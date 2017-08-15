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Все про:пиво (165) Херсонщина (749) ГФС (3140)

 Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн. ФОТОрепортаж

В Херсонской области сотрудники налоговой милиции пресекли массовое незаконное производство пива и его реализацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

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Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн 01

Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн 02

Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн 03

Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн 04

Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн 05

Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн 06

Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн 07

Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн 08


В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на территории области частный предприниматель организовал работу подпольного цеха по массовому производству пива и его реализацию. При этом изготовление и продажа велись без получения необходимых разрешительных документов. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.

В результате двух обысков, проведенных по местам производства и реализации, было обнаружено и изъято 10,7 тысячи литров солодового пива, 20 тонн хмеля и 50 кг солода, более 5,5 тысячи гривен наличными, этикетки, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, а также черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет 5,74 миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.


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а через 100 лет могли бы хвастаться.."ми варимо пиво з 2017 року. пиво "Херсонщина" -100річна традиція" )) такое начинание убили..
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нас тогда не будет, а новым питокам лапшу навешают
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"5,5 тысячи гривен наличными"
Прям целое состояние
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Я вам хоч сказать, что то пиво в разы лучше, чем то, которое продают в магазине
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Не пойму -а что здесь незаконного?Заставить заплатить несчастные налоги за прошедший год и пусть варит.Хочется что бы варили только ВЕЛИКИЕ?
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лицензия ~500 000 грн. нельзя без лицензии производить алкогольную продукцию.
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ну вона оплачується поквартально, але це занадто велика вартість ліцензії, її взагалі не має бути, але сені гроші тра були, а може ще монополісти з валізкою підійшли, що тра щось робити, нашу бадягу ніхто не бере, от сеня під виглядом наповнення бюджету і ввів ліцензування виробництва пива.
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хорошо еще так обошлось, забрали и конфисковали. а если бы начал собирать разрешительные документы разорился бы в ухнарь пока заплатил бы мзду пол сотне дармоедов
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Еще к этому убийце бюджета подсадить в камеру аццкого браконьера с сотней бычков на 20 000 000 гривен, и можно смело отчитатся, что с теневой экономикой покончено!!
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Мдаа. А подход очень серьезный. Всюду нержавейка, трубы строго пластик, манометры, запорная арматура, на складе хмель(мешками). Если бы только лицензия была , да? Бери и работай!!!
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если бы в массе своей украинцы также как пиво любили технику, то изымали бы подпольные заводы по производству автомобилей, а не мега-пивнухи, пора менять предпочтения народу и вместо пивного брюха мозги отращивать, вот это дело было бы, Украина бы процветала, если бы так
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пивное брюхо родом из средней школы, где одна показуха и развлекуха
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн. ФОТОрепортаж
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