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 Политика Украины
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 "Та же ситуация, как в Северной Корее", - спикер погранслужбы Слободян о задержании оккупантами гражданина Украины Лемешко

Госпогранслужба Украины не поддерживает контактов с представителями российских спецслужб из Крыма. А информация с оккупированного полуострова о задержании украинцев, по мнению спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, – из области фантастики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Все, что происходит на временно оккупированном полуострове, - это та же ситуация, как в Северной Корее. Говорить о действительности или недействительности этих событий - это из области фантастики", - отметил Слободян.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму.

В СБУ назвали очередной провокацией сообщение ФСБ России о задержанном украинском "агенте".

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а шо це він так інівців не поважає, у них точно краще чим у кацапів
- сакральної рідини с2н5он не п'ють в п.Кореї !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Та же ситуация, как в Северной Корее", - спикер погранслужбы Слободян о задержании оккупантами гражданина Украины Лемешко
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