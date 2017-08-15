 В Воздушных силах ВСУ стартовали командно-штабные учения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.
Как отмечается, целью учений является осуществление планирования и управления подчиненными войсками (силами), всестороннее обеспечение действий во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в зонах ответственности в условиях быстрого изменения обстановки.
"Во время практической фазы учений запланирована отработка действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе бомбометания, ведения условных воздушных боев, совершения марша и перемещения в новые районы боевого назначения подразделений противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управлений воздушных командований, слаженности в работе структурных подразделений пунктов управления, а также совершенствованию индивидуальных возможностей личного состава в ходе планирования применения и управления силами и средствами воздушных командований.
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Где доведение су-27 и миг-29 до уровня 5 поколения по большинству позиций.
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это тролль трансексуал...
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