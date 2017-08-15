Детям журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, назначены стипендии, - указ Порошенко
Для поддержания детей представителей СМИ и обеспечения их социальной защиты Президент Петр Порошенко назначил стипендии детям журналистов, погибших в ходе выполнения служебных обязанностей. Соответствующий Указ № 217/2017 Глава государства подписал сегодня, 15 августа.
В сообщении отмечается: " Согласно документу стипендии получать дочь капитан-лейтенанта, редактора редакции телевидения телерадиокомпании Министерства обороны Украины "Бриз" Дмитрия Лабуткина - Кира, дочь фотокорреспондента газеты "Сегодня" Сергея Николаева - Валерия, и сын журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия - Максим.
Стипендия Президента Украины детям журналистов, погибших или ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей была основана в апреле 2002 года. В 2015 году своим Указом Петр Порошенко увеличил сумму выплат до размера 1,5 прожиточного минимума. Выплаты назначаются и осуществляются детям до 18 лет, а в случае обучения на дневной форме в учебных заведениях, стипендии выплачиваются до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.
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Фсё по плану - это нужно резиденту Парашенко для выполнения задания Х.йла...
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Проблема порохоботов (их кураторов) в том, что у Петра 10%, а пиздят дерзко будто у него как у Путина 86%. Потому и выглядят ебнутыми.
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