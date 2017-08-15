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 Политика Украины
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Все про:суд (21415) Янукович (32579) Сергеев (83)

 Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину, - Сергеев. ДОКУМЕНТ

На обращении нынче беглого экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину была подпись Януковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в ходе своих свободных показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.

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"Да, подпись была! Подпись была!", - сказал он на вопрос адвоката Януковича Мешечка.


Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину, - Сергеев 01

Адвокат попросил зачитать протокол допроса Сергеева в Нью-Йорке в той части, где речь идет о подписи. Там говорится, что с того места, где он сидел - он не видел текст письма, который показывал Чуркин. И дальше смог с ним ознакомиться позже - и без подписи Януковича.

"Так после заседания мы смогли ознакомиться, и подпись была", - ответил Сергеев.

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Стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича читайте здесь.
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фото-видео фиксация, попытка сокрытия или подделки документа является преступлением как и ложь под присягой, баста, карапузики, кончилися танцы...
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я-то тут при чем... Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину, - Сергеев. ДОКУМЕНТ(!)
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Смотрел: Сергеев - приятно слушать, Мешочек - тормоз....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину, - Сергеев. ДОКУМЕНТ
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