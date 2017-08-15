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 Политика Украины
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 В Воздушных силах ВСУ стартовали командно-штабные учения

В Воздушных сил Вооруженных сил Украины во вторник стартовали двусторонние командно-штабные учения с практическими действиями всех родов авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

Как отмечается, целью учений является осуществление планирования и управления подчиненными войсками (силами), всестороннее обеспечение действий во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в зонах ответственности в условиях быстрого изменения обстановки.

"Во время практической фазы учений запланирована отработка действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе бомбометания, ведения условных воздушных боев, совершения марша и перемещения в новые районы боевого назначения подразделений противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак и Мацеревич обсудили в Варшаве ситуацию на Донбассе и риски обострения ситуации из-за учений "Запад-2017". ФОТО

Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управлений воздушных командований, слаженности в работе структурных подразделений пунктов управления, а также совершенствованию индивидуальных возможностей личного состава в ходе планирования применения и управления силами и средствами воздушных командований.

В Воздушных силах ВСУ стартовали командно-штабные учения 01В Воздушных силах ВСУ стартовали командно-штабные учения 02

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Украина к ордыно-белоруским учениям "3апад-2017" готова, будет из "Запада-2017" очередная западня для манкуртов
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Вообще-то военные технологии важнее учений, но и учения важные.
Где доведение су-27 и миг-29 до уровня 5 поколения по большинству позиций.
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Великая отечественная была для кацапов,а для нас вторая мировая.
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Все все давно известно.Не выламывайся,Ритуля Олеговна...
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да оно натурально больное - там только врач специалист нужен...\но у этого нищеброда - его слова - денег нет...\
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только что этого олежика забанили под ником рита мищенко...
это тролль трансексуал...
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О как у кацапов все плохо и сложно. Интересно помнит ли оно, кто оно на самом деле...
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не будем дальше развивать эту тему - надеюсь админ видит все действия этого тролля и примет решение...
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судя по суждениям орды они хотели бы на них право иметь, да не имеют даже возможностей суждения составить. По той простой причине, что безыдейное стадо при альфа-козле из кремля собственного обоснованного мнения иметь попросту не может, а что до их потешной схоластики, то это только их горе
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Одни крестики...Называется тему обсудили...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Воздушных силах ВСУ стартовали командно-штабные учения
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