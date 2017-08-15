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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1481) Ковальчук (45)

 В АП призывают местные громады активизировать шефскую помощь украинским защитникам

ковальчук

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Виталий Ковальчук призвал органы местного самоуправления активизировать шефство над подразделениями Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

"Глава государства недавно подписал указ, которым уточнил перечень воинских частей ВСУ, НГУ и ГПСУ и органы местной государственной власти и самоуправления, которые должны осуществлять шефство над ними", - цитирует В.Ковальчука офис первого замглавы Администрации президента, передает ИнтерфаксУкраина.

По его словам, в местах постоянной дислокации должны быть обеспечены надлежащие условия для защитников Украины. "Те, кто сегодня защищают нашу независимость, нашу мирную жизнь и наши границы, должны получить особое внимание", - добавил В.Ковальчук.

Первый замглавы АП подчеркнул, что указ призван поднять престиж военной службы и наладить эффективное сотрудничество между военными и гражданскими.

"Надеюсь, что местные власти уже в ближайшее время активизируют шефскую помощь нашим защитникам, позаботятся об их бытовых, социальных, культурных и духовных потребностях. Наши воины должны почувствовать, что местная громада заботится о них, помогает и поддерживает", - подытожил он.

Как сообщалось, 8 августа Президент Украины подписал указ "О внесении изменений в указ президента Украины от 11 февраля 2016 №442". Документом внесены изменения в Перечень воинских частей ВСУ, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, над которыми осуществляется шефство органами исполнительной власти и местного самоуправления.
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15 млрд. надо было не на полицаев направлять, а защитникам Украины. Менты быстро свою пайку сожрут, они привыкшие и еще попросят, а в АТО люди гибнут.
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АТО для того и было создано рыгами-барыгами ,убивали сразу трёх зайцев ,ну во первых там идеальные условия для воровства ,второе там всегда можно положить лучших из лучших ,ну и третье ,всегда можно сказать "а у нас война ,не троште нас ато путин нападёт"
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Молодцы! Играют на опережение! А то могло бы и наоборот получиться.
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иными словами - мы в АП как воровали, так и будем продолжать это делать.
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Сколько помощи нашим бойцам АТО поступило от громады Липецкой фабрики "Рошен?"
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Похоже,что барыги украли уже ВСЁ - финиш господа !!!
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Умиляет, когда хапуги и мошенники призывают людей отдавать последнюю копейку. Помогать армии, конечно, надо, но государство должно занимать в этом процессе главенствующую роль, чего пока абсолютно не наблюдается.
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А в АП засранці мілліардери не хочуть скинуть по-трішки і самі профінансувати харчування, бензин, медикаменти... Ні стида, ні совісті...
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очень интересно. а военный бюджет, военный сбор и все остальные средства куда идут?
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мусоров нац-гвардію треба кормити, це опора влади!
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И правильно! Нечего жрать больше немцев. А Пороху со своей камарильей на выезд не скинуться?
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я даже готов транспорт им предоставить, совершенно бесплатно и с искренним удовольствием доставлю прямо в место отсидки
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Интересно, что бы делал порохня, если б все те громады из указа дружно письменно послали его на х-р, т.к. это не их обязанности а минобороны. И типа свои деньги мы сами решим куда направлять.
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Скажу АП сегодняшними перлами Гройсмана:
" Я думаю, что Вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, Я с Вами работать не буду"
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с 450 дармоедов ВР по лимону - и вот тебе СРАЗУ 450 лимонов на Армию...
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