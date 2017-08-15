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 Экономика
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 Ситуация с обеспечением перевозок парком полувагонов УЗ уже переросла в реальную угрозу для экономики страны, - президент "Укрметаллургпрома"

По итогам августа, потери экономики Украины (только в части ГМК) от несправедливого распределения полувагонов УЗ могут превысить 100 млн долл.

Внутри самой УЗ воли к изменению ситуации нет, надежда на нового руководителя, КМУ и профильные комитеты ВР.

Об этом сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков на сайте компании, сообщает "24 канал".

Ввиду отсутствия какого-либо заметного результата по итогам 5-ти месячных попыток наладить совместно с филиалом УЗ - Центром транспортной логистики (ЦТЛ) нормальное обеспечение парком полувагонов ЦТЛ предприятий ГМК на уровне, близком к средней погрузке в полувагонах парка ЦТЛ на рынке Украины, т.е. около 35%, снова вынуждены возобновить публичную кампанию по освещению проблематики в непрозрачной и скрытой от глаз общественности теме распределения парка полувагонов ЦТЛ между грузоотправителями Украины.

По итогам первой декады августа среднее обеспечение грузоотправителей ГМК составило всего около 18% (при этом есть целый ряд предприятий, обеспечение которых ниже 10%), что в 2-5 раз хуже, чем в среднем по стране.

"По моему мнению, очень опрометчиво недооценивать стратегическую важность ГМК, учитывая, что металлургия и горнодобывающая промышленности являются базовыми отраслями национальной промышленности и одним из немногих секторов, который вносит весомый вклад в обеспечение экономического роста Украины. Несмотря на свою неоспоримую значимость для экономики страны, производители из ГМК из-за безразличия, а возможно и откровенного саботажа со стороны ЦТЛ/УЗ, критически не выполняют запланированные на август производственные программы, вынужденно снижая объёмы производства", - сказал Александр Каленков.

Это неминуемо приведет к падению экспорта, замедлению экономического роста и, как следствие, девальвации гривны.

"Вы спросите, где работает парк полувагонов УЗ? Он возит лес, он возит строительные грузы - не менее 1/3 парка ЦТЛ задействовано в этих перевозках (при том, что доля этих грузов в общей погрузке всего около 15%). Львовская и Одесская ж.д. хронически не выполняют планы по сдаче порожних полувагонов ЦТЛ в регулировку на Приднепровскую ж.д.", - добавил Александр Каленков.

Если не предпринять срочные меры и волевым решением не обеспечить равномерное обеспечение региональных дирекций УЗ парком полувагонов ЦТЛ пропорционально их погрузке на УЗ, то самоуправство менеджмента ЦТЛ и региональных филиалов УЗ выльются в колоссальные убытки для экономики страны в целом.

Каленков полагает, что новому главе правления УЗ Евгению Кравцову нужно незамедлительно нормализовать обеспечение предприятий ГМК парком полувагонов ЦТЛ, главным образом горнодобывающих предприятий.

"Мы, со своей стороны, призываем Кабинет Министров Украины и Комитет по промышленной политике Верховной Рады Украины взять эту ситуацию под пристальный контроль, т.к. из безобидных "проделок" и "факультативных заработков" региональных филиалов УЗ ситуация с обеспечением перевозок парком полувагонов УЗ уже переросла в реальную угрозу для экономики страны", - заявил президент "Укрметаллургпрома".

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Это похоже на истерику с Львовским мусором, визг достигает максимальной силы. Вся надежда на пришествие Спасителя!!!!
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ах нет полувагонов? переходим на вагоны-чекушки.
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В Украине же есть свой завод по изготовлению жд-техники. Или уже нет?
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Крюковский вагоноремонтный (Кременчук)
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Экономика роССии, Беларуси и Украины в одинаковой жопе! У роССии есть ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ НА нефтигаз, у Беларуси есть роССийские кредиты, у Украины есть кредиты Запада. Посмотрим, что закончится быстрее...
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Ориентируясь на упомянутые ресурсы всем троим наступит жопа. Кому раньше, кому позже...
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Верните Больчуна, нашим саботажникам хватило недели что бы все угадить, Что скажет товарищ Омельян?...
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Бальчун вёл по правильному пути. Потому и пустили его под откос. Совершенно аналогичная ситуация с Саакашвили...
А сейчас омеляны насемафорят... Вагончик тронется, состав - останется...
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Пассажирские полувагоны,- кондиционеры поломаны, проводка повреждена, туалеты не работают, унитазы шатаются, воды нет, тэны в кипятильнике перегорели, двери не закрываются, окна сифонят... Те, кто ездил в плацкартном вагоне не местах 35-38, - не забудут .этого увлекательного путешествия...
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Всепропало, зрадазрадная!
Советую этому чиновнику сесть на пригородную электричку и глядя в окно посчитать скоко вагонов и полувагонов стоят и ржавеют без дела в любом направлении из любого областного центра.
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Запасной вариант. Новое, это хорошо забытое старое!
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Врёт как сивый мерин. 4 августа передали 1000 арестованных у Клименко полувагонов. Поэтому наверное и завыл, что отец родной навара лишился уже окончательно.
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Вагоностроительный завод есть,вагонов нет,жопа!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСитуация с обеспечением перевозок парком полувагонов УЗ уже переросла в реальную угрозу для экономики страны, - президент "Укрметаллургпрома"
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