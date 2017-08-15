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 Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов ко Дню независимости

укрзализныця

Ко Дню Независимости Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов в Днепр, Львов, Хмельницкий, а также из Николаева и Одессы в Киев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поезда будут курсировать в Днепр, Львов, Хмельницкий, а также из Николаева и Одессы в столицу.

Так, поезд №179 Киев - Днепр будет курсировать 24 августа: отправление из Киева в 08:36 и прибытие в Днепр в 17:51, обратно из Днепра отправление в 12:12 и прибытие в Киев в 22:27.

Поезд № 271/272 Киев - Хмельницкий будет курсировать 24 и 27 августа. Он будет отправляться из Киева в 06:30 и по расписанию прибывает в Хмельницкий в 12:10. Обратно из Хмельницкого поезд отправится в 13:15 и прибудет в Киев в 18:25.

Поезд № 191/192 Киев - Львов назначен на 24 и 27 августа: отправление из Киева в 08:03 и прибытие во Львов в 17:30. Обратно из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.

Поезд № 206/205 Николаев - Киев назначен на 26 и 28 августа: отправление из Николаева в 11:53 и прибытие в Киев в 20:50. Из Киева отправление в 6:17 и прибытие в Николаев в 16:25.

Поезд № 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 24, 26 и 27 августа. Из Одессы он отправится в 10:37 и прибудет в Киев в 20:37. Назад из Киева поезд будет отправляться в 7:54 и вернется в Одессу в 17:51.


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Может, хоть на праздник люди не будут ехать стоя((((((((
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Даже страшно представить какие условия будут в дополнительных поездах, если постоянные полное ...дерьмо!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкрзализныця назначила пять дополнительных поездов ко Дню независимости
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