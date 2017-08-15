 "Нашу деятельность следовало бы оценить на тройку", - Корчак о работе НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Председатель Общественного совета при НАПК Виктор Таран сообщил, что "по мнению общественности, оценка агентства составляет три, возможно, три с плюсом за попытку что-то сделать".
В ответ Корчак заявила, что согласна с такой оценкой.
"Я согласна с Виктором Тараном, что нашу деятельность следовало бы оценить на тройку. Это означает, что не так уж все и плохо. Вы сами имели возможность увидеть, под какой критикой мы работали", - сказала она.
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- Если принять «плохо» за единицу, - высчитывал Биндюг, - то у меня по латыни отметка за четверть такая, что простым глазом и не углядишь. Черт его знает, чему это равно. Хорошо, если нуль. А вдруг еще меньше?..
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