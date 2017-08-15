 Дело против Симоненко по протоколу НАПК передали в Шевченковский райсуд Киева, - адвокат

Об этом Укринформу сообщил юрист КПУ Евгений Герасименко, передает Цензор.НЕТ.
"В Подольском районе офис был сожжен, и они (офис партии. - Ред.) переехали и находятся в Шевченковском районе. На основе этого, по месту нахождения партии передало (НАПК) дело в Шевченковский суд. Я знаю, что передали, но этот суд должен еще назначить рассмотрение", - сообщил он.
Также юрист уточнил, что дело касается того, что в связи с законодательными изменениями в процедуре получения взносов в поддержку партии в КПУ возникли некоторые сложности. "Были внесены изменения в законодательство и введена система сбора взносов через банки напрямую. Часть (парторганизаций, - ред.) перешла, часть еще не перешла на эту схему, когда они непосредственно через расчетный счет самой партии перечисляют эти взносы", - сказал Герасименко, добавив, что ситуация еще осложняется тем, что не все парторганизации являются юрлицами и у них нет расчетного счета.
Герасименко также сообщил, что сумма взносов, которые якобы были внесены с нарушением порядка составляет "несколько тысяч гривен". Также он добавил, что за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1700 грн.
Ранее суд отказался рассматривать дело против Симоненко по протоколу НАПК за нарушение финансирования КПУ
444 7
Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала, в эфире которого выступал Симоненко(28)
Почетный мясник России, мечта педофила, огненный пастор. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ(39)
Симоненко поехал в Страсбург и соврал на погранконтроле, - журналист. ФОТО(140)
Луганские коммунисты выразили недоверие Симоненко: "Вы продолжаете вести партию к развалу и упадку"(52)
Симоненко їздить в Європу за алкоголем. ФОТОФАКТ(0)
Маргинальные левые партии объединились в движение "Левая оппозиция" с Витренко и Симоненко во главе(506)
Симоненко убегает с первомайского митинга: "Сдохни падло!". ВИДЕО(549)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить