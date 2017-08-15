 Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину, - Сергеев. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в ходе своих свободных показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.
"Да, подпись была! Подпись была!", - сказал он на вопрос адвоката Януковича Мешечка.
Адвокат попросил зачитать протокол допроса Сергеева в Нью-Йорке в той части, где речь идет о подписи. Там говорится, что с того места, где он сидел - он не видел текст письма, который показывал Чуркин. И дальше смог с ним ознакомиться позже - и без подписи Януковича.
"Так после заседания мы смогли ознакомиться, и подпись была", - ответил Сергеев.
Стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича читайте здесь.
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