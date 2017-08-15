 Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 17 августа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Сегодня был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину.
В частности Сергеев сказал, что помимо обнародования письма Януковича РФ предоставила документу официальный статус.
Стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича читайте здесь.
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Оболонский суд слушал Путина, Чуркина и Пауэр. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(64)
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