 Ракетный скандал мог быть инспирирован "друзьями" из России. Они заинтересованы в понижении нашего рейтинга, - и.о. главы Госкосмоса

14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "

Об этом он сказал на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua "На последнем форуме в Колорадо-Спрингс все мировая общественность слушала наши выступления четырежды, где мы заявили, что у нас есть перспективная космическая программа, где мы сказали, что вопросы импортозамещения Украиной решены, где мы сказали о том, что у нас есть все возможности развивать космическую технику собственным научным и техническим потенциалом. Для России это звучало крайне неприятно", - заявил Радченко.Он рассказал, что отвечал потом на вопросы российских журналистов, которые недоумевали по поводу намерений Украины идти в Европейское космическое агентство."Я говорю: да, Европеское космическое агентство, европейская космическая семья являются для нас сегодня целью. И как бы ни было трудно, мы движемся туда через реализацию международных космических проектов. Это участие в четырех крупных европейских проектах, в том числе в проекте Vega, легкие ракеты-носители итальянского производства, куда мы делаем третью ступень, делаем двигатели. Россияне это видят и как-то очень неравнодушно к этому относятся. Очень неравнодушно. Я считаю, что высокая степень вероятности того, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими друзьями в кавычках из России. Они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны", - заявил Радченко. Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею , а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.