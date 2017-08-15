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Все про:Горбулин (40) КНДР (272) ракеты (564)

 МИД должен инициировать всемирное расследование ракетной программы КНДР, - Горбулин

горбулин

Директор Национального института стратегических исследований и советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что в ответ на публикацию The New York Times Украина должна инициировать всемирное расследование ракетной программы КНДР.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"В данной ситуации Министерству иностранных дел надо бы предложить мировому сообществу, а в первую очередь Соединенным Штатам, провести исследование как у нас в Украине, так и, наверное, во всем мире, каким образом Северная Корея смогла развить свою ракетно-космическую программу. Есть ли здесь какие-то китайские корни или нет? Есть ли здесь российские корни или нет? А эти две страны поддерживали и поддерживают тесные отношения с КНДР. Какие взаимоотношения между Северной Кореей и Ираном?" - заявил Горбулин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный скандал мог быть инспирирован "друзьями" из России. Они заинтересованы в понижении нашего рейтинга, - и.о. главы Госкосмоса

"Предложение от Украины провести беспощадное расследование с тем, чтобы прекратились постоянные нападки на нашу страну. Я в 1997 году подписал РКРТ от имени Украины. Я не знаю ни одного случая [его нарушения], в том числе и продажи двигателей для ракет воздух-воздух в Иран, в чем тоже обвиняли в свое время Украину. И ни одного факта не было доказано. Но мы постоянно на страницах газет и в телевизионных передачах", - сказал он.

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"Я думаю, что наше внешнеполитическое ведомство должно не побояться. Конечно, здесь будут определенные имиджевые потери. Здесь, возможно, придется расхлебывать немало тяжких страниц. Но тогда мы придем к одному выводу: мы порядочная страна, мы честная страна. А главное - мы единственная страна, которая пошла на сокращение и фактически на расставание со своим третьим в мире ракетно-ядерным комплексом. И когда такие мухи кусают Украину беспрерывно, то, наверное, пора переходить от созерцания и оханий-аханий на кухнях и в кабинетах к активным действиям", - заявил Горбулин.

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Напомним, газета The New York Times со ссылкой на экспертный анализ, содержащий оценки американских разведывательных агентств, сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению на черном рынке ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода "Южмаш", имеющего исторические связи с российской ракетной программой.

Источником этого анализа назван эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман.

  1. Смотрите также: "Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет "Путинку", - эксперт Эльман связан с россиянами. ФОТОрепортаж
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затаскать по судам! Чтоб впредь неповадно біло и журналюгам, и газетам, и всякім там експЄрдам под касабскую дудку плясать!
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Для цього потрібно буде і українську брудну білизну перетрусити- а цього багатьом ой як не хочеться...
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Да тут не суды, тут новые санкции наклевываются...
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я говорю о прєссе и псевдоспецам..метающим гаУно на вентилятор...
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Все это не просто так, дядя тот уже заднюю включил. Все это в Кремле задумано, а что на сайтах кацапских творится, истерика!
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пока рак не свистне Трамп не перехреститься _ дочекались коли вже Кім штатам ядерною зброєю загрожувать почав ,
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Так в суд, нью-йоркский, отстаивание чести и достоинства страны, обращайтесь, какие проблемы?
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Така розумна людина, як Горбулін, поганого не порадить. Та діло це дійсно не легке.
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Але для України дуже корисне!!1 Але не з ціми керманичами!! Нема гешефта -нема діла !!)))
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Абсолютно правильно, тем более желающих, и ресурсов для этого хоть отбавляй, одни штаты чего стоят. А наши должны воспользоваться этой темой и выйти с инициативой, а не язык в заднице держать. Весь этот балаган создан парашей для заговаривания темы, но они лоханулись, не думаю что осторожные китайцы причастны.
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Дивно,але щось наші не спішать ініціювати міжнародне розлідування!!!
Репутацією не дорожать?Чи є причина,щоб не розслідували?
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І дуже суттєва причина--відсутність державницької влади!!)))
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Хороший повод еще раз опустить швайнорусых
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И этот пид.р решил напомнить о себе.
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США тоже должны быть заинтересованы в самом тщательном расследовании. В как и в случае с выборами Трампа в данном случае налицо попытка манипуляций общественным мнением американской общественности. К лицу ли американцам позволять из себя дураков делать методами подлых москалей/
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С месяц тому, гэбэшный чревововещатеь, кремлевский Нострадамус драгунов, вкидывал в умы своих почитателей эту байду с кореей... И прямо указывал на Украину, как на поставщика.. Во сне типо ему снится..и он ретранслирует.. А сектанты ватные, разявив шуфлядку вылизуют свого артемошу..
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Artem Sokolenko додав 8 нових світлин.9 год · Kyiv, Kiev · о Michael Elleman, a missile expert at the International Institute for Strategic Studies. Так ось... Дружину він не дуже любить виставляти на сторінці, але є кілька фотографій. Її звати Тетяна і вона судячи з усього росіянка. Є фотографія, де ймовірно ця ж Тетяна у військовій формі МИД должен инициировать всемирное расследование ракетной программы КНДР, - Горбулин - Цензор.НЕТ 7389 Хто вона? У неї є звання? МИД должен инициировать всемирное расследование ракетной программы КНДР, - Горбулин - Цензор.НЕТ 8139 Ну-ну... Сина звати Нікіта. Собаку звати Sobaka. А п'є наш експерт "Путінку" МИД должен инициировать всемирное расследование ракетной программы КНДР, - Горбулин - Цензор.НЕТ 8139 До речі, під фотографіями сина коментарі росіян. Серед них є цікавий чувачок на ім'я Олег Валентинович Шульга, який працював у московському офісі відомого виробника зброї американської компанії Lokheed Martin. Батько ж ракетного експерта теж був пов'язаний з оборонкою і космосом. Корочє... Цікава особистість, щоб розібрати на молекули. Прошу переглянути скріни. Сподіваюсь журналісти скористаються цими фактами, щоб розповісти про автора сенсації.
P.S. Ракетний експерт Michael Elleman вже видалив або закрив свій аккаунт у Фейсбуці. Так що скріни унікальні МИД должен инициировать всемирное расследование ракетной программы КНДР, - Горбулин - Цензор.НЕТ 8139 5 коментарів
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМИД должен инициировать всемирное расследование ракетной программы КНДР, - Горбулин
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