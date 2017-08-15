 В АП призывают местные громады активизировать шефскую помощь украинским защитникам

"Глава государства недавно подписал указ, которым уточнил перечень воинских частей ВСУ, НГУ и ГПСУ и органы местной государственной власти и самоуправления, которые должны осуществлять шефство над ними", - цитирует В.Ковальчука офис первого замглавы Администрации президента, передает ИнтерфаксУкраина.
По его словам, в местах постоянной дислокации должны быть обеспечены надлежащие условия для защитников Украины. "Те, кто сегодня защищают нашу независимость, нашу мирную жизнь и наши границы, должны получить особое внимание", - добавил В.Ковальчук.
Первый замглавы АП подчеркнул, что указ призван поднять престиж военной службы и наладить эффективное сотрудничество между военными и гражданскими.
"Надеюсь, что местные власти уже в ближайшее время активизируют шефскую помощь нашим защитникам, позаботятся об их бытовых, социальных, культурных и духовных потребностях. Наши воины должны почувствовать, что местная громада заботится о них, помогает и поддерживает", - подытожил он.
Как сообщалось, 8 августа Президент Украины подписал указ "О внесении изменений в указ президента Украины от 11 февраля 2016 №442". Документом внесены изменения в Перечень воинских частей ВСУ, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, над которыми осуществляется шефство органами исполнительной власти и местного самоуправления.
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мусоровнац-гвардію треба кормити, це опора влади!
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" Я думаю, что Вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, Я с Вами работать не буду"
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тогда Гройся напишет??? )))
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