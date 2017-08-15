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 Ракетный скандал мог быть инспирирован "друзьями" из России. Они заинтересованы в понижении нашего рейтинга, - и.о. главы Госкосмоса

кндр

И.о. главы Государственного космического агентства Юрия Радченко считает, что ракетный скандал вокруг поставок двигателей для КНДР мог быть инспирирован "друзьями" из России.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"На последнем форуме в Колорадо-Спрингс все мировая общественность слушала наши выступления четырежды, где мы заявили, что у нас есть перспективная космическая программа, где мы сказали, что вопросы импортозамещения Украиной решены, где мы сказали о том, что у нас есть все возможности развивать космическую технику собственным научным и техническим потенциалом. Для России это звучало крайне неприятно", - заявил Радченко.

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Он рассказал, что отвечал потом на вопросы российских журналистов, которые недоумевали по поводу намерений Украины идти в Европейское космическое агентство.

"Я говорю: да, Европеское космическое агентство, европейская космическая семья являются для нас сегодня целью. И как бы ни было трудно, мы движемся туда через реализацию международных космических проектов. Это участие в четырех крупных европейских проектах, в том числе в проекте Vega, легкие ракеты-носители итальянского производства, куда мы делаем третью ступень, делаем двигатели. Россияне это видят и как-то очень неравнодушно к этому относятся. Очень неравнодушно. Я считаю, что высокая степень вероятности того, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими друзьями в кавычках из России. Они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны", - заявил Радченко.

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14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
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Скандал это воровать у своего народа во время войны !
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Да не позорьтесь, распинаясь перед всяким быдлом. Главное, народ не верит в эту бредь, всё остальное - просто сотрясение воздуха.
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Гениальное заключение! НЕТ - это бл*ть я придумал!?
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" ракетный скандал"
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Какай такой "скандал"? Вчера один пенек нипейсал фигню, а сегодня уже оправдывался, что его не так поняли.
Вчера эту "новость" еще перепечатало несколько других американских изданий, а сегодня об этом не пишет даже их желтая пресса.
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 1 ч.1 час назад

- У РФ есть граница с КНДР
- у РФ есть двигатели РД-250
- РФ поставляла вагонами сено с 2015 для корейской конницы
и ракеты полетели из кндр
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРакетный скандал мог быть инспирирован "друзьями" из России. Они заинтересованы в понижении нашего рейтинга, - и.о. главы Госкосмоса
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