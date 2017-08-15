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Все про:суд (21415) Янукович (32579) Сергеев (83)

 Янукович сбежал из Киева, не выполнив подписанное им соглашение 22 февраля 2014 года, - Сергеев

янукович

Беглый экс-президент Виктор Янукович сбежал из Киева, не выполнив условия подписанного им 22 февраля 2014 года соглашения с объединенной оппозицией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в ходе своих свободных показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.

Читайте также: Письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН. Россия дала ему официальный статус, - Сергеев

На вопрос адвоката Януковича Мешечка о подписании соглашения 22 февраля 2014 года, Сергеев ответил:

"Это обговаривалось во время заседаний (Совбеза ООН - ред.). У участников заседания было разное прочтение. Я воспринимал и многие, что Янукович не выполнил это соглашение, покинув Киев вместо того, чтоб выполнить то, что он подписал. А Российская Федерация настаивала на том, что возвращение к этому Соглашению поможет ситуации. На что им сказали - почему же ваш представитель, который там был, не подписал это соглашение? Все поняли, что там есть неискренность. Все понимали, что главный фигурант должен был подписать конституционное соглашение, но к утру исчез".

Также он отметил, что считает манипуляцией обсуждение обращение Януковича к Путину о введении войск РФ в Украину в Совбезе ООН в то время, когда по факту российская армия уже находилась на территории РФ.

"Президент сделал действие - обратился в Совет Федерации, который утвердил его действия. В СБ ООН потом была дискуссия - зачем это было делать, когда войска уже были там. Это - манипуляция", - подчеркнул бывший постпред.

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Стенограмму сегодняшнего заседания суда по делу о госизмене Януковича читайте здесь.
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Как бы он там не наговорил на то, что овощу орден придется давать.
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)))так он и говорит, что дали бы, да только тот исчез не дождавшись, се ля ви, что называется
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как и вся дамбасня.
В него же стрЫляли лица без признаков одежды.
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Теперь он не помешает Украине идти в Европу. Пусть сидит в Ростове и скрежещет зубами, наблюдая, как расцветает страна после его бегства.
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Страна начнет расцветать после того, как еще миллион ворюг сбежит.
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Так кто там все-таки из вас больше скрежещет зубами, он или ты?
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"Янукович сбежал из Киева, не подписав соглашение 22 февраля 2014 года, - Сергеев"

" У участников заседания было разное прочтение. Я воспринимал и многие, что Янукович не выполнил это соглашение, покинув Киев вместо того, чтоб выполнить то, что он подписал.Источник: https://censor.net.ua/n451758"

Хотелось бы понять - как заголовок соотносится с ниже приведенными словами Сергеева? Янек НЕ ПОДПИСАЛ или НЕ ВЫПОЛНИЛ "то, что он подписал"?
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до конца дочитываю прямую речь сергеева .она кавычками выделена
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Янукович не выполнил то, что подписал, а представитель РФ Лукин не подписал.
Заголовок писал дебил.
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похоже что чивокуню использовали втемную,она не догадывлся к чему все идет.но тем,что сбежал таки умудрился заложить нелигитимность во все действия хуйла .дурак дураком-но таки напакостил кукловодам.
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даю бесплатную бизнес идею необходимо произвести мусорный бак с рельефным теснением морды януковичя - так приятно будет выбрасывать мусор, как никогда.....
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Сергеев,да хватит пургу гнать,всё хряк Янучара подписал,причём и послы подписали,это же всё есть в нете ,тогда это только и крутили по ящику,только к чему всё это?
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в чебурнете есть все,согласен...только чебурнет и документы-это разные вещи.
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Гыга,с тобой общаться это себя не уважать,все эти документы есть в наличии и хряк Янучара уже давно их отправил во все Европейские инстанции,скорей всего на Западе стали задумываться об легитимности нынешней власти,вот и пошли шевеления
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ну хорошо хоть сам себя уважаешь .правда не пойму за что...
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Мразота... даже не удосужилось попросить прощения у народа, который обобрало до нитки, а потом ещё и предало, призвав каннибалов на нашу землю. До какой низости дошла эта потвора!
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шоколадные тоже не будут прощения у народа, который обобрало до нитки
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с соевыми будет все хуже. им убежать народ не даст.
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ну вот. выше в комментах сказано, что наша страна расцветает.)))))))))) а тут - обобрали до нитки. парадокс.
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если бы страна расцветала- у меня бы бабла прибавлялось и уменьшались расходы. а суть их "покращення" -это забрать у меня как можно больше бабла и повонять про "по-новому". что- не ощущается реформ. нет ничего. все как при януковиче,только денег меньше
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молодец! красиво сказано. единственное - денег больше! открой сейчас бумажник и посмотри на год выпуска купюры. Каждая 14 года. так что подумай))))))))))))))))
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Открыл бумажник увидел деньги напечатанные в 2005,2007,2011,2013, немало 2014,но есть и 2015,свежее не нашел.А,то, что в 2014 году много напечатали денег,так это закономерно,доллар с 8-ми до конца года вырос в три раза, а в феврале 2015-го, в обменниках, поднялся до 42-х.
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ну вот...в 14 и 15 году станок запустили на всю. Значит Юська стырила в три раза меньше, раз доллар с 8 до 30 поднялся
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нету. просто ПР винницких выщимило ПР донецких. одна банда
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какое там ПР?! ОПГ олигархическое, под разными личинами. У нас период олигархического ига, причём, на манеже - всё те же.
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Накануне ему приснился ивано-франковский шарикоподшипник и обосцался!
Оно по жизни такое.....
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Ну и заголовок, бля!!!
Янукович как раз подписал соглашение. Не подписал Лукин - представитель московии.
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Откуда за овоща знаешь?Он тебе лично соглашение,показывал, с подписью?
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".......Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заявляет, что соглашение их клиента и лидеров Евромайдана, которое было подписано в 2014 году, исчезло. "Мы получили информацию об исчезновении оригинала соглашения об урегулировании кризиса в Украине 2014 году и не исключаем его умышленного уничтожения", - сообщает адвокатское объединение Aver Lex, которое представляет интересы бывшего президента. Защита указывает, что обратилась в АП с просьбой предоставить оригинал документа. Однако сначала адвокаты получали отписки, а затем ответ, что такого документа у них нет...."

Это было обнародовано 31.07.17г. А сегодня пан Сергеев заявляет о не подписанном документе. А что же он молчал три года до сегодняшнего дня? Похоже на очень грязную игру. Без единой симпатии к Януковичу, подобные фокусы мало кого убедят.
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Интересно, как бы развивались события, если бы Янукович тогда в 14том, окопался в Донбассе? Да, или хотя бы даже в Крыму? Тогда бы он оставался легитимным президентом в изгнании. У России были бы все основания вторжения по просьбе президента, для восстановления власти в Украине.
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SG Человеколюб Обыкновенный
Тогда бьі не бьіло "референдума" в крьіму. Няша бьі все еще сосала у гоблина.
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Для Украины его побег, это самый оптимальный вариант. Может он и не такой дурак, как тут раздули. Да и не такой уж и плохой человек. Золотой батон, межигорье со страусами, безобидная дребедень, по сравнению с нынешними властями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнукович сбежал из Киева, не выполнив подписанное им соглашение 22 февраля 2014 года, - Сергеев
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