 Технологии производства двигателей для ракет не могли попасть из Украины в КНДР: мы соблюдаем все обязательства, - Госкосмос

Технологии производства двигателей для боевых ракет, как и сами изделия, которые могли быть использованы в рамках военных программ Северной Кореи, не могли попасть с территории Украины в эту страну. Об этом во время пресс-конференции, посвященной опровержению информации в публикации американского издания The New York Times о том, что успехи ракетной программы Северной Кореи могут быть связаны с возможным приобретением корейской стороной мощных ракетных двигателей украинского производства на черном рынке, заявил и. о. главы Государственного космического агентства Юрий Радченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Эти технологии и эти изделия не могли попасть с территории Украины на территорию Кореи. Мы соблюдаем все международные ограничения по поставке этих технологий. Мы соблюдаем все обязательства Украины по передаче технологий третьим странам. До сегодняшнего дня и предприятия космической отрасли не занимались производством боевых ракет", - сказал он.
Радченко добавил, что для запуска боевых ракет, который осуществила Северная Корея, необходимо владеть технологией производства ракетного топлива, которой нет в Украине, а она есть только в России и Китае.
Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
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Ребята, не напрягайтесь так. На эту тему в Штатах сегодня уже даже желтая пресса не пишет.
Да и вчера не особо кто реагировал.
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