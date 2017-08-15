 Фабрикация обвинений относительно Мартыненко в Украине привела к делу против швейцарского прокурора, - адвокат

Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко со ссылкой на его адвоката Петра Бойко.
Защитник указал, что "летом 2013 прокурору Коли искусно подбросили материалы о якобы фигурировании украинского депутата в якобы схемах, связанных с "Энергоатомом", и о переводе денег на якобы счет Николая Мартыненко в швейцарском банке. Формуляр из швейцарского банка о якобы открытии счета на его имя, который стал главным "доказательством", на самом деле был "филькиной грамотой". Нигде не было подписи Николая Мартыненко", - отметил Бойко.
"Амбициозный прокурор 4 года пытался найти хоть какие-то факты, подтверждающие фигурирование Николая Мартыненко - но безуспешно. Дело зашло в тупик и уже давно должно бы быть закрыто. Ангажированность Урса Коли в отношении Николая Мартыненко стала очевидной даже для швейцарской прокуратуры и швейцарского министерства юстиции. Швейцарская прокуратура после обращения Мартыненко возбудила против своего прокурора уголовное дело и отстранила его от расследования. Прокурор стал обвиняемым. Это беспрецедентный случай для швейцарской правоохранительной системы. И он стал следствием втягивания этого прокурора в политическую борьбу в другой стране", - пишет защитник Мартыненко.
По его информации, "расследование швейцарской прокуратуры по самому Коли установило, что он активно контактировал с украинскими политиками. В частности, в нарушение швейцарского законодательства прокурор незаконно разглашал неподтвержденную информацию украинскому депутату Сергею Лещенко и другим лицам. Лещенко манипулятивно ее использовал в масштабной пиар-кампании для формирования негативного имиджа Николая Мартыненко. На основании интернет-публикаций Лещенко НАБУ в декабре 2015 громко открывает уголовные производства".
Адвокат сообщил, что во второй половине августа в Швейцарии состоится "перекрестный допрос прокурора Коли и касательных к этому лиц. Среди этих лиц могут быть и действующие украинские политики. Им придется отвечать на очень невыгодные для себя вопрос - о нарушении швейцарских законов и манипуляциях вокруг Николая Мартыненко. Причем этим лицам грозит перспектива уголовной ответственности в Швейцарии".
Защита обратилась в украинский суд относительно разрешения на разовый выезд Николая Мартыненко в Швейцарию для защиты своих прав и подготовки к участию в перекрестном допросе прокурора Коли. "Экс-депутат никогда не собирался скрываться и каждый раз возвращался в Украину после всех заграничных командировок", - отметил Бойко.
"Но Соломенский райсуд Киева сегодня отказал Николаю Мартыненко в поездке в Швейцарию. Это стало еще одним свидетельством нарушения его права на защиту и будет использовано нами в Европейском суде по правам человека. Там будет поставлена точка в масштабных фальсификациях вокруг Николая Мартыненко", - отметил адвокат.
Он подчеркнул: "все заявления Лещенко и других "антикоррупционеров" о якобы "делах по Мартыненко в Чехии и Австрии"- не соответствуют действительности".
Защитник экс-депутата также акцентировал: "все причастные к фабрикации обвинений в адрес Николая Мартыненко рано или поздно понесут заслуженную уголовную ответственность".
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"...б@#$ей навалом, а валюты нехватает !..."
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В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаймович:
- Я могу сказать свое мнение?
- Пожалуйста, говорите.
- Вот вы предлагаете Рабиновича, а между прочим у него дочь - проститутка.
- Хаймович, что вы говорите! У Рабиновича вообще нет дочери. У него четыре сына - и все!
- Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте.
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Министерство информационной политики Украины.
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Мені по барабану винен Мартиненко , чи не винен - розслідування покаже , але цьому бородатому блазню , пора закрити його брехливу пельку !
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Уже и на западе эти антикоррупционеры под заказ успели засветиться, Сытник радовался, что с ними ФБР сотрудничает - как бы скоро из сотрудников в разряд фигурантов у них не перешел.
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