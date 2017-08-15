 Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на территории области частный предприниматель организовал работу подпольного цеха по массовому производству пива и его реализацию. При этом изготовление и продажа велись без получения необходимых разрешительных документов. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.
В результате двух обысков, проведенных по местам производства и реализации, было обнаружено и изъято 10,7 тысячи литров солодового пива, 20 тонн хмеля и 50 кг солода, более 5,5 тысячи гривен наличными, этикетки, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, а также черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет 5,74 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
2663 21
Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля. ФОТОрепортаж(27)
Налоговики на Днепропетровщине ликвидировали подпольную пивоварню. ФОТОрепортаж(27)
Налоговики пресекли незаконное изготовление и реализацию пива в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж(25)
Налоговики разоблачили незаконное производство и продажу пива в Харьковской области. ФОТОрепортаж(68)
Продан определился с кандидатурой "смотрящего" за контрабандными потоками Одессы(0)
Налоговики на Днепропетровщине пресекли незаконную деятельность по производству пива: изъято товаров на 5 млн грн. ФОТОрепортаж(16)
Неизвестный заявил о минировании пивоварни во Львове, требуя 30 тыс. долларов(17)
Ответить
Ответить
Прям целое состояние
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить