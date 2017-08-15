 Янукович сбежал из Киева, не выполнив подписанное им соглашение 22 февраля 2014 года, - Сергеев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в ходе своих свободных показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.
На вопрос адвоката Януковича Мешечка о подписании соглашения 22 февраля 2014 года, Сергеев ответил:
"Это обговаривалось во время заседаний (Совбеза ООН - ред.). У участников заседания было разное прочтение. Я воспринимал и многие, что Янукович не выполнил это соглашение, покинув Киев вместо того, чтоб выполнить то, что он подписал. А Российская Федерация настаивала на том, что возвращение к этому Соглашению поможет ситуации. На что им сказали - почему же ваш представитель, который там был, не подписал это соглашение? Все поняли, что там есть неискренность. Все понимали, что главный фигурант должен был подписать конституционное соглашение, но к утру исчез".
Также он отметил, что считает манипуляцией обсуждение обращение Януковича к Путину о введении войск РФ в Украину в Совбезе ООН в то время, когда по факту российская армия уже находилась на территории РФ.
"Президент сделал действие - обратился в Совет Федерации, который утвердил его действия. В СБ ООН потом была дискуссия - зачем это было делать, когда войска уже были там. Это - манипуляция", - подчеркнул бывший постпред.
Стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича читайте здесь.
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Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину, - Сергеев. ДОКУМЕНТ(1)
Письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН. Россия дала ему официальный статус, - Сергеев(38)
Госадвокат Януковича Мешечек считает, что Путин хотел ввести войска в Украину с “миротворческой миссией”(94)
Оболонский суд слушал Путина, Чуркина и Пауэр. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(64)
Кадри Януковича не довго сиділи в запічку. Подивіться, хто в Києві керуватиме транспортом(0)
Государственный адвокат Януковича поддерживает ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная"(9)
Суд перенес заседание по делу Януковича на 10 августа(14)
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В него же стрЫляли лица без признаков одежды.
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" У участников заседания было разное прочтение. Я воспринимал и многие, что Янукович не выполнил это соглашение, покинув Киев вместо того, чтоб выполнить то, что он подписал.Источник: https://censor.net.ua/n451758"
Хотелось бы понять - как заголовок соотносится с ниже приведенными словами Сергеева? Янек НЕ ПОДПИСАЛ или НЕ ВЫПОЛНИЛ "то, что он подписал"?
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Заголовок писал дебил.
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Оно по жизни такое.....
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Янукович как раз подписал соглашение. Не подписал Лукин - представитель московии.
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Это было обнародовано 31.07.17г. А сегодня пан Сергеев заявляет о не подписанном документе. А что же он молчал три года до сегодняшнего дня? Похоже на очень грязную игру. Без единой симпатии к Януковичу, подобные фокусы мало кого убедят.
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Тогда бьі не бьіло "референдума" в крьіму. Няша бьі все еще сосала у гоблина.
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