 "Та же ситуация, как в Северной Корее", - спикер погранслужбы Слободян о задержании оккупантами гражданина Украины Лемешко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Все, что происходит на временно оккупированном полуострове, - это та же ситуация, как в Северной Корее. Говорить о действительности или недействительности этих событий - это из области фантастики", - отметил Слободян.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму.
В СБУ назвали очередной провокацией сообщение ФСБ России о задержанном украинском "агенте".
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- сакральної рідини с2н5он не п'ють в п.Кореї !
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