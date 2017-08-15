EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  118  2
Все про:суд (21415) Янукович (32579)

 Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 17 августа

янукович

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича. Следующее заседание состоится в четверг 17 августа в 10:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Читайте также: Янукович сбежал из Киева, не подписав соглашение 22 февраля 2014 года, - Сергеев

Сегодня был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину.

В частности Сергеев сказал, что помимо обнародования письма Януковича РФ предоставила документу официальный статус.

Читайте также: Письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН. Россия дала ему официальный статус, - Сергеев

Стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича читайте здесь.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVYSTVRemt3V1ZCUmRYUkRLekJNVEZGMVRrZElUSGt2VW1ka1IwUXdURkU5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И кому он нужен тот суд. Сначала поймайте, а потом судите, а так просто сотрясание воздуха. Типа шапкокрад после приговора сам сюда приедет срок мотать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Циркова вистава триває!! Незабаром черговий серія, нескінченого серіалу!!! А в цей час реальні сепари вільно себе почувають в Україні, займають посди в держаних установах!!!))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу о госизмене Януковича продолжится 17 августа
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти