБР допрашивало.
Уже и на западе эти антикоррупционеры под заказ успели засветиться, Сытник радовался, что с ними ФБР сотрудничает - как бы скоро из сотрудников в разряд фигурантов у них не перешел.
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Да Бюро уже всякую совесть и страх потеряло, вместо того что бы заниматься сбором доказательств, они собирают сплетни какие-то
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Попросить извинения и вернуть в ВР с повышением, вплоть до спикера (вместо Парубия). И главное компенсацию за моральный ущерб.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФабрикация обвинений относительно Мартыненко в Украине привела к делу против швейцарского прокурора, - адвокат
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