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 Экс-главе Киево-Святошинской РГА объявлено о подозрении, - ГПУ

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Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления и Департаментом процессуального руководства по уголовным производствам следователей Генеральной прокуратуры Украины сообщено о подозрении бывшему главе Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевской области в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "Установлено, что в сентябре - декабре 2012 года председатель Киево-Святошинской районной государственной администрации, подкупом, что выразился в обещаниях помочь карьерному росту, склонил исполняющего обязанности председателя этой администрации, который уже осужден приговором Святошинского районного суда г.. Киева от 18.11 .2016 по ч. 2 ст. 364 УК Украины, незаконно подписать распоряжение о прекращении права постоянного пользования земельными участками одного из государственных предприятий и о выделении земельных участков в собственность ряду подставных лиц, общей площадью 350 га стоимостью 373 9 млн грн, чем нанес тяжкие последствия государственным интересам.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины (в редакции 2012 года), а именно: подстрекательство к злоупотреблению служебным положением, то есть умышленном, в интересах третьих лиц использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия".

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Так что теперь, все участки что напродавали типа незаконно и изымут у людей обратно в пользу государства?
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