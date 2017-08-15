 Два украинских фильма получили награды Международного кинофестиваля в Локарно

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госкино Украины в Фейсбук.
Созданный при поддержке Госкино Украины полнометражный украинско-итальянский фильм режиссера Андреа Маньяни "Изи" получил премию независимых швейцарских критиков Boccalino d'Oro в категории "Лучший актер" (исполнитель главной роли Nicola Nocella).
Короткометражный фильм "Выпуск 97" режиссера Павла Острикова стал Лучшим короткометражным фильмом, по версии Молодежного жюри фестиваля и получил 1500 швейцарских франков от Департамента образования, культуры и спорта кантона Тичино (Швейцария).
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