 Ситуация с обеспечением перевозок парком полувагонов УЗ уже переросла в реальную угрозу для экономики страны, - президент "Укрметаллургпрома"

Внутри самой УЗ воли к изменению ситуации нет, надежда на нового руководителя, КМУ и профильные комитеты ВР.
Об этом сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков на сайте компании, сообщает "24 канал".
Ввиду отсутствия какого-либо заметного результата по итогам 5-ти месячных попыток наладить совместно с филиалом УЗ - Центром транспортной логистики (ЦТЛ) нормальное обеспечение парком полувагонов ЦТЛ предприятий ГМК на уровне, близком к средней погрузке в полувагонах парка ЦТЛ на рынке Украины, т.е. около 35%, снова вынуждены возобновить публичную кампанию по освещению проблематики в непрозрачной и скрытой от глаз общественности теме распределения парка полувагонов ЦТЛ между грузоотправителями Украины.
По итогам первой декады августа среднее обеспечение грузоотправителей ГМК составило всего около 18% (при этом есть целый ряд предприятий, обеспечение которых ниже 10%), что в 2-5 раз хуже, чем в среднем по стране.
"По моему мнению, очень опрометчиво недооценивать стратегическую важность ГМК, учитывая, что металлургия и горнодобывающая промышленности являются базовыми отраслями национальной промышленности и одним из немногих секторов, который вносит весомый вклад в обеспечение экономического роста Украины. Несмотря на свою неоспоримую значимость для экономики страны, производители из ГМК из-за безразличия, а возможно и откровенного саботажа со стороны ЦТЛ/УЗ, критически не выполняют запланированные на август производственные программы, вынужденно снижая объёмы производства", - сказал Александр Каленков.
Это неминуемо приведет к падению экспорта, замедлению экономического роста и, как следствие, девальвации гривны.
"Вы спросите, где работает парк полувагонов УЗ? Он возит лес, он возит строительные грузы - не менее 1/3 парка ЦТЛ задействовано в этих перевозках (при том, что доля этих грузов в общей погрузке всего около 15%). Львовская и Одесская ж.д. хронически не выполняют планы по сдаче порожних полувагонов ЦТЛ в регулировку на Приднепровскую ж.д.", - добавил Александр Каленков.
Если не предпринять срочные меры и волевым решением не обеспечить равномерное обеспечение региональных дирекций УЗ парком полувагонов ЦТЛ пропорционально их погрузке на УЗ, то самоуправство менеджмента ЦТЛ и региональных филиалов УЗ выльются в колоссальные убытки для экономики страны в целом.
Каленков полагает, что новому главе правления УЗ Евгению Кравцову нужно незамедлительно нормализовать обеспечение предприятий ГМК парком полувагонов ЦТЛ, главным образом горнодобывающих предприятий.
"Мы, со своей стороны, призываем Кабинет Министров Украины и Комитет по промышленной политике Верховной Рады Украины взять эту ситуацию под пристальный контроль, т.к. из безобидных "проделок" и "факультативных заработков" региональных филиалов УЗ ситуация с обеспечением перевозок парком полувагонов УЗ уже переросла в реальную угрозу для экономики страны", - заявил президент "Укрметаллургпрома".
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А сейчас омеляны насемафорят... Вагончик тронется, состав - останется...
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Советую этому чиновнику сесть на пригородную электричку и глядя в окно посчитать скоко вагонов и полувагонов стоят и ржавеют без дела в любом направлении из любого областного центра.
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Запасной вариант. Новое, это хорошо забытое старое!
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