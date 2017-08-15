 Ракетный скандал мог быть инспирирован "друзьями" из России. Они заинтересованы в понижении нашего рейтинга, - и.о. главы Госкосмоса

Об этом он сказал на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"На последнем форуме в Колорадо-Спрингс все мировая общественность слушала наши выступления четырежды, где мы заявили, что у нас есть перспективная космическая программа, где мы сказали, что вопросы импортозамещения Украиной решены, где мы сказали о том, что у нас есть все возможности развивать космическую технику собственным научным и техническим потенциалом. Для России это звучало крайне неприятно", - заявил Радченко.
Он рассказал, что отвечал потом на вопросы российских журналистов, которые недоумевали по поводу намерений Украины идти в Европейское космическое агентство.
"Я говорю: да, Европеское космическое агентство, европейская космическая семья являются для нас сегодня целью. И как бы ни было трудно, мы движемся туда через реализацию международных космических проектов. Это участие в четырех крупных европейских проектах, в том числе в проекте Vega, легкие ракеты-носители итальянского производства, куда мы делаем третью ступень, делаем двигатели. Россияне это видят и как-то очень неравнодушно к этому относятся. Очень неравнодушно. Я считаю, что высокая степень вероятности того, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими друзьями в кавычках из России. Они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны", - заявил Радченко.
Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
187 7
Технологии производства двигателей для ракет не могли попасть из Украины в КНДР: мы соблюдаем все обязательства, - Госкосмос(6)
Приговор гражданам КНДР за попытку доступа к секретным технологиям демонстрирует реальное отношение Украины к данному вопросу, - Геращенко(19)
"Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет "Путинку", - эксперт Эльман связан с россиянами. ФОТОрепортаж(95)
История с двигателями "Южмаша" напоминает провокацию с "Кольчугами", - АП(221)
Военный эксперт рассказал, кому выгодны вбросы о поставках в КНДР украинских ракетных технологий(0)
Автор фейка о причастности Украины к ракетам КНДР раньше работал на спецслужбы РФ, - замминистра информполитики Золотухин(241)
Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times(337)
Ответить
Ответить
Ответить
--------------
Какай такой "скандал"? Вчера один пенек нипейсал фигню, а сегодня уже оправдывался, что его не так поняли.
Вчера эту "новость" еще перепечатало несколько других американских изданий, а сегодня об этом не пишет даже их желтая пресса.
Ответить
Ответить
- У РФ есть граница с КНДР
- у РФ есть двигатели РД-250
- РФ поставляла вагонами сено с 2015 для корейской конницы
и ракеты полетели из кндр
Ответить
Ответить