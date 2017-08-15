 Детям журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, назначены стипендии, - указ Порошенко

В сообщении отмечается: " Согласно документу стипендии получать дочь капитан-лейтенанта, редактора редакции телевидения телерадиокомпании Министерства обороны Украины "Бриз" Дмитрия Лабуткина - Кира, дочь фотокорреспондента газеты "Сегодня" Сергея Николаева - Валерия, и сын журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия - Максим.Стипендия Президента Украины детям журналистов, погибших или ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей была основана в апреле 2002 года. В 2015 году своим Указом Петр Порошенко увеличил сумму выплат до размера 1,5 прожиточного минимума. Выплаты назначаются и осуществляются детям до 18 лет, а в случае обучения на дневной форме в учебных заведениях, стипендии выплачиваются до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.