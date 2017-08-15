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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1481) Ковальчук (45)

 Первый замглавы АП Ковальчук призывал местные громады активизировать шефскую помощь украинским защитникам

ковальчук

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Виталий Ковальчук призвал органы местного самоуправления активизировать шефство над подразделениями Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

"Глава государства недавно подписал указ, которым уточнил перечень воинских частей ВСУ, НГУ и ГПСУ и органы местной государственной власти и самоуправления, которые должны осуществлять шефство над ними", - цитирует В.Ковальчука офис первого замглавы Администрации президента, передает ИнтерфаксУкраина.

По его словам, в местах постоянной дислокации должны быть обеспечены надлежащие условия для защитников Украины. "Те, кто сегодня защищают нашу независимость, нашу мирную жизнь и наши границы, должны получить особое внимание", - добавил В.Ковальчук.

Первый замглавы АП подчеркнул, что указ призван поднять престиж военной службы и наладить эффективное сотрудничество между военными и гражданскими.

"Надеюсь, что местные власти уже в ближайшее время активизируют шефскую помощь нашим защитникам, позаботятся об их бытовых, социальных, культурных и духовных потребностях. Наши воины должны почувствовать, что местная громада заботится о них, помогает и поддерживает", - подытожил он.

Как сообщалось, 8 августа Президент Украины подписал указ "О внесении изменений в указ президента Украины от 11 февраля 2016 №442". Документом внесены изменения в Перечень воинских частей ВСУ, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, над которыми осуществляется шефство органами исполнительной власти и местного самоуправления.
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15 млрд. надо было не на полицаев направлять, а защитникам Украины. Менты быстро свою пайку сожрут, они привыкшие и еще попросят, а в АТО люди гибнут.
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Ну в етом сразу видно кто у *нашей* власти в приоритете. Мусорам закупает все умпортное и новенькое, армии подшаманивает совковое старье...Мусорам новенькие джипы митсубиши по 40000Евро, военным китайско-разейские Богданы и танки 50-х годов.

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Молодцы! Играют на опережение! А то могло бы и наоборот получиться.
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иными словами - мы в АП как воровали, так и будем продолжать это делать.
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Пусть АП поищет помощь армии в е-декларациях чиновников и судей.
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Сколько помощи нашим бойцам АТО поступило от громады Липецкой фабрики "Рошен?"
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кацап а что это ты из США в Англию перелетел...?\Хардин не жмёт тебя...\
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когда успел ты пол сменить...? - хотя да в тех станах это быстро могут...
в США тебе операцию сделали, а в Англии отрабатываешь теперь Олежек...?
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Умиляет, когда хапуги и мошенники призывают людей отдавать последнюю копейку. Помогать армии, конечно, надо, но государство должно занимать в этом процессе главенствующую роль, чего пока абсолютно не наблюдается.
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А в АП засранці мілліардери не хочуть скинуть по-трішки і самі профінансувати харчування, бензин, медикаменти... Ні стида, ні совісті...
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очень интересно. а военный бюджет, военный сбор и все остальные средства куда идут?
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мусоров нац-гвардію треба кормити, це опора влади!
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вероятно на новые "порше", качественный кокс и "куршавели"..ну и "стена плача"..по ходу пьесы..
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И правильно! Нечего жрать больше немцев. А Пороху со своей камарильей на выезд не скинуться?
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я даже готов транспорт им предоставить, совершенно бесплатно и с искренним удовольствием доставлю прямо в место отсидки
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точно довезете?...
...редкая птица долетит до сизо...
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"... не доверяю я как-то всем этим арестам чиновников, сизо, судам,...
полет из окна надежнее будет..."
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а шо ж делать тогда? ДТП, молния, разрыв пердательных нервов, булимия?
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Так основной реальный соперник однотурового вора-брехунца на следующих президентских выборах. После расправы над Саакашвили было понятно, что она - следующая на очереди.
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чем больше соевая ботва клепает на колясочницу всякое фуфло, тем больше симпатиков у неё становится.
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А написать Украина с большой буквы ума не хватило?
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Так картинка с кацапского ресурса. Ещё с тех пор, как кацапотролли против Тимошенко и за януковича попки рвали. Теперь вот эстафету от кацапотроллей порохотролли приняли.
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Интересно, что бы делал порохня, если б все те громады из указа дружно письменно послали его на х-р, т.к. это не их обязанности а минобороны. И типа свои деньги мы сами решим куда направлять.
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Скажу АП сегодняшними перлами Гройсмана:
" Я думаю, что Вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, Я с Вами работать не буду"
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а если откажется???
тогда Гройся напишет??? )))
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с 450 дармоедов ВР по лимону - и вот тебе СРАЗУ 450 лимонов на Армию...
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на АП і ВР виділяється більше 2 млрд гривень. Скоротити цим гандонам видатки на 50% і перенаправити в армію. І так пройтись по бюджету, то можна навіть 10 млрд знайти для армії. Але схоже армія нікому не треба. Схоже ніхто не збирається воювати чи захищатись...
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ЗАРПЛАТУ ИМЕЕТЕ БАРИГИ ПО МИЛЛИОНУ АЯ ДОЛЖЕН ПОСЛЕДНЕЕ ОТДАТЬ ПОЗОРНИКИ А ПРЕМИИ КАКИЕ ОТДАЙТЕ ПРЕМИИ ВОИНАМ.
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Я могу только скинуться на международный аудит и на билет до Гааги 🙅
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Ну сейчас адепты ВОНЫ отыграются. Засиделись они в засаде после ее зашквара. 😀
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Ray‏ @Ray_net_ua

Порошенко на погибших активистах из Небесной Сотни хорошо заработал, по 3,5 млн гривен на каждой жизни. - политолог.

В АП призывают местные громады активизировать шефскую помощь украинским защитникам - Цензор.НЕТ 13
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А чем государство будет заниматься? Торговать с врагом? Экспорт товаров из Украины в Россию за полгода увеличился на 26,4%, - Госстат

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Оборзели в край. Где боты, давайте расскажите как корабли бороздят большие бабки....Саша на кресту, и другие уроды...
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Выходит так - деньги в Украине есть, или если точнее остались только на репрессивный аппарат - СБУ, ГПУ. СБУ. НГ и мусоров - а на ВСУ - НЕТ .. А для воровства и мародерства ченуш еще есть - но мало....Загубили сами суки волонтерское движение а теперь ноют и перекладывают проблему с финансированием ВСУ на простых граждан(местные громады)
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Расходы на содержание ВРУ - 0,9 миллиарда грн.
Расходы на содержание Президента и его администрации - 0,5 миллиарда грн.
Расходы на содержание областных администраций - 0,8 миллиарда грн.
Заявленная ЦИК стоимость проведения выборов в 2019м году - 2 миллиарда грн.
В прошлом году, ВР ввела мораторий на штрафы для теплокоммунэнерго - это около 5 миллиардов грн, недополученных государством.
Если умерить аппетиты чиновников и не делать подарков Ахметовым и Фирташам, то можно изыскать вполне приличные деньги.
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Все же понимают что ето *шефство* будет не безвозмездно. Кто то взамен возьмет *списанное* оружие или технику, кто то одолжит десяток бойцов *разрешить* спор с конкурирующей фирмой или постройкой коттеджа, кто то организует свою маленькую армию...
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Местное самоуправление должно быть независимо от государства по определению.
Принуждение его к какому-то обязательному "шевству" над госструктурами антиконституционно.
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для информации котел кипит

Мешканці столиці намагалися вчинити самосуд над депутатом Мельничуком
15/08/2017 - 16:53

В АП призывают местные громады активизировать шефскую помощь украинским защитникам - Цензор.НЕТ 4185

Сьогодні у Деснянському районі столиці намагалися вчинити самосуд над народним депутатом Сергієм Мельничуком, який за словами мешканців, став на захист рейдерів.
Як повідомив блогер Євген Шевченко, інцидент трапився через приміщення дитячого садка, яке вилучили із комунальної власності.
"Місцеві мешканці із цим не погодилися і зрозуміло чому - для дітлахів місць у дитячих закладах Києва катастрофічно не вистачає. Два роки судів і нарешті справедливість була відновлена - угоду було визнано незаконною, її було скасовано, а дитячий садок повернуто у комунальну власність", - написав він.
Однак, за словами Шевченка, на захист рейдерів став народний депутат Сергій Мельничук.
"Він став на захист шахраїв-рейдерів і плювати він хотів на дітей та на їх батьків разом узятих. До його компанії також долучилась народний депутат Надія Савченко, але їй люди пояснили ситуацію, показали рішення суду і вона не стала сперечатися - поїхала собі геть", - написав блогер.
"А от потвора Мельничук заявив, що рішення суду для нього нічого не означає і тут буцімто буде його громадська приймальня! Але місцеві такою поведінкою обурилися і у прямому сенсі того слова трохи потовкли йому пику. Нащо Мельничук дістав свій пістолет і почав стріляти у людей", - зазначив Шевченко.
За словами очевидця, наразі політик разом із своїм охоронцем зачинилися в машині, яка оточена місцевими мешканцями та ветеранами зі спілки Деснянського району міста Києва. Поліція намагається їх вгамувати і не допустити суду Лінча.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мельничука пов'язує спільний бізнес з організатором "Антимайдану".
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вот так вот волонтерское движение теряет свой статус добровольческого явления, но как же это все-таки по-москальски, со всей наглостью лезть туда, где не сеяли, а ведь надо, чтобы мухи были отдельно, а котлеты отдельно, плохо будет всем, если иначе
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ну что серый кардинальчик... начало припекать...??? придется отвечать за все ваше воровство...
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