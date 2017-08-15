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 Общество
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Все про:журналистика (2510) стипендии (127)

 Детям журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, назначены стипендии, - указ Порошенко

порошенко

Для поддержания детей представителей СМИ и обеспечения их социальной защиты Президент Петр Порошенко назначил стипендии детям журналистов, погибших в ходе выполнения служебных обязанностей. Соответствующий Указ № 217/2017 Глава государства подписал сегодня, 15 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Главы государства.

В сообщении отмечается: " Согласно документу стипендии получать дочь капитан-лейтенанта, редактора редакции телевидения телерадиокомпании Министерства обороны Украины "Бриз" Дмитрия Лабуткина - Кира, дочь фотокорреспондента газеты "Сегодня" Сергея Николаева - Валерия, и сын журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия - Максим.

Стипендия Президента Украины детям журналистов, погибших или ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей была основана в апреле 2002 года. В 2015 году своим Указом Петр Порошенко увеличил сумму выплат до размера 1,5 прожиточного минимума. Выплаты назначаются и осуществляются детям до 18 лет, а в случае обучения на дневной форме в учебных заведениях, стипендии выплачиваются до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.

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Да,петина любовь к журналистам известна ,одно время он даже жизнь был готов отдать за свободу слова...
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какая связь между свободой слова и тем что шустрику денег на джинсу больше не дают
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Это да,никакой связи между соевым упырём и свободой слова НЕТ,тут и спорить не о чём.
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Выболтавшись, замыкайся в семейном кругу!
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работать пусть идут,дети. журналисты-дерьмо продажное
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"вести" "сегодня"..ватные бумаженции,а не газеты
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дочь фотокорреспондента газеты "Сегодня" Сергея Николаева - Валерия, и сын журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия - МаксимИсточник: https://censor.net.ua/n451762 - ОТЛИЧНО, млять, сепарские издания
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Не понял, а дети АТошников, МЧСников - рябые? Или может Петруччио за бюджетный счет хочет подмазать определенную категорию граждан?
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Владимир Суб ну да..., хочет. К выборам готовится нечесть..., а журналисты и блогеры очень важны в этом деле... Луценко недавно блогеров собирал... Тут все ясно на самом деле...
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Просто коли ти мертвий - твої діти високо ціняться, а коли живий - то нє.
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Пля - журнашлюх потихоньку подтягивает до уровня обоссанных судей и прокуроров.
Фсё по плану - это нужно резиденту Парашенко для выполнения задания Х.йла...
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Детям журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, назначены стипендии, - указ Порошенко - Цензор.НЕТ 1689Буддист-Террорист‏ @sranysovok 20 мин.20 минут назад
Проблема порохоботов (их кураторов) в том, что у Петра 10%, а пиздят дерзко будто у него как у Путина 86%. Потому и выглядят ебнутыми.
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