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 Политика Украины
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 ОБСЕ планирует открыть на Донбассе дополнительные базы круглосуточного наблюдения, - Хуг

обсе хуг

Миссия ОБСЕ в Украине планирует открыть дополнительные базы круглосуточного наблюдения за ситуацией на Востоке Украины.

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавно мы открыли новую передовую патрульную базу и планируем продолжить открытие еще этих патрульных баз. Эти базы работают в круглосуточном режиме", - сказал Хуг.

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Хуг не назвал точного количества баз, которые планируется открыть в ближайшее время, однако отметил, что согласно планам ОБСЕ такая база будет открыта повторно в Станице Луганской.

"Недавно была установлена база в Попасной, это место, где круглосуточно работают наблюдатели. В светлое время суток они будут осуществлять патрулирование на этой территории, а в ночное время - из базы. Повторно откроем базу в Станице Луганской, которая будет работать по аналогичному графику", - отметил Хуг.
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ничего страшного там в Бресте много ваты они все за российского солдата проголосуют

ну или просто будут жить при оккупации. ой
так они уже живут при оккупации Лукашеновской
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А что? Айвазовская уже увидела целый "скандал"?
Пока была только статья малоизвестного чела в NYT, на которую в Америке и внимания особого не обратили. Там такие "сенсации" и "разоблачения" чуть не каждый день бывают.
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Зачем открывать базы ? ведь вы ничего не видите и не хотите видеть ??

ничего не понимать
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Можно еще открыть пункты, по выражению обеспокоености или стурбованості )))
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ОБС...як там їх???... даремна вмирата грошей. Вже всім все зрозуміло хто стріляє і звідки стільки зброї у рашистів. Кажуть "собачці нічого робити так вона яйця лиже".
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Предлагаю лучше открывать больше пунктов приема стеклотары. Вы один хрен ничего не видите, а если и видите то "думать и идентифицировать якобы не ваши полномочия" Зато частенько совместные гули в кабаках с бибизянами устраиваете (есть фото в инете), а чуть дохнул вечерний ветерок и солныщко покраснело- зашиваетесь по своим дырам (базам) и не отсвечиваете, лишь стрессы продолжаете снимать, боясь нос высунуть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ планирует открыть на Донбассе дополнительные базы круглосуточного наблюдения, - Хуг
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