 Конкурсная комиссия избрала пятого члена НАПК

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания комиссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа.
"Мы определились, и победителем сегодня стал Серегин Александр Юрьевич. Он набрал 7 голосов "за" от всех присутствующих членов комиссии. Поздравляем его", - заявила председатель комиссии, первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.
Она отметила, что далее члены комиссии подпишут соответствующий протокол и направят его в правительство.
Как сообщалось, финалистами конкурса на занятие должности пятого члена НАПК стали 13 кандидатов.
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Абсолютно бесполезная контора для имитации борьбы с коррупцией и проедания бюджетных средств.
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тройкап"ятірка закривати !!!
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Если НАПК, как часть власти, проявит личный пример честности, и проявит политическую волю, выявляя любого коррупционера - то дело уже сдвинется... Власть перестанет быть корытом, а значит станет менее привлекательной для ворья, и туда не пойдут барыги, а пойдут те, кто хочет изменить страну к лучшему...
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