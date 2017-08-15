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 Политика Украины
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 "Нашу деятельность следовало бы оценить на тройку", - Корчак о работе НАПК

корчак

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак согласилась с тем, что результаты первого года работы НАПК можно оценить на "тройку".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Председатель Общественного совета при НАПК Виктор Таран сообщил, что "по мнению общественности, оценка агентства составляет три, возможно, три с плюсом за попытку что-то сделать".

В ответ Корчак заявила, что согласна с такой оценкой.

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"Я согласна с Виктором Тараном, что нашу деятельность следовало бы оценить на тройку. Это означает, что не так уж все и плохо. Вы сами имели возможность увидеть, под какой критикой мы работали", - сказала она.
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люди оценили на 3, а вы себя оценили на 200ю000 грн/мес.
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Общественность вовсе не склонна ставить балы как в школе...
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Разве что по 12-бальной шкале. И то с очень большой натяжкой.
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"Нашу деятельность следовало бы оценить на тройку... по двенадцатибальной системе", - Корчак о работе НАПК.
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За вашу "деятельность" вас гнать в шею пора давно, с конфискацией всех зарплат и премий как минимум за саботаж... А у нее хватает наглости еще свою рожу бесстыжую в телевизор совать , тьфу, сука ...
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если "тройка" из двенадцатибальной шкалы, то это все равно, что казнь через повешенье.....
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Отныне учителя не ставили в наши дневники и тетради единиц и пятерок. Вместо единицы писалось «плохо», вместо двойки - «неудовлетворительно». Тройку заменяло «удовлетворительно». «Хорошо» означало прежнюю четверку, а «отлично» стоило пятерки. Потом, чтобы не утратить прежних «плюсов» и «минусов», стали писать «очень хорошо», «не вполне удовлетворительно», «почти отлично» и так далее. А латинист Тараканиус, очень недовольный реформой, поставил однажды Биндюгу за письменную уже нечто необъяснимое: «совсем плохо с двумя минусами». Так и за четверть вывел.
- Если принять «плохо» за единицу, - высчитывал Биндюг, - то у меня по латыни отметка за четверть такая, что простым глазом и не углядишь. Черт его знает, чему это равно. Хорошо, если нуль. А вдруг еще меньше?..
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Если на "тройку", то стипуха не полагается... Звиздуйте вагоны разгружать...
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привет всем! обалдеть,3+ за то, что ПЫТАЛИСЬ!!!!!!!!!!!! целый год! таран такой же наверное пытальщик!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нашу деятельность следовало бы оценить на тройку", - Корчак о работе НАПК
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