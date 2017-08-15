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Все про:КПУ (2607) Симоненко (1750) суд (21415) НАПК (495)

 Дело против Симоненко по протоколу НАПК передали в Шевченковский райсуд Киева, - адвокат

симоненко

Дело о привлечении к административной ответственности руководителя Коммунистической партии Украины Петра Симоненко по представлению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об административной ответственности за нарушение порядка получения взноса в поддержку партии передано в Шевченковский районный суд Киева.

Об этом Укринформу сообщил юрист КПУ Евгений Герасименко, передает Цензор.НЕТ.

"В Подольском районе офис был сожжен, и они (офис партии. - Ред.) переехали и находятся в Шевченковском районе. На основе этого, по месту нахождения партии передало (НАПК) дело в Шевченковский суд. Я знаю, что передали, но этот суд должен еще назначить рассмотрение", - сообщил он.

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Также юрист уточнил, что дело касается того, что в связи с законодательными изменениями в процедуре получения взносов в поддержку партии в КПУ возникли некоторые сложности. "Были внесены изменения в законодательство и введена система сбора взносов через банки напрямую. Часть (парторганизаций, - ред.) перешла, часть еще не перешла на эту схему, когда они непосредственно через расчетный счет самой партии перечисляют эти взносы", - сказал Герасименко, добавив, что ситуация еще осложняется тем, что не все парторганизации являются юрлицами и у них нет расчетного счета.

Герасименко также сообщил, что сумма взносов, которые якобы были внесены с нарушением порядка составляет "несколько тысяч гривен". Также он добавил, что за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1700 грн.

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Ранее суд отказался рассматривать дело против Симоненко по протоколу НАПК за нарушение финансирования КПУ
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Понять не могу,их запретили или продолжают финансировать. Подпольный обком действует?
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