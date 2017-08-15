 МИД должен инициировать всемирное расследование ракетной программы КНДР, - Горбулин

Об этом он сказал на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.
"В данной ситуации Министерству иностранных дел надо бы предложить мировому сообществу, а в первую очередь Соединенным Штатам, провести исследование как у нас в Украине, так и, наверное, во всем мире, каким образом Северная Корея смогла развить свою ракетно-космическую программу. Есть ли здесь какие-то китайские корни или нет? Есть ли здесь российские корни или нет? А эти две страны поддерживали и поддерживают тесные отношения с КНДР. Какие взаимоотношения между Северной Кореей и Ираном?" - заявил Горбулин.
"Предложение от Украины провести беспощадное расследование с тем, чтобы прекратились постоянные нападки на нашу страну. Я в 1997 году подписал РКРТ от имени Украины. Я не знаю ни одного случая [его нарушения], в том числе и продажи двигателей для ракет воздух-воздух в Иран, в чем тоже обвиняли в свое время Украину. И ни одного факта не было доказано. Но мы постоянно на страницах газет и в телевизионных передачах", - сказал он.
"Я думаю, что наше внешнеполитическое ведомство должно не побояться. Конечно, здесь будут определенные имиджевые потери. Здесь, возможно, придется расхлебывать немало тяжких страниц. Но тогда мы придем к одному выводу: мы порядочная страна, мы честная страна. А главное - мы единственная страна, которая пошла на сокращение и фактически на расставание со своим третьим в мире ракетно-ядерным комплексом. И когда такие мухи кусают Украину беспрерывно, то, наверное, пора переходить от созерцания и оханий-аханий на кухнях и в кабинетах к активным действиям", - заявил Горбулин.
Напомним, газета The New York Times со ссылкой на экспертный анализ, содержащий оценки американских разведывательных агентств, сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению на черном рынке ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода "Южмаш", имеющего исторические связи с российской ракетной программой.
Источником этого анализа назван эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман.
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Репутацією не дорожать?Чи є причина,щоб не розслідували?
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P.S. Ракетний експерт Michael Elleman вже видалив або закрив свій аккаунт у Фейсбуці. Так що скріни унікальні 5 коментарів
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