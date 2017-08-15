 ОБСЕ планирует открыть на Донбассе дополнительные базы круглосуточного наблюдения, - Хуг

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Недавно мы открыли новую передовую патрульную базу и планируем продолжить открытие еще этих патрульных баз. Эти базы работают в круглосуточном режиме", - сказал Хуг.
Хуг не назвал точного количества баз, которые планируется открыть в ближайшее время, однако отметил, что согласно планам ОБСЕ такая база будет открыта повторно в Станице Луганской.
"Недавно была установлена база в Попасной, это место, где круглосуточно работают наблюдатели. В светлое время суток они будут осуществлять патрулирование на этой территории, а в ночное время - из базы. Повторно откроем базу в Станице Луганской, которая будет работать по аналогичному графику", - отметил Хуг.
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ну или просто будут жить при оккупации. ой
так они уже живут при оккупации Лукашеновской
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Пока была только статья малоизвестного чела в NYT, на которую в Америке и внимания особого не обратили. Там такие "сенсации" и "разоблачения" чуть не каждый день бывают.
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ничего не понимать
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