 Полторак в Польше пообщался с главкомом войск США в Европе Ходжесом и пригласил его на военный парад ко Дню независимости Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, в ходе встречи С.Полоторак пригласил Б.Ходжеса принять участие в праздновании 26-летия Независимости Украины и военном параде, которые состоятся 24 августа в Киеве на Крещатике.
Также министр обороны Украины поздравил командующего Сухопутных войск США в Европе с наградой - Орденом "За заслуги перед Польшей", которую ему вручил президент Польши Анджей Дуда.
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