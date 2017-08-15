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 Два украинских фильма получили награды Международного кинофестиваля в Локарно

кинофестиваль

Оба украинских фильма, которые были отобраны в конкурсную программу 70-го Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария), получили награды жюри.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госкино Украины в Фейсбук.

Созданный при поддержке Госкино Украины полнометражный украинско-итальянский фильм режиссера Андреа Маньяни "Изи" получил премию независимых швейцарских критиков Boccalino d'Oro в категории "Лучший актер" (исполнитель главной роли Nicola Nocella).

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Короткометражный фильм "Выпуск 97" режиссера Павла Острикова стал Лучшим короткометражным фильмом, по версии Молодежного жюри фестиваля и получил 1500 швейцарских франков от Департамента образования, культуры и спорта кантона Тичино (Швейцария).


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Из маленьких побед складывается большой успех
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Из маленьких побед складывается большой успех
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Я так міркую за успіхами в музиці будуть великі успіхи в кіно 😉
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молодцы! Украина полна талантами, как в искусстве, науке, ай ти направлении, так и в спорте, только вот с управленцами-коммуняцкими выкормышами не везёт.
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вот же ж гиена ты пухлая, в любую новость говнецо из методички протащишь
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шо такое, обидно, да, служитель коммуняцко-гебистской мрази? :D
Два украинских фильма получили награды Международного кинофестиваля в Локарно - Цензор.НЕТ 8435
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