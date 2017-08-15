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Все про:конкурс (733) НАПК (496)

 Конкурсная комиссия избрала пятого члена НАПК

напк

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции выбрала пятым членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Серегина.

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания комиссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа.

"Мы определились, и победителем сегодня стал Серегин Александр Юрьевич. Он набрал 7 голосов "за" от всех присутствующих членов комиссии. Поздравляем его", - заявила председатель комиссии, первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.

Она отметила, что далее члены комиссии подпишут соответствующий протокол и направят его в правительство.
Как сообщалось, финалистами конкурса на занятие должности пятого члена НАПК стали 13 кандидатов.

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О, ще одного отримувача премій отримали!!! Несамовита боротьба корупціонерів з корупцією триває!!! Чекаємо на чергові репризи цієї нескінченої цмркової вистави !!!))
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Ну все, теперь они смогут на 3 десятка больше деклараций проверить.
Абсолютно бесполезная контора для имитации борьбы с коррупцией и проедания бюджетных средств.
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не "проєданя" )), а видача бютжетних коштів членам напк)))!!!
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ну от тепер корупцію в Україні буде тройка п"ятірка закривати !!!
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коррупцию невозможно победить в борьбе с нею, она невозможна не там, где с ней борются, а сугубо там, где для нее не создают условий. А теперь сами себе попробуйте пояснить вменяемым образом... как по-вашему Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции может исполнить свою функцию даже после выбора пятого члена, если от него вопросы созданий или не создания условий для коррупции вообще никак не зависят.
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Условия для коррупции есть везде. И будут всегда. Чтобы уничтожить её, нужна политическая воля и контроль народа. Контроль может бвть обеспечен при соблюлении двух условий: 1)высокая гражданская активность 2)прозрачность государственных финансовых рек. Для первого надо личный пример власти, для второго - политическая воля власти.
Если НАПК, как часть власти, проявит личный пример честности, и проявит политическую волю, выявляя любого коррупционера - то дело уже сдвинется... Власть перестанет быть корытом, а значит станет менее привлекательной для ворья, и туда не пойдут барыги, а пойдут те, кто хочет изменить страну к лучшему...
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Всё упирается только в политическую волю: самоотречение от личных интересов. Сумеет ли такой человек пройти на самый верх..?
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знаете, а ведь тот же конечный результат в условиях Украины возможно получить намного быстрее и проще, нежели "личный пример власти. Национальная идея Украины такова, что невозможно считать украинцем тех, кто в итоге своей деятельности создает противоречия, а не устраняет их. Исходя из этой нормы любой чиновник не имеет права называться украинцем в ситуации, когда совершает действия, опровергающие его назначение. В Украине так повелось со времен основания Киева, который стоит на месте перевоза через Днепр на пути которого все противоречия устранялись ради дела переправы. И на Майдан украинцы вышли с той же идеей противоречий устранить, на этот раз устроенные властями. Вот и решите сами, что на ваш взгляд будет эффективнее в этой стране: уповать на личный пример честности и политической воли тех, кто был нанят на условиях соответствия этим требованиям, или отказывать в праве на имя украинца исходя из норм национальной идеи тем, кто своими действиями создает противоречия на том месте, куда был назначен. Второе не в пример обоснованнее первого. Но в том-то и дело, что вторым невозможно злоупотреблять и управлять вручную, это либо общая норма, либо ее нет, она существует потенциально тем показывая, что народа нет.
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