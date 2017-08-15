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 Полторак в Польше пообщался с главкомом войск США в Европе Ходжесом и пригласил его на военный парад ко Дню независимости Украины

полторак

Во время визита в Польшу министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак пообщался с командующим Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Беном Ходжесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, в ходе встречи С.Полоторак пригласил Б.Ходжеса принять участие в праздновании 26-летия Независимости Украины и военном параде, которые состоятся 24 августа в Киеве на Крещатике.

Также министр обороны Украины поздравил командующего Сухопутных войск США в Европе с наградой - Орденом "За заслуги перед Польшей", которую ему вручил президент Польши Анджей Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак и Мацеревич обсудили в Варшаве ситуацию на Донбассе и риски обострения ситуации из-за учений "Запад-2017". ФОТО
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