 МИД РФ назвал выдворение российской пропагандистки Нерсесьян "нарушением прав российских журналистов"

"Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и требуем от официального Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств в сфере свободы СМИ и обеспечения их безопасности", - говорится в заявлении дипломатического ведомства России в связи с выдворением с территории Украины российской пропагандистки Тамары Нерсесьян, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
Москва также призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обратить внимание на политику украинских властей в отношении представителей средств массовой информации и дать ей принципиальную оценку.
Сегодня, 15 августа Служба безопасности выдворила из Украины российскую пропагандистку Тамару Нерсесьян.
Серед последних работ Нерсесьян из Украины был сюжет о фестивале "Бандерштат" для "Россия 1", где рассказывает, среди прочего, о "западных кураторов" фестиваля, презентация книг "авторов неонацистов" и "любимые песни" Стапана Бандеры в опере "Мазепа", которую поставили в Харькове.
По информации ТРК, где работает Нерсесьян, ее и оператора, который с ней работал, перед выдворением внесли в базу инициативы "Миротворец".
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Про Сирию.
Два часа назад отряды FSA завалили асадитский МиГ-21. Пилот захвачен живым.
Что-то мне подсказывает, что он больше уже не будет бомбить женщин и детей.
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бандеровцы всяким ширпотребом не занимаются- только чистокровные рузке)
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А в целом, кого волнует мнение кацапстана?
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Тут Нарсисьян.
Одни, бля, славяне.
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Только ПОСЛЕ того как ОН ЖЕ даст ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ....их БРЕДА
1.Распятие трехлетнего мальчика в Славянске ...
2.СМЕХ! Украинцы убивают снегирей, потому что они русские ...
3.Каждому украинскому солдату пообещали участок земли на Донбассе и два раба...
4.МАРАЗМЫ: Украинские каратели изнасиловали пенсионерку -
..... и так о всем БРЕДЕ раиских СМИ. в том числе и самой Нерсесян.
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они похоже попутали Украину и россию)))
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В смысле - их тоже не существует...
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Перед заїздом в Україну вони, тобто журналісти російських ЗМІ, проходять інструктаж в ФСБ чи ГРУ, де їм там ставлять беспосередньо задачі, щодо розвідувальної діяльності і підриву державності на території України... аж до організації і здійснення терористичних актів...
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Не можем подтвердить нарушения прав журналистов РФ за неимением таковых.
Предлагаем МИДу РФ занятся более преспективной защитой прав Деда Мороза, Снегурочки а также ельфов и фей
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