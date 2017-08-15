 Первый замглавы АП Ковальчук призывал местные громады активизировать шефскую помощь украинским защитникам

"Глава государства недавно подписал указ, которым уточнил перечень воинских частей ВСУ, НГУ и ГПСУ и органы местной государственной власти и самоуправления, которые должны осуществлять шефство над ними", - цитирует В.Ковальчука офис первого замглавы Администрации президента, передает ИнтерфаксУкраина.
По его словам, в местах постоянной дислокации должны быть обеспечены надлежащие условия для защитников Украины. "Те, кто сегодня защищают нашу независимость, нашу мирную жизнь и наши границы, должны получить особое внимание", - добавил В.Ковальчук.
Первый замглавы АП подчеркнул, что указ призван поднять престиж военной службы и наладить эффективное сотрудничество между военными и гражданскими.
"Надеюсь, что местные власти уже в ближайшее время активизируют шефскую помощь нашим защитникам, позаботятся об их бытовых, социальных, культурных и духовных потребностях. Наши воины должны почувствовать, что местная громада заботится о них, помогает и поддерживает", - подытожил он.
Как сообщалось, 8 августа Президент Украины подписал указ "О внесении изменений в указ президента Украины от 11 февраля 2016 №442". Документом внесены изменения в Перечень воинских частей ВСУ, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, над которыми осуществляется шефство органами исполнительной власти и местного самоуправления.
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в США тебе операцию сделали, а в Англии отрабатываешь теперь Олежек...?
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мусоровнац-гвардію треба кормити, це опора влади!
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...редкая птица долетит до сизо...
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полет из окна надежнее будет..."
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" Я думаю, что Вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, Я с Вами работать не буду"
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тогда Гройся напишет??? )))
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Порошенко на погибших активистах из Небесной Сотни хорошо заработал, по 3,5 млн гривен на каждой жизни. - политолог.
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Расходы на содержание Президента и его администрации - 0,5 миллиарда грн.
Расходы на содержание областных администраций - 0,8 миллиарда грн.
Заявленная ЦИК стоимость проведения выборов в 2019м году - 2 миллиарда грн.
В прошлом году, ВР ввела мораторий на штрафы для теплокоммунэнерго - это около 5 миллиардов грн, недополученных государством.
Если умерить аппетиты чиновников и не делать подарков Ахметовым и Фирташам, то можно изыскать вполне приличные деньги.
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Принуждение его к какому-то обязательному "шевству" над госструктурами антиконституционно.
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Мешканці столиці намагалися вчинити самосуд над депутатом Мельничуком
15/08/2017 - 16:53
Сьогодні у Деснянському районі столиці намагалися вчинити самосуд над народним депутатом Сергієм Мельничуком, який за словами мешканців, став на захист рейдерів.
Як повідомив блогер Євген Шевченко, інцидент трапився через приміщення дитячого садка, яке вилучили із комунальної власності.
"Місцеві мешканці із цим не погодилися і зрозуміло чому - для дітлахів місць у дитячих закладах Києва катастрофічно не вистачає. Два роки судів і нарешті справедливість була відновлена - угоду було визнано незаконною, її було скасовано, а дитячий садок повернуто у комунальну власність", - написав він.
Однак, за словами Шевченка, на захист рейдерів став народний депутат Сергій Мельничук.
"Він став на захист шахраїв-рейдерів і плювати він хотів на дітей та на їх батьків разом узятих. До його компанії також долучилась народний депутат Надія Савченко, але їй люди пояснили ситуацію, показали рішення суду і вона не стала сперечатися - поїхала собі геть", - написав блогер.
"А от потвора Мельничук заявив, що рішення суду для нього нічого не означає і тут буцімто буде його громадська приймальня! Але місцеві такою поведінкою обурилися і у прямому сенсі того слова трохи потовкли йому пику. Нащо Мельничук дістав свій пістолет і почав стріляти у людей", - зазначив Шевченко.
За словами очевидця, наразі політик разом із своїм охоронцем зачинилися в машині, яка оточена місцевими мешканцями та ветеранами зі спілки Деснянського району міста Києва. Поліція намагається їх вгамувати і не допустити суду Лінча.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мельничука пов'язує спільний бізнес з організатором "Антимайдану".
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Окрема думка про сайти державних установ України і адміністрації
@poroshenko .
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