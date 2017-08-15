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Все про:МИД РФ (1041) пропаганда (2191)

 МИД РФ назвал выдворение российской пропагандистки Нерсесьян "нарушением прав российских журналистов"

тамара нерсесьян

В Министерстве иностранных дел России обвиняет Украину в нарушении прав российских журналистов.

"Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и требуем от официального Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств в сфере свободы СМИ и обеспечения их безопасности", - говорится в заявлении дипломатического ведомства России в связи с выдворением с территории Украины российской пропагандистки Тамары Нерсесьян, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

Москва также призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обратить внимание на политику украинских властей в отношении представителей средств массовой информации и дать ей принципиальную оценку.

Сегодня, 15 августа Служба безопасности выдворила из Украины российскую пропагандистку Тамару Нерсесьян.

Серед последних работ Нерсесьян из Украины был сюжет о фестивале "Бандерштат" для "Россия 1", где рассказывает, среди прочего, о "западных кураторов" фестиваля, презентация книг "авторов неонацистов" и "любимые песни" Стапана Бандеры в опере "Мазепа", которую поставили в Харькове.

По информации ТРК, где работает Нерсесьян, ее и оператора, который с ней работал, перед выдворением внесли в базу инициативы "Миротворец".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ принудительно вернула в РФ журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24". ФОТО


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у кацапских журнашлюх в Украине нет никаких прав
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обменять на поклонскую, потом ее посадить- а потом ее обменять на других наших
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Мы можем такие же права устроить, как они Сущенко.
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Оффтоп
Про Сирию.
Два часа назад отряды FSA завалили асадитский МиГ-21. Пилот захвачен живым.
Что-то мне подсказывает, что он больше уже не будет бомбить женщин и детей.
МИД РФ назвал выдворение российской пропагандистки Нерсесьян "нарушением прав российских журналистов" - Цензор.НЕТ 8251
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Наверное насморк. Там же на высоте сквозняки так и гуляют.
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у русских разве есть права и есть русские журналисты???
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можно сказать, законченная страна, чтобы не сказать иначе...
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И журнашлюшки - воспевающие всё это в тотальном вранье.
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Пускай скажут спасибо что биндеры ее не съели на день независимости. А вообще то зря ее просто выгнали. Можно было обменять на наших людей например Сенцова.
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Какая разница, что и как называют у себя там за забором кацапы...
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Журналисты? В России? Нет журналистов - нет прав.
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з таким прізвищем) тільки кацяпським журналістом можна бути!
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Мамонты идут на юг. А журналисты-фашисты идут на...


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Ніяких прав вони тут не мають і мати не можуть, патамушта потвори.
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Жаль, что не распяли прямо на сцене фестиваля......
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По возрасту не подошла. Нужны только маленькие мальчики и бабушки.
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судя по ее фамилии- у нее не чисто рузкая кровь))
бандеровцы всяким ширпотребом не занимаются- только чистокровные рузке)
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А что не так? А, ну да, пеной задуть забыли...
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и чо?нас это должно взволновать? .пусть дома сидят,там права фсб охраняет
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Надо бы выразить озабоченность, а может даже обеспокоенность.
А в целом, кого волнует мнение кацапстана?
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Марго Симоньян из РТ.

Тут Нарсисьян.

Одни, бля, славяне.
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на расийский мид насрать. на его высказывания вообще насрать. на расию в приципе насрать
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интересно, и как это можно нарушать права того, чего нет? Вы еще про то, что вы русские при вашем ордынском улусе москве расскажите, и что антифашисты с вашим нацистским лозунгом про москву третий рейх, четвертому не бывать, все это хорошо дополнит ваше требование считать журналистами ваших пропагандонов
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Здесь "фашисты и хунта". Чего ожидали кацапские у@бки? Почему жалуются,как терпилы?
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Какие могут быть права у страны агрессора и оккупанта - РФ в Украине, какие могут быть права у российской журналистки, которая верно служит РФ. …говорится в заявлении дипломатического ведомства. Чтобы это ведомство больше не говорило, необходимо вслед за российской журналисткой гнать и дипломатическое российское ведомство с Украины
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===Москва также призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обратить внимание на политику украинских властей в отношении представителей средств массовой информации и дать ей принципиальную оценку.===

Только ПОСЛЕ того как ОН ЖЕ даст ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ....их БРЕДА
1.Распятие трехлетнего мальчика в Славянске ...
2.СМЕХ! Украинцы убивают снегирей, потому что они русские ...
3.Каждому украинскому солдату пообещали участок земли на Донбассе и два раба...
4.МАРАЗМЫ: Украинские каратели изнасиловали пенсионерку -
..... и так о всем БРЕДЕ раиских СМИ. в том числе и самой Нерсесян.
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вот еще про канибаллизм в доме профсоюзов ТК'Россия1'РФ факты в'Доме профсоюзов'был каннибализм - и ПОЧЕМУ против ВИТРЕНКО не выдвинуто НИКАКИХ обвинений во ВРАНЬЕ про Украину на всех программах что она ЛЖЕТ в раисе ...
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Я ж говорил, что ее не выдворять надо было, а посадить надо было, например, за подготовку взрыва подъездных путей к Жмеринскому элеватору. Такое в Кацапии быстрее бы поняли...
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В параше нет журналистов, там одни пропагандоны или политические бляди включая В. Познера и А.Венидиктова!!!
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...вот абсолютно наср...ть на то, что говорит МИД РФ...
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типа российские журналисты имеют больше прав?
они похоже попутали Украину и россию)))
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Звучит как "Нарушение прав Португальских единорогов".
В смысле - их тоже не существует...
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// російські журналісти даже якщо й не агенти , то все одно агенти тоталітарної країни с тоталітарним СМІ і діють провокаційно й такі ж репортажі подать в рашкі і по цілому світу
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права своих шалав защищайте на своей помойке, а у нас свои законы, нехер кацапездальским сучкам у нас делать, нехер
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Ну не могут же у нас, как в эРэФии убивать журналистов! Поэтому и выдворяют. Странно, что касабы все под себя меряют.
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Усі російські журналісти є штатними або позаштатними співробітниками ФСБ чи ГРУ Російської Ф(п)едерації... бо інакше ніхто б їх в Україну не відправив би працювати...
Перед заїздом в Україну вони, тобто журналісти російських ЗМІ, проходять інструктаж в ФСБ чи ГРУ, де їм там ставлять беспосередньо задачі, щодо розвідувальної діяльності і підриву державності на території України... аж до організації і здійснення терористичних актів...
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Официальный ответ МИДу РФ:

Не можем подтвердить нарушения прав журналистов РФ за неимением таковых.

Предлагаем МИДу РФ занятся более преспективной защитой прав Деда Мороза, Снегурочки а также ельфов и фей
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМИД РФ назвал выдворение российской пропагандистки Нерсесьян "нарушением прав российских журналистов"
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